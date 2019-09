Apple открыла доступ к скачиванию новейшей iOS 13. Что в ней нового

iOS 13 приглашает на «темную сторону»

Компания Apple объявила о публичной доступности для загрузки обновленных операционных систем для своих мобильных устройств: iOS 13.0 для смартфонов iPhone, а также watchOS 6.0 для умных часов Apple Watch. Напомним, что для планшетов iPad компания теперь выпускает отдельную операционную систему – iPadOS.

Бесплатная загрузка iOS 13 и watchOS 6 для соответствующих гаджетов Apple доступна уже сегодня. После обновления до watchOS 6 пользователи Apple Watch смогут запускать обновления непосредственно из меню настроек часов, но для загрузки новых приложений по-прежнему понадобится iPhone.



Обновления ОС состоялись точно по графику, обещанному компанией на мероприятии By Innovation Only в начале сентября 2019 г., в рамках которого состоялся анонс часов Watch пятого поколения, седьмой ревизии планшета iPad, трех новых iPhone и двух новых сервисов, игрового Arcade и стримингового Apple TV+.

Ключевым обновлением мобильной операционной системы iOS версии 13 стало появление «темного режима». В дополнение, новая версия iOS также получила расширенные возможности для обработки и хранения фотографий, а также улучшенные функциональные возможности ряда приложений.

Пользователи умных часов Apple получат с финальной версией watchOS 6 «более стабильную» работу операционной системы – по сравнению с ранними бета-версиями, а также поддержку новых приложений, портированных из iOS, голосовые заметки и ряд новых функциональных возможностей в популярных приложениях.

Особенности iOS версии 13

Впервые «темный режим» (Dark Mode) появился в продуктах Apple в прошлом году – в составе ОС Apple macOS Mojave для настольных систем. В обновленной мобильной операционной системе iOS версии 13 «темный режим» реализован на системном уровне.

Темный, или «ночной» режим поддерживают все приложения Apple большое число приложений от сторонних компаний. На практике это означает возможность поддерживать яркость экрана ночью или в течение дня, переключаясь на черно-серую палитру.

«Ночной» режим в Apple iOS 13

Как обещала Apple, iOS 13 должна стать быстрее: разблокировка по лицу должна работать быстрее на 30%, обновления приложений будут на 60% компактнее. Встроенная клавиатура Apple приобрела свайп-функциональность быстрого набора, доступную в Android-клавиатурах на протяжении нескольких лет.

Новые функции в Apple iOS 13

Для ряда городов в iOS 13 реализованы более подробные карты, в том числе разработанные в Apple фотографии улиц (Look Around – версия Google Street View в исполнении Apple), и более высокая детализация местности. Компания также добавила возможность оповещения о фоновом отслеживании для получения более подробной информацию о том, как приложения используют местоположение пользователя.

Работа Look Around в iOS 13

Любители фотосъемки найдут в приложении Photos под iOS 13 расширенный инструментарий для редактирования фотографий, включая плавную регулировку резкости, четкости, понижения шума и настройки оттенков. В iOS 13 также реализован продвинутый просмотр библиотек отснятого фото- и видеоматериала, включая более удобную сетку изображений и предварительный просмотр видео в реальном времени.

Приложения Find My Friends и Find My iPhone в iOS 13 объединены под названием Find My. Приложение поддерживает функции определения местоположения, реализованные на уровне операционной системы и с помощью функции синхронизации iCloud. Она же поможет быстрее найти потерянные устройства под iOS 13.

В iOS 13 также реализовано множество скрытых настроек для устранения сбоев и снижения задержек при загрузках, которые наблюдались даже в последних бета-версиях iOS 13, особенно в основных приложениях, таких как Mail, Safari и Messages.

Что нового в watchOS 6

Операционная система watchOS версии 6 с сегодняшнего дня доступна для загрузки в App Store непосредственно с умных часов Apple Watch серий 3, 4 и 5. Обновленная операционная система пополнилась рядом новых циферблатов авторства Apple. Некоторые из циферблатов интересны очень крупными цифрами, заметными издалека, некоторые выполнены в аналоговом стиле или в виде солнечных часов.

Операционная система watchOS 6 для Apple Watch 3, 4 и 5

Улучшения в составе watchOS 6 получили многие приложения. Появились новые инструменты для измерения уровня окружающего звука и отслеживания менструальных циклов. Теперь также доступен обмен изображениями Animoji/Memoji через сообщения (Messages).

Нововведения в watchOS 6

В новую версию watchOS 6 был перенесен ряд дополнительные функции iOS, в том числе голосовые заметки (Voice Memos), калькулятор (Calculator), аудиокниги (Audiobooks), своя версия приложения Find My и обновленное приложение Reminders.

Обновление и будущие релизы

Операционная система iOS 13.0 совместима с 15 гаджетами Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE и iPod touch 7 поколения.

Для пользователей умных часов Apple Watch серий 1 и 2 появление новой watchOS 6 пока недоступно. Apple неожиданно отложила обновление операционной системы для этих старых серий до неустановленной даты, однако ожидается, что оно все же появится этой осенью.

Публичная доступность следующего обновления операционной системы для iPhone – до iOS 13.1, ожидается 30 сентября 2019 г. Одновременно с ней ожидается выпуск iPadOS – отдельной операционной системы для планшетов iPad.