Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты»

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Бывший руководитель отдела рекламы DNS приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. за откаты с подрядчиков, на которых он заработал около 95 млн руб. Свою вину менеджер не признал. Компании пришлось самостоятельно собирать доказательства и убеждать следствие в своей правоте.



Решение суда

Бывший топ-менеджер ритейлера цифровой и бытовой техники DNS Александр Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. за откаты, которые он брал с подрядчиков. Об этом сообщил в соцсети Facebook гендиректор DNS Дмитрий Алексеев, на его публикацию первым обратило внимание издание «Комсомольская правда». Помимо этого, суд полностью удовлетворил гражданский иск DNS к Панову, который сумел заработать на откатах в общей сложности 95 млн руб.

С 2013 г. по 2016 г. Панов возглавлял отдел рекламы DNS. Он занимался планированием и координацией рекламных кампаний, а также оценивал эффективность расходования рекламных бюджетов. Находясь во Владивостоке, он совершал закупки у контрагентов из Ростова-на-Дону, предоставляющих услуги рекламы в интернете, а также у правообладателей ПО и музыкальных произведений из Москвы. По словам Алексеева, для реализации мошеннической схемы Панов специально выбирал поставщиков, которые находились подальше от Владивостока, в европейской части России.

Своему руководству Панов называл завышенную цену закупок, а подрядчиков заставлял рассчитываться по такой схеме, чтобы иметь возможность забрать себе разницу между реальной и завышенной ценой. Разница составляла от 20% до 50% всей суммы. Средства поступали во Владивосток на счета фирм, занимающихся обналичиванием. Как пишет Алексеев, контактировать с этими фирмами Панову помогал его друг Дмитрий Румянцев. Около 70 млн руб. из всей похищенное сумы Панов легализовал, приобретя на них недвижимость и автомобили.

Ход расследования

Дорогие покупки и роскошный образ жизни привлекли к Панову внимание руководства, до этого никакие другие признаки его не выдавали. Алексеев объясняет это тем, что 95 млн руб. были украдены постепенно за три года, и каждый раз украденные суммы терялись на фоне многомиллиардного оборота компании. Кроме того, Панов контролировал эффективность расходования маркетинговых бюджетов, что также помогало ему скрывать свою деятельность. «Сейчас мы понимаем, что к нам он шел специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно», — пишет Алексеев.

Расследование деятельности Панова длилось с 2016 г. по май 2018 г. По словам Алексеева, компании пришлось самой собирать доказательства и на каждом этапе обосновывать свою позицию следствию, прокуратуре и суду. «Правоохранительная система у нас плохо работает с такими делами», — подводит итог Алексеев, называя работу следствия «адом формалистики».

Бывший руководитель отдела рекламы DNS получил восемь лет за откаты

Просмотрев банковские выписки и пообщавшись с контрагентами, DNS смогла найти компании, которые платили откаты, и те, что занимались обналичиванием. Также ритейлер добился дачи показаний от свидетелей и проследил, на что были потрачены деньги. В итоге прокуратура передала дело в Ленинский районный суд Владивостока. Имущество Панова, в том числе две квартиры, гаражный бокс, транспортные средства и т. д., было арестовано. Обвиняемый свою вину так и не признал.

Варианты наказания

Панов был признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая подразумевает ответственность за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Часть 4 статьи 159 предлагает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет. Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Согласно статье 174.1, отмывание денег наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или дохода осужденного за период до одного года. Если преступление было совершено в крупном размере, штраф увеличивается до 200 тыс. руб., кроме того, как вариант предлагаются принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Лишение свободы может сопровождаться штрафом до 50 тыс. руб.

Чем занимается DNS

DNS была основана в 1998 г. десятью жителями Владивостока с опытом сборки и продажи компьютеров, а также системной интеграции. На сегодняшний день компания не только торгует компьютерной техникой в России — помимо этого, она владеет предприятием по выпуску компьютеров и ноутбуков под Владивостоком и сборочными производствами в Подмосковье и Новосибирске.

По информации с официального сайта, компания представлена более чем в 300 городах России, ее сеть насчитывает свыше 1,3 тыс. магазинов. Forbes поставил DNS на 31 место в списке 200 крупнейших частных компаний России с выручкой по итогам 2018 г. на уровне 268,5 млрд рублей.

В начале января 2019 г. основатель сети Дмитрий Алексеев опубликовал запись на своей странице в Facebook, в которой назвал DNS «крупнейшей сетью на российском рынке бытовой техники и электроники» и похвастал 30% ростом компании. Он также отметил положительную динамику отрасли в целом — в рублях, по его подсчетам, она выросла на 10% за прошедший 2018 г.