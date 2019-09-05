«Касперский» не смог запретить бывшим разработчикам продавать запатентованное им ПО

«Лаборатория Касперского» получила отказ Арбитражного суда Москвы по иску, который она подала против компании «Киберсекьюрити Солюшнс», основанной бывшими сотрудниками «Лаборатории». Антивирусная компания утверждает, что ответчик продавал созданное ею ПО как свое собственное.



Иск «Лаборатории»

Иск «Лаборатории Касперского», в котором она обвиняет компанию «Киберсекьюрити Солюшнс» в нарушении своих интеллектуальных прав, встретил отказ со стороны Арбитражного суда Москвы. Это следует из документов по делу, размещенных в системе «Электронное правосудие». У «Лаборатории» есть месяц, чтобы обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде.

«Киберсекьюрити Солюшнс» была основана бывшими сотрудниками «Лаборатории». В своем иске «Лаборатория» утверждает, что «Киберсекьюрити Солюшнс» распространяет на коммерческой основе программные продукты, интеллектуальные права на которые принадлежат «Лаборатории». «Лаборатория» добивается признания своих исключительных прав на это ПО и введения судебного запрета на продажу продукта через «Киберсекьюрити Солюшнс». Почему суд отказал в иске, пока непонятно — мотивировочная часть решения не опубликована.

В иске не указано, о каком именно продукте идет речь, но издание «Ведомости» обнаружило в базе Роспатента систему, предназначенную для выявления потенциально опасных устройств при взаимодействии пользователя с банковскими сервисами. В базе указано, что разработчиками системы являются Евгений Колотинский и Владимир Скворцов — основатели «Киберсекьюрити Солюшнс». При этом патент на данный продукт записан на «Лабораторию Касперского».

Пресс-служба «Лаборатории» сообщила «Ведомостям», что определится, подавать или нет апелляцию, после того, как будет опубликована мотивировочная часть решения. «Лаборатория» считает, что суд мог учесть не все обстоятельства дела в силу сложности восприятия некоторых ИТ-терминов — например, таких как «программно-облачные решения».

Что такое «Киберсекьюрити Солюшнс»

«Киберсекьюрити Солюшнс» была основана в апреле 2018 г. По данным системы «СПАРК», 41% компании принадлежит Александру Ермаковичу, 30% — Евгению Колотинскому, и 29% — Владимиру Скворцову. «Лаборатория Касперского» утверждает, что когда эта компания была зарегистрирована, все три ее основателя еще работали в «Лаборатории». Ермакович руководил платформой для предотвращения мошенничества Kaspersky Fraud Prevention, Колотинский возглавлял исследовательскую группу по защите от сетевого мошенничества.

Арбитражный суд Москвы отказал в иске «Лаборатории Касперского»

В настоящий момент «Киберсекьюрити Солюшнс» находится в процессе ликвидации. В связи с этим «Лаборатория» потребовала запретить Федеральной налоговой службе (ФНС) регистрировать процессы, связанные с ликвидацией компании, до вступления в силу судебного решения по разбирательству.

Другие тяжбы «Лаборатории»

Это не первый случай, когда «Лаборатории» не повезло в суде. Например, в мае 2018 г. американский суд отклонил два иска «Лаборатории Касперского», которые компания подала с целью опротестовать запрет властей США на использование ее продуктов в правительственных сетях. Напомним, в сентябре 2017 г. американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. На это ведомствам было отведено 90 дней.

Суд пояснил, что даже если бы он принял сторону российской компании в споре с Министерством внутренней безопасности, то в оборонном бюджете уже в любом случае прописан отказ от закупок ПО «Лаборатории», поэтому возобновление поставок ее антивирусов в госорганы не произошло бы. Отменить же принятый Конгрессом бюджет суд в данном случае не мог за недостаточностью оснований.

Суд также пояснил, что действия властей США по предотвращению возможных угроз правительственным информационным сетям, хоть и могут негативно сказаться на третьих сторонах, тем не менее не противоречат конституции.

Другой случай: в феврале 2017 г. Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск «Лаборатории Касперского» о защите своего фирменного наименования к акционерному обществу «Научно-производственное объединение "Лаборатория Касперского"». Суд посчитал безосновательной просьбу истца запретить ответчику использовать название, сходное с названием самого истца до степени смешения.

У суда было несколько аргументов. Он принял во внимание, что «Лаборатория» и НПО занимаются разными видами деятельности, что название ответчика состоит из пяти слов, и только два из них совпадают с названием истца, и наконец, что Касперский — это еще и известный шахматист Антон Касперский.