Начались продажи сверхдешевого смартфона с рекордной 64 МП камерой. Цена

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Realme XT, первый в мире смартфон с камерой на 64 мегапикселя, поступил в розничную продажу. По цене он оказался более доступным в сравнении с еще одним 64 МП камерофоном – Xiaomi Redmi Note 8 Pro, до международного релиза которого осталось несколько дней.



Камерофон по-китайски

Компания Oppo выпустила первый в мире (по дате анонса) смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Моноблок Realme XT оказался очень дешевым даже на фоне Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который был показан на день позже Realme XT – 27 августа 2019 г. В Китае Redmi Note 8 Pro с локальной прошивкой без сервисов Google и русского языка доступен с 3 сентября 2019 г.

Первой страной, где начнутся продажи Realme XT, стала Индия. В обозримом будущем Oppo собирается привезти его в Китай. Сроки международного релиза, по данным Android Authority, производитель не называет, равно как актуальные для российского рынка цены (Oppo, напомним, официально представлена в России). Redmi Note 8 Pro поступит в международную продажу с глобальной прошивкой 23 сентября 2019 г.

Realme XT в синем цвете корпуса

Realme XT вышел в трех комплектациях, младшая из которых включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти и стоит $225 (14,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2019 г.). Вторая версия предлагает тот же накопитель при 6 ГБ оперативной памяти, а ее стоимость составляет $240 (15,4 тыс. руб.) Максимальная комплектация, в составе которой есть 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти, обойдется покупателю в $270 (17,3 тыс. руб.). Смартфон доступен в двух цветах корпуса – перламутровом белом и перламутровом синем, оба с градиентным отливом.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro оказался немного дороже своего конкурента, но и памяти у него заметно больше. В нем по умолчанию установлены накопитель на 128 ГБ и оперативная память 6 ГБ, и такая комплектация оценивается в $250 (16 тыс. руб.). Топовая версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить около $290 (18,6 тыс. руб.). Цены актуальны для китайского рынка.

Продвинутая фотокамера

Основной модуль камеры Realme XT – это его главное достоинство, выделяющее его на фоне всех существующих смартфонов до момента релиза Redmi Note 8 Pro. Камера включает в себя четыре сенсора, базовый из которых– Samsung ISOCELL Bright GW1, разрешение которого составило 64 МП, а диафрагма оптики – f/1,8. Вторая матрица на 8 МП наделена 119-градусной широкоугольной оптикой, тогда как третья предназначена для макросъемки и имеет разрешение 2 МП. Четвертый сенсор – это 2-мегапиксельная ToF-камера для определения глубины сцены и размытия фона при портретной съемке.

Четыре модуля камеры смотрятся компактнее и аккуратнее, чем тройной модуль в iPhone 11 Pro

По умолчанию основная камера Realme XT снимает в разрешении 16 МП – при получении снимка информация с четырех соседних пикселей объединяется в один. Переход на полноценные 64 МП возможен через меню настроек, и в таком режиме, вес каждого снимка составит в районе 21 МБ. Фронтальная камера базируется на 16-мегапиксельном сенсоре Sony IMX 471.

Дисплей и процессор

Экран смартфона Realme XT базируется на матрице AMOLED с разрешением Full HD+ при диагонали 6,4 дюйма. Панель имеет каплевидный вырез под селфи-камеру и встроенный сканер отпечатков пальцев, а поверх нее установлено защитное стекло Gorilla Glass 5. Идентичный материал используется и на задней панели корпуса.

Экран у Realme XT практически безрамочный

Realme XT построен на ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon 712 с восемью вычислительными ядрами Kryo 360 на частоте до 2,3 ГГц. Он вышел в 2019 г. на замену Snapdragon 710 образца 2018 г. и производится по 10-нанометровой технологии. Внутри него есть видеокарта Adreno 616 и вспомогательный сопроцессор Hexagon 685, имеется поддержка Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. NFC для бесконтактных платежей в Realme XT нет.

Прочие спецификации

Realme XT располагает несъемным аккумулятором емкостью 4000 мАч, дополненным 20-ваттной ускоренной зарядкой VOOC 3.0 с интерфейсом USB-C, отдельным входом под наушники, поддержкой сетей LTE (4G) и двумя слотами под SIM-карты. Смартфон управляется ОС Android 9 Pie (дату перехода на более современную Android 10 производитель не назвал) с фирменной прошивкой Color OS 6.0.1.

В аппарате используются высокоскоростные модули памяти – UFS 2.1 для накопителя и LPDDR4X для оперативной.

Чем ответила Xiaomi

Redmi Note 8 Pro, несмотря на более высокую цену, может предложить покупателю немного больше, нежели Realme XT. Помимо большего объема памяти, в его распоряжении есть батарея 4500 мАч, защита корпуса от ударов и падений, экран на 6,5 дюйма по диагонали.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Впрочем, кое в чем новинка Xiaomi проигрывает детищу Oppo – вместо AMOLED-матрицы в ней используется IPS, процессор Qualcomm заменен на чип MediaTek (хотя и игровой), а мощность зарядки снижена до 18 Вт. К тому же, дактилоскопа в ее экране нет – он размещен сзади, под фотокамерой.