Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска

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Патч, который поломал «Кортану»

Очередное накопительное обновление Windows 10 создает у части пользователей дополнительную нагрузку на центральный процессор (ЦП). Таким образом, общая производительности системы заметно снижается. Об этом сообщила Softpedia со ссылкой на жалобы пользователей форума Reddit.

После установки патча KB4512941 для Windows 10 версии 1903, выпущенного Microsoft 31 августа 2019 г., процесс SearchUI.exe может начать использовать до 40% ресурсов ЦП даже в отсутствие действий со стороны пользователя, при этом функция поиска с помощью меню «Пуск» перестает работать корректно.

Как отмечает ресурс, перезагрузка компьютера не помогает – процесс, который, по всей видимости, связан с голосовым помощником Microsoft Cortana («Кортана»), даже после повторного запуска операционной системы спустя некоторое время вновь захватывает контроль над ЦП.



Microsoft пока официально не подтвердила наличие данной проблемы.

«Народное средство»

Пока Microsoft разбирается с очередным багом, пользователь Reddit под псевдонимом DefinitelyYou предложил собственную методику борьбы с ним. По словам пользователя, отключение функции локального поиска на ПК посредством поискового движка Bing позволяет решить проблему дополнительной нагрузки на процессор.

После установки патча KB4512941 системный процесс, имеющий отношение к «Кортане» может использовать до 40% ресурсов процессора

Отключить данную возможность предлагается при помощи удаления ключа BingSearchEnabled из секции Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search системного реестра Windows и выполнения перезагрузки системы.

Пользователям, не желающим, вмешиваться в работу системного реестра, рекомендуется просто удалить «проблемное» кумулятивное обновление.

Исправление, которого ждали три месяца

Впрочем, патч KB4512941 приносит пользователям не только проблемы. Он, к примеру, исправляет баг, приводящий к неработоспособности «песочницы» – одного из ключевых нововведений релиза 1903. О его существовании CNews сообщал еще в конце мая 2019 г.

Напомним, «Песочница» представляет собой полностью изолированную среду, которая позволяет пользователям без опаски запускать сомнительные программы и открывать подозрительные документы, в которых могут содержаться вирусы и другие вредоносные программы, внутри облегченной виртуальной машины. Запущенные в «песочнице» приложения не могут навредить компьютеру или испортить хранящиеся в нем файлы. После ее остановки запущенная виртуальная машина автоматически удаляется вместе со всеми находящимися в ней файлами.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Выход даже небольших обновлений Windows порой доставляет значительные неприятности пользователям, способные усложнить или полностью парализовать их работу.

Так, в процессе установки масштабного обновления October Update 2018 для Windows 10, вышедшего в октябре 2018 г., система выборочно удаляла пользовательские файлы на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

В июле 2019 г. некоторые пользователи Windows 10 пожаловались на сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», возникшие после установки майского обновления ОС (1903).

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.