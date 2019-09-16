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Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена

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Техника
, Текст: Эльяс Касми
Motorola начала производство телевизоров с полноценной ОС Android и поддержкой стриминговых сервисов. В серию Motorola TV вошли шесть моделей по цене от $195. Motorola нацелилась на мировой рынок и продажи своих ТВ она начнет с Индии в конце сентября 2019 г.

Первые телевизоры Motorola

Компания Motorola впервые вышла на рынок телевизоров, выпустив линейку Motorola TV. Серия на первом этапе своего развития включает шесть моделей, от бюджетной до флагманской – Motorola стремится занять практически все существующие ниши.

В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов. В данном случае цена новинок варьируется от $195 (12,5 тыс. руб.) до $910 (58,3 тыс. руб.).

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Первые в мире телевизоры Motorola

Первой страной, где начнутся продажи Motorola TV, станет Индия, и все цены актуальны для ее рынка. Здесь релиз назначен на 29 сентября 2019 г., а сроки выхода телевизоров в других странах представители компании пока не обсуждают.

Стоимость телевизоров Motorola TV

Модель Диагональ экрана, дюйм Разрешение матрицы Цена, $
Motorola TV 32 32 HD 195
Motorola TV 43 43 Full HD 350
Motorola TV 43 43 4K 420
Motorola TV 50 50 4K 476
Motorola TV 55 55 4K 560
Motorola TV 65 65 4K 910

Источник: Motorola и CNews Analytics

В плане дизайна ТВ друг от друга не отличаются.

Технические характеристики

Все шесть телевизоров Motorola TV базируются на матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Это касается и младшего, 32-дюймового представителя серии – Motorola решила не удешевлять его путем использования устаревшей матрицы TN, но при этом снизила его разрешение до HD (1366х768 точек). Следует отметить, что линейка включает два телевизора с экраном 42 дюйма – разница между ними состоит в разрешающей способности матрицы. Частота обновления экрана у каждого ТВ составляет 60 Гц, яркость – 350 нит, контрастность – 1200:1.

Motorola TV основаны на загадочном процессоре CA53, маркировка которого может указывать на наличие ядер ARM Cortex A53. Процессор этот четырехъядерный, работает на частоте 1,1 ГГц и содержит трехъядерную видеокарту Mali 450. В паре с ним работают 1 или 2,25 ГБ оперативной памяти в зависимости от модели телевизора. Объем встроенного накопителя равен 8 или 16 ГБ.

Телевизоры оснащены технологией MEMC для обработки видео, а также Dolby Vision и поддержкой HDR 10 для улучшения качества изображения. В младших моделях установлена 20-, а в старших – 30-ваттная акустика, динамики вынесены в саундбар, размещенный под дисплеем. Для улучшения звучания во всех ТВ реализованы технологии DTS TruSurround Dolby Audio и Motorola AmphiSoundX.

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Телевизор Motorola и аксессуары из комплекта поставки

Список интерфейсов включает HDMI, USB (количество разнится от модели к модели) и S/PDIF, также заявлены Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц) и Bluetooth неизвестной версии. Комплект поставки включает пульт управления с Bluetooth и ИК, беспроводной игровой контроллер в стиле Xbox One X, настольную подставка и кронштейн для крепления на стену.

Программное обеспечение

Телевизоры Motorola TV все как один работают под управлением прошивки Android TV, основанной в данном случае на Android 9 Pie. Новинки располагают доступом к магазину приложений Google Play, что дает возможность устанавливать на них любой требуемый софт.

Motorola TV поддерживают голосовое управление при помощи Google Assistant (микрофон встроен в комплектный пульт). Есть поддержка стриминговых сервисов Netflix, Prime Video, Hotstar и YouTube.

Китайские конкуренты

Основными соперниками на ТВ-рынке для Motorola станут китайские производители, в том числе Xiaomi и Huawei. Xiaomi располагает двумя линейками телевизоров – Mi TV и Redmi TV, которые состоят из бюджетных умных телевизоров стоимостью до $1000 в зависимости от модели.

Huawei в свою очередь развивает линейку Honor Smart Screen с оригинальной операционной системой Harmony OS и развитым искусственным интеллектом. Смарт-ТВ под своим основным брендом она выпустит до конца 2019 г.

В ближайшие несколько месяцев к Motorola (с 2014 г. она принадлежит китайской Lenovo), Xiaomi и Huawei присоединится и компания OnePlus, известный китайский производитель флагманских Android-смартфонов. Она выпустит собственный смарт-телевизор OnePlus TV на базе Android, в котором тоже заявлена поддержка всех популярных стриминговых сервисов и разрешения 4К. Цена составит от $500 до $700 с учетом диагонали экрана, но, в отличие от новинок перечисленных брендов, в OnePlus TV будут использоваться так называемые «квантовые точки», как в премиальных телевизорах Samsung.



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