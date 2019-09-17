CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация

26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».



CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» 26 сентября 2019 г. в Москве.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Участие в мероприятии подтвердили:

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк

Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации, банк ВТБ

Сергей Пегасов, глава дирекции информационных технологий, ПСБ

Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»

Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк

Роман Павлов, архитектор бизнес-решений в области аналитики больших данных и интернета вещей, Hitachi Vantara

Александр Бычков, директор департамента ИТ, Геобанк

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, Группа ФИНАМ Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»

Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»



Екатерина Забродова, Chief Project Officer, Umbrella IT





Основные вопросы к обсуждению

Состояние и перспективы рынка:

Импортозамещение в финансовых организациях: реальное положение дел

Как растет сегмент цифровых банков

Финтех-революция: как банки сотрудничают со стартапами

Смогут ли необанки перевернуть финансовый рынок

Требования регулятора, как драйвер цифровизации банков

Переход на XBRL: как подготовиться заранее

Фокус на безопасность:

Искусственный интеллект против фрода

Бреши в онлайн-банкинге: угроза пользователю и банку

Ключевые факторы безопасности ДБО

Помогут ли требования Банка России к кибербезопасности

Как скоро банки смогут доверить безопасность облачным решениям

Автоматизация бизнес-процессов:

От АБС к второстепенным процессам: как меняется фокус автоматизации в банках;

RPA в действии: как роботы помогают банкам повышать операционную эффективность;

Какие прикладные инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов выбирают банки.

Инструменты и технологии:

Микросервисные платформы как шаг на пути к банковским экосистемам;

Отдать разработку АБС на аутсорс: риски и выгоды;

Перспективы удаленной идентификации и «умной» аутентификации пользователей;

Как развиваются дистанционные каналы предоставления услуг в банках;

Когда банки начнут промышленное внедрение блокчейн-технологий.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36 доб. 404, Татьяна Крестьянова.