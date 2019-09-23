Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия

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Охранные услуги на отечественном ПО

Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии средства из федерального бюджета на реализацию проектов в области промышленного интернета и киберфизических систем. Эта следует из материалов федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

На разработку систем управления охранными услугами с учетом современных требований информационной безопасности на базе отечественного ПО ведомство получит 3,365 млрд руб. Данная сумма поровну будет распределена на 2020 и 2021 гг.

Онлайн-доступ к охранным услугам

Другой проект — создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг. Данный проект гораздо менее затратный, на него в 2021 г. будет выделено 25 млн руб.

Большие данные Росгвардии

Еще одно мероприятия, которым займется Росгвардия — создание отечественной защищенной платформы для обработки больших массивов данных. На разработанной программно-аппаратной платформе будет реализован пилотный проект по модернизации существующей системы информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля над соблюдением законодательства России в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности.

Росгвардии дадут 6 млрд руб. на контроль над оборотом оружия с помощью больших данных

Данное мероприятие обойдется в 3,02 млрд руб. Из этой суммы 2,06 млрд руб. будет выделено в 2020 г., еще 962 млн руб. — в 2021 г. Куратором мероприятия, помимо самой Росгвардии, станет Минкомсвязи.

Ранее о намеренье создать единую систему контроля над оборотом оружия говорил глава Росгвардии Виктор Золотов. Данная система охватит всех участников оборота оружия: оружейные заводы, юрлица, осуществляющие торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, а также владельцев оружия.

Кроме того, создание новой системы, по словам Золотова, обеспечит перевод лицензий на приобретение оружия из бумажного вида в цифровой и предоставит гражданам мобильный доступ к услуге в сфере лицензирования оружия.

Таким образом, всего обозначенные проекты Росгвардии обойдутся федеральному бюджету в 6,411 млрд руб. Исполнителей мероприятий будут отбирать в ходе конкурсов. В пресс-службе Росгвардии на запрос CNewsотносительно сроков реализации указанных мероприятий ответить не смогли.

Роль Росгвардии в «Цифровой экономике»

Федеральный проект «Цифровая экономика» содержит еще ряд мероприятий, которыми займется Росгвардия. Так, согласно решению Совета безопасности, ведомство получит 2,35 млрд руб. на закупку отечественного ПО.

Согласно другому федеральному проекту нацпрограммы «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура» — подразделения Росгвардии вместе с другими категориями социально-значимых объектов должны быть подключены к широкополосному доступу в интернет.

В местах, где проводное подключение будет неэффективным, предполагается использовать сотовые сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE, работающие, в частности, в диапазоне 450 МГц. В связи с ограниченным спектром абонентского оборудования для сетей LTE-450 Совет безопасности решил выделить 9 млрд руб на обеспечение Росгвардии, МЧС и МВД доверенным отечественным оборудованием для данного стандарта.

Чем занимается Росгвардия

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) была создана в апреле 2016 г. Ведомство на базе Внутренних войск, входивших до той поры в состав МВД. Также в состав Росгвардии были включены другие подразделения МВД: ОМОН, СОБР, Центр специального назначения оперативно реагирования и авиации, подразделения вневедомственной охраны и др.

Таким образом, с одной стороны, Росгвардия сама оказывает охранные услуги — через подразделения вневедомственной охраны и также переданное от МВД ФГУП «Охраны». С другой стороны, Росгвардия осуществляет контроль над оборотом оружия и деятельностью частных охранных и детективных агентств.

Росгвардию возглавил Виктор Золотов. В 2000-2013 гг. Золотов руководил Службой безопасности Президента и считался одним из наиболее приближенных лиц к главе государства Владимиру Путину. Затем Золотов стал главой Внутренних войск.