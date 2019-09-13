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На российском рынке серверов внезапный спад

Бизнес Финансовые результаты Интеграция
, Текст: Валерия Шмырова

Во II квартале 2019 г. российский рынок серверов продемонстрировал годовой спад на 10,2% в штуках и 6,2% в деньгах. В предыдущих кварталах рынок последовательно рос. Нынешний спад соответствует тенденции на глобальном рынке серверов.

Итоги квартала

По итогам II квартала 2019 г. на российский рынок было поставлено 31890 серверов всех типов, что на 10,2% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Совокупная стоимость серверов составила $226,63 млн, продемонстрировав годовой спад на 6,2%. К таким выводам пришла компания IDC, обнародовавшая результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

Из всех поставок на сервера стандартной х86 архитектуры приходится 99,2% в штуках и 89,9% в деньгах. Также аналитики отмечают годовой рост поставок RISC-систем на 33,3% в денежном выражении. Менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаил Лебедев отмечает, что «на фоне общего спада сегмент малого и среднего бизнеса показал положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование».

Напомним, по итогам I квартала 2019 г. на российский рынок было поставлено 24104 серверов всех типов, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Общая стоимость поставленных устройств составила $168,35 млн, показав годовой рост на 19,9%. В IV квартале 2018 г. рынок также демонстрировал рост — на 1,5% в штуках и на 24,3% в деньгах. До этого по итогам III квартала 2018 г. рост составлял 16,1% в штуках и 35% в деньгах. Во II квартале 2018 г. годовой рост по количеству устройств составил 9,1%, по деньгам — 33,4%.

По итогам 2017 г. российский рынок серверов продемонстрировал резкий взлет после провала 2016 г., который стал худшим годом за предыдущие 12 лет. За весь 2017 г. поставки серверов всех типов достигли 132,2 тыс. штук на общую сумму $770,2 млн, что на 29,6% больше в количественном и на 42,7% в денежном выражении, чем в 2016 г.

Лидеры рынка

Во II квартале лидером рынка по поставкам в сегменте х86 стала компания Hewlett Packard Enterprise. Общее сокращение рынка не помешало некоторым вендорам показать положительную динамику. В частности, Лебедев отметил рост поставок у Dell Technologies и Lenovo.

Около 75,3% поставок серверов х86 пришлось на пятерку крупнейших поставщиков. Как и в предыдущем квартале, в пятерке лидеров присутствуют производители устройств оригинального дизайна (ODM) — и по количеству поставленных устройств, и по их стоимости. По словам Лебедева, ODM-поставщики показывают рост, удовлетворяя спрос со стороны крупных поставщиков облачных сервисов.

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На российском рынке серверов внезапный спад

Напомним, в предыдущем квартале в сегменте х86 лидером российского рынка стала Dell Technologies. По итогам IV квартала 2018 г. лидерство на рынке удерживала Hewlett Packard Enterprise, на втором месте находилась Huawei, на третьем — Dell EMC.

Обвал на мировом рынке

Мировой рынок серверов по итогам II квартала 2019 г. сократился на 11,6% в деньгах и на 9,3% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за квартал в мире было поставлено порядка 2,7 млн серверных систем общей стоимостью менее $20 млрд.

В IDC отмечают II квартал 2019 г. как первый провальный период начиная с IV квартала 2016 г. Среди ключевых причин резкого снижения активности на рынке аналитики называют экономическую нестабильность, затишье в сегменте систем с альтернативными (не x86) платформами, сокращение закупок для облаков и корпоративных систем.

Пятерку лидеров глобального серверного рынка по итогам квартала возглавила Dell Technologies, заняв максимальную долю рынка как по выручке (17,8%), так и по количеству поставленных устройств (19,4%). На второй строчке находится совместное предприятие HPE и New H3C Group. Третье место занимает китайская Inspur вместе со своим совместным предприятиям с IBM — Inspur Power Systems.

По объему выручки четвертое место и пятое место в рейтинге заняли IBM и Lenovo. Однако по количеству поставленных устройств четвертое место отошло Lenovo, а пятое занимает Huawei.

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