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РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора»

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ИТ в госсекторе Техника Мобильность
, Текст: Эльяс Касми

Вице-премьер России Максим Акимов поручил РЖД провести переход к использованию российской ОС «Аврора» вместо iOS и Android для своих внутренних нужд. Пилотный запуск проекта по переводу персонала компании на «Аврору» состоится в 2019 г. Также вице-премьер упомянул, что Аврора будет конкурировать с другой российской ОС, разработкой которой занимается «Лаборатория Касперского.

Отказ от iOS и Android

Российские железные дороги (РЖД) проведут эксперимент по импортозамещению гаджетов своих сотрудников. Они будут переведены на устройства под управлением «российской» операционной системы «Аврора».

Пилотный проект по переводу сотрудников РЖД с iOS и Android на «Аврору» будет осуществлен до конца 2019 г., пишет ТАСС. Решение о проведении эксперимента продиктовано поручением Правительства России по внедрению отечественных ОС в «Российских железных дорогах».

До переименования в феврале 2019 г. «Аврора» носила название Sailfish OS, а ее разработкой на заре проекта занимались выходцы из компании Nokia, основавшие собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish OS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS.

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО при Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну.

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Российская мобильная ОС «Аврора»

У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности к ОС типа «А» шестого класса, что означает высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

Рост спроса на российское ПО

Поручение о переходе на «Аврору» РЖД дал вице-премьер России Максим Акимов. В интервью ТАСС он заявил, что перевод крупнейшей российской транспортной компании на российский софт необходим для повышения спроса на него. Также для этого используются и другие меры: 26 августа 2019 г. агентство Reuters сообщило, что для проведения всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, могут применяться планшетные компьютеры Huawei на базе «Авроры». По данным агентства, «Аврору» планируется установить на 360 тыс. планшетов Huawei к 1 августа 2020 г.

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Вице-премьер России Максим Акимов

«Экономика развития IT-систем начинается с какой-то значимой аудитории. Именно поэтому мы под развитие «Авроры» привлекаем решение по переписи населения, по моему поручению сейчас «Российские железные дороги» прорабатывают вопрос использования операционной системы «Аврора» для внутрипроизводственных нужд – именно для того, чтобы наработать опыт и наработать некий объем подписок», – сказал Акимов в интервью ТАСС.

«Аврора» и Китай

История с планшетами для переписи стала продолжением факта встречи министра цифрового развития и связи Константина Носкова с главным исполнительным директором Huawei Го Пином (Guo Ping) в июне 2019 г. CNews сообщал, что министр предложил главе Huawei отказаться от Android в пользу российских разработок, в частности, в пользу «Авроры». Вопрос о переходе Huawei с американского ПО на российское также поднимался при встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином (Xí Jìnpíng).

В начале августа 2019 г. стало известно, что Huawei до конца 2019 г. запустит пилотный проект по использованию российской платформы «Аврора» в своих гаджетах, в том числе и смартфонах. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов, добавив, что решение принято на уровне глав государств.

По словам Мамонова, сотрудники Huawei приступили к работе над своими устройствами на базе «Авроры», и помощь им оказывают представители «Открытой мобильной платформы», занимающейся разработкой и продвижением российской ОС.

Российский конкурент «Авроры»

Максим Акимов подчеркнул, что «Аврора» не является приоритетной ОС при переводе крупных частных и государственных компаний на отечественный софт. По его словам, в Правительстве приветствуют конкуренцию и формирование различных экосистем.

В качестве конкурента «Авроры» Акимов назвал мобильную ОС «Лаборатории Касперского», о ведущейся разработке которой CNews сообщал в марте 2019 г. На тот момент сроки запуска системы не назывались, и по состоянию на 10 сентября 2019 г. ситуация не изменилась.

«Я сам видел прототип, я сам с ним работал, но это совсем прототип. Когда будет решение, мы, конечно, обязательно будем его продвигать, тестировать», – сообщил вице-премьер 9 сентября 2019 г. «Мы бы хотели, чтобы "Аврора" и "Касперский" наладили тесное сотрудничество. По крайней мере, чтобы эти экосистемы были операбельными», – отметил Акимов, добавив, что ОС «Касперского» обязательно будет протестирована на смартфонах. Фирму-производителя смартфонов он не уточнил.



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