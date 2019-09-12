Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь

Замминистра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников принял предложение занять должность и. о. первого заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя. В Минобрнауки он проработал восемь месяцев, внедряя новый подход к созданию образовательных цифровых платформ.



Уход Солодовникова

Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования Денис Солодовников переходит на работу в правительство Севастополя. Заявление об увольнении из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г., сообщает ресурс TAdviser. Свою нынешнюю должность там он занимает с конца декабря 2018 г. Напомним, в июле 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что во всех ключевых российских министерствах появятся особые заместители министров по цифровому развитию.

В правительстве Севастополя Солодовникову предложили пост и. о. первого заместителя губернатора — председателя правительства, он согласился. Чиновник подтвердил изданию эту информацию. Источник издания утверждает, что все решения по этому вопросу Солодовников принимал самостоятельно, и с изменением подхода к созданию цифровых платформ в Минобрнауки его уход никак не связан.

Последние достижения в Минобрнауки

Минобрнауки работает над созданием нескольких цифровых платформ в сфере образования и науки. В интервью TAdviser Денис Солодовников разъяснил, что такие проекты должны обсуждаться широко, с привлечением руководителей вузов и российских ИТ-компаний типа «1С», Mail.ru и «Яндекс». Подход к их созданию должен быть основан на открытости и конкуренции, считает чиновник. Он отметил, что такая позиция вызывает «определенное напряжение» со стороны тех, кто хотел бы сузить круг участников.

Критику в свой адрес Солодовников объяснял тем, что его приход «нарушил сложившееся равновесие, когда разные группы претендовали на авторство каких-то мероприятий в нацпроектах и на возможность доступа к финансированию. Я не стал пользоваться никаким наследием. И устроил общественное обсуждение, попросив принять в нем участие экспертов на самом высоком уровне».

В целом, по словам Солодовникова, Минобрнауки планирует создать две цифровых образовательных платформы в статусе ГИС — интеграционную платформу непрерывного образования и современную цифровую образовательную среду. Первая предназначается для получения дополнительного образования от разных организаций, не обязательно вузов. На второй будут запускаться академические онлайн-курсы только от вузов, причем студенты одного учебного заведения будут иметь доступ к курсам других заведений.

Замминистра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников

Объединить две функционально близкие платформы в одну не представляется возможным в связи с бюрократическими рамками. Вообще же две платформы вместо одной получились потому, что не было до конца налажено взаимодействие между авторами нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика». В августе было принято решение посвятить весь 2019 г. проектированию платформ, и только потом заняться разработкой. В связи с этим были отменены уже объявленные конкурсы грантов на разработку стоимостью 180 млн руб. и 107 млн руб. соответственно.

В сфере науки создается цифровая платформа управления инфраструктурой центров коллективного пользования уникальных научных установок (АС УСНИКП). Ее проектирование также будет осуществляться в 2019 г., но на условиях целевой субсидии, а не гранта. В порядке конкурса подрядчиком был выбран Институт системного программирования РАН им. В. П. Иванникова.

Кто такой Денис Солодовников

Денис Солодовников является выпускником Московского государственного открытого университета по специальности «Юриспруденция». В 2003-2010 гг. начинал карьеру в различных компаниях из сферы оборонной промышленности, финансов и ценных бумаг, управления недвижимостью, связи и ИТ.

С 2010 г. по 2012 г. Солодовников занимал пост замдиректора департамента государственной политики в области ИТ и координации информатизации Минкомсвязи. В частности, участвовал в создании электронного правительства и портала госуслуг, также был занят в проекте видеотрансляции на выборах президента России в марте 2012 г. и программе поддержки технопарков.

В 2012-2013 гг. Солодовников занимал пост замдиректора департамента ИТ и связи Правительства России. В сферу его ответственности входило нормативное регулирование проекта «Открытые данные». Также отвечал за внедрение государственных автоматизированных систем государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) и ГИС «Единая информационная образовательная среда». В марте 2013 г. стал членом Правительственной комиссии по связи.

В декабре 2013 г. Солодовников занял пост заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В этой должности изначально курировал ИТ, но после перераспределения полномочий в октябре 2014 г. стал отвечать за повышение качества госуслуг ведомства.

В августе 2016 г. Солодовников был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В этой должности отвечал за информатизацию агентства. Средства, ежегодно выделяемые Росимуществу на ИТ, составляли 700-800 млн руб. Солодовникова занимался проведением программ цифровой трансформации, импортозамещения, повышения открытости и качества данных.