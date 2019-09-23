CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация
В Москве 8 октября 2019 г. CNews проведет конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».
Современный цифровой офис
CNews проведет в Москве конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.
Цифровая трансформация меняет организации на всех уровнях: трансформируются бизнес-процессы, управление, и конечно же, офисная работа. Новые гаджеты, интернет вещей, облачные сервисы трансформируют рабочее пространство, выводят его далеко за пределы привычного офиса. Уже никого не удивить возможностью удаленной работой. А концепция умного распределения общих офисных ресурсов активно завоевывает свое место в крупных корпорациях. На конференции рассмотрим все аспекты трансформации офисной среды, новые инструменты, технологии и подходы.
Что такое цифровой офис
- Эволюция или революция: каким путем идет изменение привычной офисной среды
- Перспективные концепции цифрового офиса
- Как оценить эффективной цифровой трансформации рабочего пространства
- Какие процессы затрагивает цифровизация офиса
- Подводные камни цифровой трансформации офисного пространства: свобода или безопасность
- Рабочее место будущего: когда мы сможем обходиться без офиса
Рабочее место будущего
- Как цифровизация офиса меняет привычные форматы работы
- Удаленная работа и мобильный офис, как новый стандарт
- Подходы к управлению разделяемыми ресурсами в компании
- Как объединить удаленные офисы в едином информационном пространстве компании
- Взаимодействие с удаленными сотрудниками: коммуникации, контроль, безопасность
Инфраструктура цифрового офиса
- Как управлять распределенной сетевой инфраструктурой в современных цифровых компаниях
- Офисные коммуникации в цифровую эпоху
- Что обеспечит надежную и бесперебойную работу цифрового офиса
- Облачные решения, как основа цифрового офиса
Новые технологии
- Инструменты для проведения совещаний в географически-распределенных компаниях
- Технологии безопасности для удаленных и мобильных сотрудников
- Биометрические решения в цифровом офисе: безопасность, контроль доступа, мониторинг сотрудников
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».
Среди докладчиков и участников:
- Вадим Урьяс, заместитель гендиректора по ИТ, «Первая грузовая компания»
- Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор «Май»
- Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow
- Ян Кутмириди, вице-президент, Raiffeisenbank
- Константин Мосягин, директор по ИТ и системам, Valtec
- Ольга Кучерова, директор по ИТ, A.T.Legal
- Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO
- Алексей Куканов, CIO, группа компаний «Волга-Днепр»
- Максим Халматов, директор по ИТ, МТС
- Иван Карпов, директор по ИТ, Модульбанк
- Илья Комаров, руководитель ИТ, «Мэри кэй»
- Вадим Павлов, руководитель ИТ, «Ханса»
- Александр Куликов, руководитель ДИТ, PepsiCo
- Константин Ермолин, начальник УИТ, банк ФК «Открытие»
- Аркадий Затуловский, CIO, Нордеа банк
- Роман Кузнецов, руководитель ИТ, «Транснефть-технологии»
Приглашены для выступления:
- Владимир Муравьев, директор по ИТ, «Альфастрахование» Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»
- Сергей Емельченков, заместитель гендиректора по ИТ, развитию новых продуктов, «Почта России»
- Дмитрий Емелин, начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк
- Андрей Иванов, начальник УИТ, «Лукойл»
- Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС
- Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации, УК «Металлоинвест»
- Сергей Сергеев, директор по ИТ, «М.видео»
- Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка
- Юрий Васильченко, директор по ИТ, «Объединенная зерновая компания
- Сергей Пегасов, руководитель дирекции ИТ, Промсвязьбанк
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку
на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail:events@cnews.ru, Алексей Четвернин.