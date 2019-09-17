Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка

Изменения в руководстве и стратегии медиагруппы

По итогам первого заседания совета директоров Rambler Group, состоявшегося после закрытия сделки со Сбербанком, председателем этого совета был избран Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В Сбербанке поясняют, что рассматриваемая должность подразумевает ежегодную ротацию. Ожидается, что через год пост председателя совета директоров займет предприниматель Александр Мамут, возглавлявший Rambler Group в статусе генерального директора с апреля 2014 г.

Обновленный совет директоров Rambler Group также выбрал нового главного исполнительного директора группы. На должность нового CEO Rambler Group назначен Рафаэль Абрамян.

Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития. Совет также принял решение о том, что к IV кв. 2019 г. должна быть разработана и утверждена стратегия развития группы и интеграции ее продуктов и сервисов в экосистему Сбербанка.

Как Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

Впервые о возможности покупки Сбербанком Rambler со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters в феврале 2019 г. Источники утверждали, что большая часть менеджмента Сбербанка против сделки, но на ней якобы настаивают президент Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

Лев Хасис, первый зам. председателя правления Сбербанка (Фото: РБК)

В апреле 2019 г. CNews писал о том, что Сбербанк находится в процессе переговоров о покупке доли в Rambler, что условия сделки уже согласованы и одобрены правлением медиагруппы.

Официально о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений Сбербанк и Rambler сообщили в конце августа 2019 г. Согласно официальной информации, Сбербанк стал совладельцем медиагруппы с пакетом акций в 46,5%.

По итогам сделки Сбербанк вложил в капитал медиагруппы денежные (cash-in) инвестиции, которые «пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ». В частности, банк и Rambler будут развивать информационный видеоконтент для экосистемы Сбербанка.

Как ранее сообщали источники РБК, сделка также предусматривает опцион на последующее увеличение доли Сбербанка в компании – в зависимости от соответствия в будущем реальных финансовых результатов запланированным.

Зачем Сбербанку медиа активы

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо и кинотеатр «Художественный», а также более 30 популярных ресурсов Рунета, таких как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, LiveJournal, Rambler.касса и др. Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group на сегодняшний день насчитывает порядка 56 млн человек.

Rambler Group также принадлежат сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». На странице «Синема парк» в соцсети «Вконтакте» сообщается, что вместе эти сети являются крупнейшей киносетью в России и одной из пяти крупнейших в Европе. Сети кинотеатров не вошли в периметр сделки Rambler Group и Сбербанка.

Как ранее сообщал РБК, приобретение доли в Rambler Group поможет Сбербанку укрепить свой интернет-бизнес и консолидировать соответствующие активы. В частности, для банка является приоритетом онлайн-кинотеатр Okko, выкупленный Rambler Group в 2018 г., поскольку у кинотеатра хорошие финансовые показатели.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 г. и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX и web (персональные компьютеры). В каталоге Оkko находится 35 тыс. фильмов, мультфильмов и сериалов. Оборот Okko за 2018 год составил 2,5 млрд руб., ежемесячная аудитория насчитывает 2,3 млн человек.

Ранее Rambler Group владела собственной поисковой системой, однако начиная с 2011 г. портал перешел на поисковый движок «Яндекса».

Несколько фактов о Rambler Group

Свои финансовые показатели Rambler Group не раскрывает. По состоянию на январь 2019 г. на различные ресурсы и в приложения компании каждый день заходили порядка 4,5 млн российских пользователей в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Это девятая по объему ежедневная аудитория среди всех интернет-компаний России. Список возглавляет Mail.Ru Group с 29,9 млн ежедневных пользователей, Сбербанк с 9,5 млн занимает пятое место.

Ранее Rambler Group и Сбербанк уже реализовали ряд совместных проектов, в рамках которых клиентам Сбербанка в «Сбербанк онлайне» и сети отделений были предложены специальные условия пользования контентом онлайн-кинотеатра Okko в действующих и новых банковских продуктах. В частности, при оплате месячной подписки на Okko цифровой картой Сбербанка клиент получает второй месяц подписки в подарок. Бонусы «Спасибо» можно обменять на купоны и получить подписки на фильмы, сериалы или матчи английской премьер-лиги.

Посетители московских отделений Сбербанка могли познакомиться с Okko, установить приложение и активировать бесплатный ознакомительный период. В настоящее время планируется масштабирование данного проекта на отделения в крупнейших городах.