Выложен бесплатный компилятор приложений из Android в мобильную ОС Huawei. Обещан 60% рост скорости

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Ключ в мир Harmony OS

Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исходным кодом. Ark Compiler разрабатывался для быстрого портирования Android-приложений под собственную операционную систему Harmony OS.

Ark Compiler, запущенный для популяризации Harmony OS среди разработчиков ПО, доступен для скачивания с фирменного веб-сайта, где девелоперы также могут найти подробную информацию о его использовании. По заверениям представителей Huawei, компилятор позволит увеличить скорость чуть ли не любой программы под Android на 60% после перевода ее на Harmony OS. Huawei не поясняет, за счет чего будет достигаться столь существенный прирост скорости. На момент публикации материала интерфейс сайта с информацией о компиляторе был доступен только на китайском языке.

Следует отметить, что Huawei не обещает моментальный перенос приложений из Android в Harmony OS, но гарантирует минимальные затраты времени на это. Как отметили создатели Ark Compiler, на это потребуется, в среднем, два дня, в зависимости от сложности кода самой утилиты. При этом возможности приложений будут портированы полностью, без необходимости отключения той или иной функции или внесения масштабных изменений в код.

Ark Compiler позволит запускать Android-приложения на всех устройствах с Harmony OS - смарт-ТВ, носимых гаджетах, смартфонах и т.д.

Премьера компилятора состоялась в июне 2019 г. в Китае – его представил вице-президент Huawei по стратегии и развитию отрасли Сяо Жань (Xiao Ran). По его словам, Ark Compiler должен был появиться в свободном доступе в августе 2019 г., и так и случилось – начале этого месяца компилятор был доступен для скачивания, хотя и в течение нескольких дней, поле чего доступ к нему был временно закрыт.

Аналог Google Android

Harmony OS – это новейшая операционная система Huawei, над которой она работала на протяжении восьми лет, с 2011 г. В разное время ОС была известна под названиями Kirin OS, Ark OS и HongMeng OS. Впервые в ее разработке Huawei призналась в конце 2018 г., однако систему ей пришлось доделывать в течение буквально нескольких месяцев.

В мае 2019 г., следуя приказу президента США Дональда Трампа (Donald Trump), Google и ряд других американских компаний прекратили сотрудничество с Huawei, в результате чего она лишилась лицензии на Android. Весь ее бизнес по производству смартфонов оказался под угрозой, и ей пришлось спешно заканчивать разработку собственной ОС.

Harmony OS позиционируется как операционка для полноценной экосистемы, что означает возможность ее установки на разного рода устройства. Впервые она была показана одновременно со смарт-ТВ Honor Smart Screen (Honor – дочерний бренд Huawei), однако на протяжении лета 2019 г. всплывали скриншоты ее интерфейса в модификации для смартфонов. В этой версии ее оболочка напоминает слегка модернизированную прошивку EMUI, которую Huawei устанавливает на свои Android-гаджеты.

Другими словами, Harmony OS – это страховка Huawei на случай, если Google, в августе 2019 г. вернувшаяся к сотрудничеству с китайским вендором, в очередной раз изменит свое решение. При этом сам Ark Compiler – это инструмент, который позволит Harmony OS не пойти по пути Windows 10 Mobile, мобильной операционной системы Microsoft. Ввиду отсутствия широкого спектра приложений интерес к ней потеряли сперва потребители, а затем и оставшиеся разработчики, в результате чего в октябре 2017 г. система полностью прекратила свое существование.

Будущее Harmony OS

Семейство устройств под управлением Harmony OS на 3 сентября 2019 г. ограничивалось лишь умными телевизорами Honor, в которых эта прошивка дополнена искусственным интеллектом и специальным интерфейсом, ориентированным на управление при помощи пульта ДУ или смартфона, на который может дублироваться изображение с экрана ТВ. Между тем, во время презентации системы 9 августа 2019 г. представители Huawei заявляли, что с течением времени на базе этой ОС будут работать также носимые устройства (фитнес-браслеты и умные часы), смарт-колонки, настольные ПК, ноутбуки и автомобильные медиасистемы.

Таким образом, Ark Compiler позволит Huawei быстро решить проблему нехватки приложений на всех этих устройствах за счет переноса ПО из Google Play в собственный магазин приложений, который у нее тоже есть. Сроки запуска новых устройств, работающих на Harmony OS, китайский вендор не назначил. Между тем, ее новейшие флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro, по данным Reuters, могут стать первыми смартфонами под управлением этой ОС и без поддержки сервисов Google. Дебют гаджетов назначен на 19 сентября 2019 г.