Россияне выпустили телевизоры по цене очень дешевых смартфонов

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Антикризисные телевизоры

Российская компания BQ выпустила шесть новых моделей компактных телевизоров на отечественный рынок. Все новинки стоят не дороже 9 тыс. руб., они доступны в продаже в крупных магазинах электроники.

Шесть телевизоров можно поделить на три линейки по две модели, с различиями в первую очередь в диагоналях дисплеев. Младшая серия включает ТВ с экранами на 21,5 дюйма, следующая – 23,6 дюйма, третья – 31,5 дюйма.

Компактные телевизоры

В линейку с 21,5-дюймовыми дисплеями вошли телевизоры BQ 2201B и BQ 2202B. Модели стоят 6490 руб. каждая, поддерживают разрешение Full HD (1920x1080 точек) и располагают двумя динамиками по 3 Вт.

Экран обоих ТВ получил углы обзора 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали, возможность отображения 16,7 млн цветов и светодиодную подсветку. В телевизорах имеются аналоговый и цифровой (DVB-C/T/T2/S2) тюнеры, вход для антенны спутникового телевидения, по одному разъему HDMI и USB, а также компонентный и композитный входы и коаксиальный выход.

В плане дизайна первые шесть телевизоров BQ друг от друга не отличаются

Размеры телевизоров составили 502х153х334 мм с подставкой и 502х66х299 мм без нее. Потребляемая во время работы мощность не превышает 36 Вт. С точки зрения характеристик различий между моделями нет.

Телевизоры размером с монитор

Следующими в списке новинок компании BQ идут телевизоры BQ 2401B и BQ 2402B с экранами 23,6 дюйма по диагонали. Акустика в них стоит более мощная в сравнении с младшими моделями – 16 Вт (два динамика по 8 Вт), но разрешение ниже – 1366х768 точек (формат HD).

Фактически от предыдущей линейки BQ 2401B и BQ 2402B отличаются только размерами дисплея, разрешающей способностью матрицы, акустикой и физическими габаритами – 552х67х332 мм без подставки и 552х151х366 мм с ней. В остальном спецификации идентичные – совпадают и углы обзора матрицы, и количество разъемов, и наличие цифрового тюнера в дополнение к аналоговому. HDMI здесь может использоваться, к примеру, для подключения к системному блоку компьютера вместо обычного монитора.

Стоимость телевизоров BQ 2401B и BQ 2402B составляет 6990 руб. вне зависимости от модели. Номинальная потребляемая мощность – 48 Вт.

Телевизоры побольше

BQ также выпустила телевизоры BQ 3201B и BQ 3202B, оцененные в 8990 руб. В обоих случаях используется HD-матрица с диагональю 31,5 дюйма, светодиодной (LED) подсветкой и более широкими углами обзора в сравнении с четырьмя другими ТВ – 178 градусов по вертикали и горизонтали. Количество отображаемых цветов – 16,7 млн.

Сзади телевизоры различаются расположением кнопок управления

Телевизоры получили по два 7-ваттных динамика каждый, по одному USB-порту для подключения внешних накопителей и два HDMI-входа. Габаритные размеры без подставки составили 730х78х430 мм, а с подставкой – 730х189х473 мм.

Все шесть новых телевизоров BQ имеют при себе выход для наушников,слот для карты CI+ и поддержку телетекста. Номинальная мощность старших моделей – 65 Вт.

Очень много телевизоров

Компания BQ утверждает, что впервые вышла на рынок телевизоров, и что других моделей, кроме перечисленных в ее каталоге нет. Тем не менее, на ее официальном сайте (bq.ru) представлено более 30 ТВ с диагональю до вплоть до 49,5 дюйма и стоимостью до 22 тыс. руб.

BQ готовит несколько десятков современных недорогих телевизоров

В список моделей, в дополнение к вышедшим, входят телевизоры с экранами 38,5, 39,5, 40 и 42,5 дюйма. Среди них встречаются как обычные, так и умные телевизоры (смарт-ТВ) –к примеру, 23,6-дюймовый BQ 24S01B, оцененный в 8990 руб. Все они на момент публикации материала были доступны для предварительного заказа. Как сообщил CNews представитель BQ, пока для приобретения доступны только шесть заявленных моделей. В дальнейшем линейка телевизоров компании будет расширяться.

История BQ

Российский бренд BQ, который не стоит путать с испанским BQ Mobile, существует с 2013 г., а аббревиатура в его названии расшифровывается как Bright & Quick. Правообладатель товарного знака – компания ООО «Новая линия».

BQ 5535L Strike Power Plus

Под брендом BQ «Новая линия» выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним, и теперь еще и телевизоры. К примеру, в августе 2019 г. компания начала продажи смартфонов 5535L Strike Power Plus и 6035L Strike Power Max с аккумуляторами повышенной емкости. Оба аппарата относятся к бюджетному сегменту и стоят 7000 руб. за BQ 5535L Strike Power Plus с экраном 5,45 дюйма и батареей 5000 мАч и 8000 руб за 6-дюймовый BQ 6035L Strike Power Max с аккумулятором 6000 мАч.