Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием

«Росэлектроника» создала для Объединенного института высоких температур РАН коммутаторный суперкомпьютер на основе коммуникационной сети «Ангара». Это первый суперкомпьютер такого типа в России. Он получил название «Фишер», его пиковая производительность достигает 13,5 Тфлопс.



Суперкомпьютер «Фишер»

В России создан первый суперкомпьютер на основе коммуникационной сети (интерконнекта) «Ангара» в коммутаторном исполнении, позволяющей объединять «любое количество компьютеров» в единый вычислительный кластер, сообщает на своем сайте госкорпорация «Ростех». Компьютер получил название «Фишер». Он был создан сотрудниками Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники холдинга «Росэлектроника» для Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН). Это ведущий российский научный центр в области современной энергетики и теплофизики, отмечает «Ростех».

«Фишер» будет использоваться для проведения научных исследований в сфере молекулярной динамики. В частности, с его помощью будут создавать цифровые модели веществ и прогнозировать поведение материалов в экстремальных состояниях. Руководить исследованиями будет доктор физико-математических наук Владимир Стегайлов.

Технические особенности

По сравнению с бескоммутаторным вариантом интерконнекта коммутаторное исполнение имеет ряд преимуществ, отмечают в госкорпорации. У использующих его компьютеров большая плотность компоновки, их легче монтировать и использовать — за счет уменьшения числа кабелей, необходимых для коммутации.

Пиковая производительность «Фишера» достигает 13,5 Тфлопс. Он включает в себя 24 вычислительных узла, в которых применяются 16-ядерные процессоры. Вычислительный кластер охлаждается с помощью погружной системы. Благодаря этому суперкомпьютеру не нужны специализированные помещения. Кластер может работать при температурах от -50 °С до +50 °С.

Еще несколько лет назад погружное (имерсионное) охлаждение считалось плохо масштабируемым и бесперспективным с точки зрения создания топовых мощных кластеров. К настоящему времени ситуация изменилась, в число самых высокопроизводительных систем мира (из рейтинга Топ 500) входит несколько достаточно компактных и крайне экономичных систем именно с погружным охлаждением.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко назвал «Фишер» «младшим братом» суперкомпьютера DESMOS мощностью 52,24 Тфлопс, который используется в ОИВТ РАН в течение нескольких последних лет. DESMOS был построен на базе предыдущего поколения сети «Ангара». Ученые использовали его настолько активно, что было принято решение построить еще один суперкомпьютер, уже на базе нового поколения сети.

В России построили суперкомпьютер на новом поколении сети «Ангара»

«Его производительность рассчитана под конкретные задачи, но при необходимости возможности «Фишера» могут быть существенно расширены», — отметил Евтушенко. Среди задач, для решения которых может быть использован суперкомпьютер, он упомянул научные исследования, обучение нейросетей, обработку больших объемов данных и моделирование характеристик новых промышленных изделий.

Как появилась «Ангара»

Сеть «Ангара» — это решение, предназначенное для объединения групп компьютеров в вычислительные кластеры и создания суперкомпьютеров высокой производительности. Решение создано на основе параллельных алгоритмов. С помощью «Ангары» в одну сеть можно объединить тысячи компьютеров, даже если у них разные производители и разная архитектура CPU.

Первое поколение «Ангары» увидело свет в 2016 г., когда «Объединенная приборостроительная корпорация», входящая в состав «Ростеха», разработала сетевой адаптер, предназначенный для соединения вычислительных кластеров. Адаптер представлял собой плату с интерфейсом PCI Express х16, оснащенную сверхбольшой интегральной схемой (СБИС). Для связи с другими устройствами были предусмотрены разъемы Samtec HDLSP (до восьми подключений).

СБИС была разработана московским «Научно-исследовательским центром электронной, вычислительной техники» (НИЦЭВТ) и изготовлена тайваньской компанией TSMC по технологии 65 нм. Плату сетевого адаптера НИЦЭВТ изготовил на собственном производстве. На базе адаптера НИЦЭВТ развернул пилотный проект сети, которая получила кодовое имя «Ангара».

Второе поколение «Ангары»

В 2018 г. «Росэлектроника» создала второе поколение сети, в котором скорость передачи данных между подключенными компьютерами выросла в три раза по сравнению с первым поколением.

Второе поколение «Ангары» позволяет создавать кластеры из серверов и рабочих станций в количестве «от нескольких единиц до десятков тысяч» с использованием обычных медных или оптических кабелей. Разработчики утверждают, что подключать таким образом машины может «любой подготовленный пользователь». Коммуникационную задержку при обмене данными между узлами удалось сократить до 0,85 мкс.

Созданный таким образом кластер может осуществлять сложные научные, промышленные и инженерные расчеты, а также использоваться в качестве основы ЦОДа или программно-аппаратного комплекса для работы с большими данными. Разработчики утверждают, что система достаточно отказоустойчива, чтобы применяться в авиации.