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Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Acronis провела инвестиционный раунд, в ходе которого привлекла $147 млн. Главным инвестором стал банк Goldman Sachs. Полученные средства Acronis направит на развитие бизнеса, открытие новых представительств и поглощение компаний-разработчиков программного обеспечения.

Успешный инвестиционный раунд

Компания Acronis сообщила о проведении крупного инвестиционного раунда, на сумму в $147 млн. Его возглавил крупный американский банк Goldman Sachs. Другие участники раунда остались неизвестными – по данным РБК, это партнеры Goldman Sachs.

Вице-президент Goldman Sachs Private Capital Investing Group Холгер Стауде (Holger Staude) подчеркнул, что банк инвестирует в Acronis на этапе очень быстрого роста компании. «Актуальные результаты коммерческой деятельности Acronis свидетельствуют о том, что компания относится к невероятно ценным новым активам в нашем портфеле, и что рост этой компании превысит прогнозы», – отметил Холгер Стауде.

По словам президента Acronis по развитию бизнеса Эзекиля Штайнера (Ezequiel Steiner), пишет РБК, в рамках раунда оценка компании преодолела отметку в $1 млрд. Новые инвесторы компании получили менее 10% акций. Штайнер отметил также, что основатели Acronis владеют более 70% акций, умолчав о том как распределяются доли между другими инвесторами.

Освоение инвестиций

Полученные в ходе инвестиционного раунда средства Acronis направит в первую очередь на расширение штата разработчиков и инженеров в Болгарии, Сингапуре и Аризоне (США). Часть денег будут вложены в развитие бизнеса в Северной Америке, открытие новых центров обработки данных и в поглощение других компаний.

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Представительство Acronis в Болгарии

У Acronis есть опыт приобретения сторонних компаний. В августе 2018 г. CNews сообщал, что она поглотила болгарскую компанию T-Soft, занимающейся разработкой программного обеспечения. В результате сделки T-Soft была переименована в Acronis Bulgaria.

Другие поглощения Acronis

Покупка T-Soft стала частью плана Acronis по расширению штата исследовательского центра в Болгарии до 300 инженеров. Она инвестирует в него $50 млн в течение ближайших трех лет, чтобы создать ключевой центр исследований и разработок в Европе, который будет полностью ориентирован на разработки в области киберзащиты.

Тем не менее, список компаний, приобретенных Acronis, входит не только T-Soft. Свою первую покупку Acronis совершила в сентябре 2012 г., поглотив американского разработчика ПО GroupLogic. Сумма сделки раскрыта не была.

Спустя два года, в сентябре 2014 г., Acronis купила ведущего американского разработчика «бэкапов в облаках», компанию nScaled. Как и в случае с GroupLogic, стороны не стали раскрывать финансовую сторону соглашения. В промежутке между этими событиями, в ноябре 2013 г., компания объявила об открытии в Москве своего центра разработки Acronis Labs. На его создание она выделила $10 млн.

История Acronis

Компания Acronis была основана в 2003 году в Сингапуре Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, а спустя пять лет, в 2008 г., ее зарегистрировали в Швейцарии. По состоянию на сентябрь 2019 г. компания имеет представительства в США, Болгарии, России и ряде других стран, общее число которых достигло 18. Сергей Белоусов и Илья Зубарев остаются ее основными владельцами. Штат Acronis составляет свыше 1400 сотрудников, с учетом ее представительств по всему миру.

Acronis занимается разработкой программного обеспечения по работе с жесткими дисками, создает ПО для резервного копирования информации и ряд других системных программ. В число ее продуктов входят Acronis Backup, True Image, Disk Director, Recovery, Drive Cleanser и др.

Финансовые результаты своей деятельности компания Acronis не раскрывает. Как пишет РБК со ссылкой на Эзекиля Штайнера, основной бизнес компания делает в США, Германии и Японии. По словам Сергея Белоусова, 2018 г. его компании удалось добиться роста бизнеса на 20%. «В 2019 году мы планируем вырасти на 30%. Инвестиционный раунд, организуемый Goldman Sachs, поможет нам ускорить разработку продуктов благодаря поглощению компаний и приобретению дополнительных ресурсов, а также сделает рост бизнеса более быстрым», – сказал основатель компании.



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