Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?

Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?

Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?

Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?

Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?

Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

Как идет цифровизация госуслуг в регионах?

Умная энергетика на базе блокчейна.

Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?

Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального Казначейства;

Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий, ФТС России;

Наталья Гвоздева, начальник Управления развития информационных систем, Федеральное Казначейство;

Алексей Горобцов, директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи;

Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;

Артур Усманов, директор Центра информационных технологий Тюменской области;

Иван Бутурлин, руководитель аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы;

Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»;

Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;

Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;

Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;

Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;

Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли России;

Анна Селина, председатель правления, Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы;

Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;

Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;

Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;

Алексей Горбунов, менеджер по развитию бизнеса, Brother;

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»;

Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;

Алексей Касаткин, коммерческий директор «Центр 2М»;

Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса, Mail.ru Cloud Solutions;

Анастасия Кузьмичева, руководитель направления автоматизации экспертной деятельности и конкурсных процедур, Naumen;

Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт»;

Георгий Лагода, заместитель генерального директора ГК «Программный продукт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.