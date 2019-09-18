Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome

Интервал между выпусками релизов Firefox станет стандартным для рынка и будет составлять четыре недели, в то время как сейчас он варьируется от шести до восьми недель. Mozilla надеется таким образом догнать Google Chrome по скорости адаптации Web API.



Новый график Firefox

Mozilla начнет выпускать новый релиз Firefox каждые четыре недели, то есть в полтора-два раза чаще, чем это происходит сейчас. Новое расписание вступит в силу с начала 2020 г. Об этом компания пишет в своем блоге.

Сейчас между выпусками релизов Firefox проходит от шести до восьми недель — в зависимости от того, сколько новшеств содержит каждая конкретная версия. Стандартизировав интервалы и сократив их до четырех недель, Mozilla сможет быстрее разворачивать новые функции и Web API. Полностью наладить такой режим работы компания планирует к марту 2020 г.

При интервалах в четыре недели Firefox будет обновляться чаще, чем Google Chrome — Google выпускает новый релиз своего браузера стандартно каждые шесть недель. В настоящий момент по скорости адаптации Web API браузер Mozilla уступает Google Chrome, и компания надеется компенсировать это отставание.

Mozilla уверяет, что более короткий цикл подготовки релиза не окажет отрицательного влияния на бета-тестирование и другие испытания, поскольку перед запуском каждой новой функции разработчики компании в любом случае тестируют ее так долго, как требуется.

Новые правила не затронут Firefox ESR — версию браузера с расширенным сроком поддержки, предназначенную для организаций. Релизы Firefox ESR по-прежнему будут выходить каждые 12 месяцев, причем поддержка предыдущей версии будет длится еще три месяца после выхода новой.

Обход блокировок в Firefox

Напомним, на днях разработчики Mozilla сообщили об успешном испытании нового экспериментального протокола шифрования «DNS поверх HTTPS» (DNS-over-HTTPS, DoH). Он обеспечивает получение информации о домене (DNS) через криптографически защищенный протокол HTTPS.

В Mozilla также приняли решение о включении протокола DoH по умолчанию в одну из следующих версий Firefox. Пока что функция будет доступна только небольшому проценту пользователей в США начиная с сентября 2019 г. В зависимости от того, как она себя покажет, будет принято решение о более масштабным запуске.

График выхода релизов Firefox в ближайшие месяцы

Использование протокола DoH на практике означает возможность обхода любых блокировок запрещенных сайтов по DNS с помощью браузера Firefox, поскольку все DNS-запросы будут передаваться в зашифрованном виде, а блокировки по IP-адресу будут преодолеваться изменением IP заблокированного адреса.

Шифрование по протоколу DoH в перспективе также может свести на нет эффективность методики глубокой проверки и управления сетевым трафиком Deep Packet Inspection (DPI), взятую на вооружение Роскомнадзором, поскольку фильтрация пакетов зашифрованного https-трафика со множества IP-адресов потеряет смысл.

Chrome умеет лучше

Через два дня после сообщения Mozilla разработчики проекта Chromium из компании Google объявили о планах экспериментальной обкатки протокола DoH в следующей сборке браузера Chrome под номером 78, стабильный релиз которого ожидается 22 октября 2019 г.

В отличие от осторожничающей Mozilla, планирующей постепенный ввод поддержки DoH для части пользователей в США с единственным CDN-партнером (Content Delivery Network — сеть доставки контента) Cloudflare, эксперимент Google изначально носит более масштабный характер.

Так, непосредственно на старте проекта разработчики браузера Chrome объявили о поддержке со стороны сразу шести CDN-провайдеров, уже внедривших DoH на своей стороне. В анонсе проекта Chromium также упоминается, что проект будет доступен «для небольшой части пользователей Chrome», однако не упоминаются какие-либо географические ограничения эксперимента, что потенциально дает возможность участия в нем жителям разных стран.