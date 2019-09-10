Цены на все новые iPhone рассекречены за сутки до анонса

В интернете появилось фото с закрытой презентации, на котором указаны цены на все комплектации новых iPhone. Разброс составляет от $750 за самый простой iPhone 11 до $1300 за iPhone 11 Pro Max в самой продвинутой комплектации.



Утечка в Weibo

В китайской социальной сети Weibo появилось фото с закрытой презентации, на котором видны цены на все модели новых iPhone 11. Презентация была проведена тайваньским сотовым оператором для его партнеров. Официально Apple намерена представить линейку iPhone 11 сегодня, 10 сентября 2019 г.

Судя по фото, самая младшая модель серии — iPhone 11 — поступит в продажу по цене $750, $800 и $900 за комплектацию с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти соответственно. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ памяти. В зависимости от этого цена на iPhone 11 Pro составит $1000, $1100 или $1200, а на iPhone 11 Pro Max — $1100, $1200 или $1300.

Напомним, цены на базовые комплектации для каждой из трех моделей стали известны еще несколько дней назад. CNews в связи с этим отмечал, что они оказались идентичны ценам прошлогодних iPhone, какими они были на старте продаж. Продажи линейки iPhone, выпущенной в 2018 г., по всему миру оказались значительно ниже ожиданий Apple по причине завышенных цен.

Характеристики iPhone 11

Технические характеристики линейки iPhone 11, которые также видны на фото, соответствуют данным предыдущих утечек. Младшая модель iPhone 11 станет преемницей iPhone XR, а iPhone 11 Pro заменит iPhone XS. Объем оперативной памяти не будет зависеть от комплектации, он составит 4 ГБ у iPhone 11 и 6 ГБ у iPhone 11 Pro и Pro Max. Аппаратной основой для всех трех смартфонов послужит новый процессор А13.

У iPhone 11 будет IPS-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1792 х 828 пикселей. iPhone 11 Pro и Pro Max получат OLED-дисплеи с диагональю 5,8 дюйма (2436 х 1125 пикселей) и 6,5 дюйма (2688 х 1242 пикселей). Во всех смартфонах сохранится вырез в верхней части экрана.

Фото, на котором видны цены всех новых iPhone

Основная камера iPhone 11 будет состоять из двух модулей по 12 МП каждый: один модуль основной, а второй — дополнительный с телефотообъективом. В iPhone 11 Pro и Pro Max к ним добавлена широкоугольная камера, тоже на 12 МП. Фронтальный модуль для селфи у всех трех моделей идентичный — 12 МП.

Емкость аккумулятора у iPhone 11 составит 3110 мАч, у iPhone 11 Pro — 3190 мАч, а iPhone 11 Pro Max получит батарею на 3500 мАч. Во всех моделях Apple, предположительно, решила отказаться от проприетарного разъема Lightning, который заменила на USB-C. Также производитель отказался от технологии распознавания силы нажатия на дисплей 3D Touch.

Что еще покажет Apple

Также на презентации 10 сентября Apple должна представить Apple Watch пятой серии, аппаратной основой для которой послужит чип S5, более производительный и энергоэффективный, чем раньше. Судя по утечкам, у пользователя будет возможность выбрать титановый или керамический корпус. Также циркулирует информация, что Apple добавит в часы функцию отслеживания сна, которой им сейчас не хватает.

Новая линейка часов будет работать под управлением операционной системы watchOS 6, представленной на Всемирной конференции разработчиков Apple в июне 2019 г. Данная ОС примечательна тем, что у нее будет свой собственный AppStore. Есть также вероятность, что Apple использует презентацию, чтобы представить бюджетный iPad с диагональю экрана 10,2 дюйма и MacBook Pro с диагональю экрана 16 дюймов.

Также на презентации ожидается какая-то информация об обновлении приставки Apple TV, которая должна получить более быстрый процессор A12. Наконец, могут быть объявлены характеристики софтверных платформ iOS 13, iPadOS, watchOS 6, tvOS, HomePod и macOS 10.15 Catalina.