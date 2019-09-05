ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества

Рабочая группа, изучающая проблематику строительства в нашей стране коммерческих ЦОДов, в ближайшее время соберет окончательные предложения относительно государственного стимулирования этого сектора, и при посредничестве Минкомсвязи они будут представлены Правительству до конца 2019 г.

Поддержка для ЦОДов

Предложения ИТ-отрасли, касающиеся мер государственной поддержки строительства в России коммерческих центров обработки данных (ЦОД), пройдут фильтр Минкомсвязи и будут представлены Правительству России в виде доклада до конца 2019 г. Об этом CNews на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замдиректора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Алексей Галюжин.

Сейчас финальные предложения собираются в рамках деятельности организованной при АНО «Цифровая экономика» рабочей группы федерального проекта «Информационная инфраструктура». В ее состав входят представители «Ростелекома», большой мобильной тройки, Администрации Президента, Аппарата Правительства, Минпромторга, Сбербанка, ЦБ, «Роскосмоса», «Росэнергоатома», ВЭБа, ФСБ, компаний «Датапро», «Яндекс», «3дата», DataLine, DataSpace и др.

На данный момент есть три ключевые тем для рассмотрения. Первая из них касается снижения административных барьеров для сокращения времени подключения ЦОДов к электросетям. Вторая относится к вопросам создания для датацентров неких особых экономических зон, на которых бы действовали налоговые, таможенные и иные льготы. Эти вопросы затрагивают не только Минэк, но и власти регионов, готовые выделять коммерческим компаниям участки под строительство.

Третья тема имеет отношение к проблематике льготных тарифов на электричество — например, для ЦОДов, находящихся в непосредственной близости от электростанций. Правда, в перспективах принятия каких-либо позитивных для отрасли решений по этому направлению Галюжин склонен сомневаться, считая, что на давно устоявшемся рынке электроэнергетики менять устоявшиеся правила, создавая знаковый прецедент, весьма тяжело. «Сложная история, вряд ли она пойдет дальше, — заключает он. — с Минэком неоднократно обсуждали этот вопрос. Пока ни к чему не пришли».

Алексей Галюжин: Мы уверены, что спрос на услуги обработки и хранения данных точно будет расти, поэтому, задумываться о строительстве ЦОДов нужно сейчас

При этом чиновник добавляет, что в России стоимость электроэнергии по сравнению с другими странами и так достаточно низкая. Данный вопрос для компании, планирующей построить ЦОД, как правило, не является ключевым, хотя все зависит от конкретных параметров проекта. «Самая большая проблема — это гарантированная сохранность данных клиента в течение длительного времени», — отмечает он.

Другие меры поддержки строительства ЦОДов, кроме трех указанных, пока прорабатываются и окончательно не сформулированы.

Текущая ситуация в отрасли

Галюжин напоминает, что в нацпрограмме «Цифровая экономика» не зарезервировано отдельных денег на строительство ЦОДов. Подразумевается, что датацентры цифровизирующимся предприятиям предоставит рынок.

«Сейчас в предприятиях реального сектора экономики проникновение цифровых технологий слабое, — отметил в разговоре с CNews Галюжин. — В федеральном проекте “Цифровые технологии” предусмотрены меры поддержки, которые призваны стимулировать спрос предприятий на использование технологий с помощью компенсации части затрат на их внедрение, а также механизма льготного кредитования».

Минкомсвязи рассчитывает, что эти меры помогут ускорить проникновение технологий как во внутренние, так и во внешние бизнес-процессы компании — для повышения их рентабельности и конкурентоспособности, в том числе не международном уровне.

Следствием цифровизации предприятий станет скорое увеличение их спроса на услуги обработки и хранения большого объема данных, и соответствующая инфраструктура к тому времени должна быть готова, рассуждает чиновник. «Мы уверены, что спрос на эти услуги точно будет расти, поэтому задумываться о строительстве ЦОДов нужно сейчас», — не сомневается Галюжин.