Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли

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Ричард Столлман, основатель движения свободного ПО, ушел с поста президента Фонда свободного программного обеспечения на фоне травли, вызванной его высказываниями относительно секса с несовершеннолетними. Он также оставил свою должность в MIT и место в совете директоров Фонда СПО.



В отставку за комментарии

Главный евангелист идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) завершил свою карьеру в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Фонде свободного ПО (Free Software Foundation, FSF). Столлман, легенда в мире свободного ПО, сообщил на своем сайте, что был вынужден сделать этот шаг.

«Я безотлагательно ухожу в отставку со своей должности в MIT и покидаю Фонд СПО по причине давления на меня на фоне недопонимания и неверных характеристик», – сказал Столлман.

Отметим, что фонд FSF был основан самим Столлманом 34 года назад, в 1985 г. в MIT ученый был приглашенным лектором в Лабораторию компьютерных наук и искусственного интеллекта. Он сотрудничал с институтом с 1971 г. Также Столлман заложил основы операционной системы GNU/Linux. В 2008 г. Столлман посетил Россию – легендарный программист прочитал несколько лекций для студентов и специалистов и провел пресс-конференцию.

Карьера Столлмана в MIT завершена

Травля Столлмана, по данным ресурса Vice.com, стала следствием его высказываний о деятельности Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), известного американского миллиардера, обвиненного в торговле молодыми девушками, в том числе несовершенолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. В своей личной переписке, обнародованной несколько дней назад и доступной на сайте documentcloud.org, Столлман высказывал предположения, что жертв Эпштейна не принуждали к сексуальному контакту – по словам Столлмана, они «были полностью готовы» к нему.

Высказывания Столлмана

Борец за продвижение идей свободного ПО не ограничился отстраненными комментариями относительно деяний Джеффри Эпштейна. В личной переписке он отметил, что для сексуального контакта возраст девушки не имеет значения. Его оппоненты в споре привели в пример случай с профессором MIT Марвином Мински (Marvin Minsky) – он был уличен в принуждении 17-летней девушки к половому акту с ним. Ричард Столлман вновь парировал, что возраст в подобных ситуациях значения не имеет.

За обсуждение действий маньяка-миллиардера Столлман поплатился должностями в MIT и собственном Фонде СФО

Он также добавил, что нельзя считать насилием секс без применения силы. По его мнению, в случае с Мински девушка, признанная жертвой насилия, «вероятнее всего» была согласна на секс. «Аморально определять изнасилование на основе малозначимых фактов, к примеру, страны, в которой оно произошло, или возраста жертвы – было ей 18 лет или 17», – заявил Столлман в личной переписке.

Связь MIT с миллиардером-маньяком

Джеффри Эпштейн имел определенное отношение к Массачусетскому технологическому институту. В ходе расследования его преступлений выяснилось, что Эпштейн финансировал учебное заведение – по данным The Verge, сотрудничество Эпштейна и MIT длилось годами, и за это время вуз получил от миллиардера в пределах $800 тыс. В этом признался глава лаборатории MIT Media Lab Дзеити Ито (Joichi Ito). 7 сентября 2019 г. Ито подал в отставку. Данный факт вызвал давление на MIT со стороны общественности, что тоже отразилось на желании Ричарда Столлмана оставить свою должность в университете.

Добавим, что миллиардера-работорговца признали виновным в совершенных им преступлениях в июле 2019 г. О его преступной деятельности правоохранительные органы впервые узнали в 2005 г, то есть расследование длилось в течение 14 лет. В начале августа 2019 г. Эпштейн был обнаружен мертвым в своей камере в нью-йоркской тюрьме. По мнению полицейских, преступник совершил самоубийство – он был найден повешенным.