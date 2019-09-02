Россияне выпустили дешевый смартфон с NFC

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NFC задешево

Российский бренд BQ разработал смартфон 5730L Magic С, оснащенный практически полностью безрамочным дисплеем. Аппарат относится к базовому ценовому сегменту, так как стоит немногим дороже $100 по курсу ЦБ на 2 сентября 2019 г.

Рекомендуемая производителем стоимость BQ 5730L Magic С составила ровно 7000 руб. ($105). При этом смартфон располагает интегрированным модулем NFC для бесконтактной оплаты – к нему можно привязать банковскую плату для использования совместно с платежной системой G Pay, также известной как Google Pay и Android Pay. В выбранном ценовом сегменте устройств NFC-чипом практически нет – к примеру, в Xiaomi Redmi 7A образца июля 2019 г. такой модуль не предусмотрен. В то же время NFC можно обнаружить еще в двух аппаратах BQ за схожую сумму, вышедших 16 августа 2019 г.

BQ выпустила еще один доступный телефон с NFC-модулем

Речь про 5535L Strike Power Plus с экраном 5,45 дюйма по цене 7000 руб. и 6-дюймовом 6035L Strike Power Max за 8000 руб. В плане габаритов новый 5730L Magic С находится между ними за счет дисплея с диагональю 5,71 дюйма. В российской рознице смартфон предложен в трех оттенках корпуса – градиентном сине-фиолетовом, красном с темно-красной задней панелью и бирюзово-зеленом с затемненным задником (последний цвет производитель называет синим).

Аппаратные возможности смартфона

Дисплей BQ 5730L Magic С при сравнительно большой диагонали и соотношении сторон 19:9 поддерживает невысокое разрешение HD+ или 1560х720 пикселей. У него практически нет боковых и верхней рамок – остался лишь заметный нижний «подбородок». Фронтальная фотокамера, разрешение которой составило 5 МП, размещена в полукруглом вырезе в дисплее. Кнопки управления ОС виртуальные, а в качестве прошивки используется ОС Android 9 Pie.

BQ впервые использовала градиентную расцветку в своем смартфоне

«Под капотом» у BQ 5730L Magic С находится процессор UniSoc SC9863A со встроенными алгоритмами искусственного интеллекта. Чип экипирован восемью ядрами ARM Cortex A55 на частоте до 1,6 ГГц, видеоядром IMG8322 и модемом LTE, а производится он по нормам 28-нанометровой технологии. Добавим, что UniSoc – новый бренд известного производителя процессоров SpreadTrum.

Вместе с процессором у смартфона есть 2 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель вместительностью 16 ГБ. Нехватку свободного места можно решить установкой карты памяти microSDXC объемом до 128 ГБ. К оснащению смартфона также относятся поддержка сотовых сетей LTE (4G) на двух SIM-картах формата nanoSIM, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac и отдельный вход под наушники с 3,5-миллиметровым миниджеком, выведенный на верхний торец корпуса.

BQ 5730 Magic C в «синем» исполнении

BQ 5730L Magic С экипирован в общей сложности тремя фотокамерами – в дополнение к 5-мегапиксельному селфи-модулю на тыльной панели корпуса, рядом со сканером отпечатков пальцев, установлена двойная фотокамера 13+0,3 МП. Назначение VGA-модуля производитель не раскрыл, однако его разрешение по меркам 2019 г. слишком низкое – модули на 0,3 МП устанавливались еще на обычные сотовые телефоны начала XXI века, к примеру, на Samsung X600 или Motorola E398.

Пластиковый корпус BQ 5730L Magic С получил размеры 146х71х8 мм. Смартфон весит 145 граммов, однако не может похвастаться емким аккумулятором – производитель установил в него батарею 2500 мАч.

NFC еще дешевле

Несмотря на то, что BQ 5730L Magic С – один из самых доступных смартфонов с NFC в российской рознице на 2 сентября 2019 г., в продаже есть и более дешевые модели с поддержкой бесконтактной оплаты. Модельный ряд самой BQ включает смартфон 5001L Contact с небольшим 5-дюймовым экраном, в котором тоже есть NFC.

BQ 5000L Contact

На момент публикации материала 5000L Contact, доступный в пяти цветах корпуса и оснащенный 8 ГБ встроенной памяти при 1 ГБ памяти оперативной, стоил ровно 5500 руб. Емкость его батареи ненамного меньше в сравнении с 5730L Magic С – 2000 мАч.

В России существуют и NFC-смартфоны дешевле 5000 руб. К таковым относится Jinga Pass 3G, увидевший свет в феврале 2019 г. Стоимость гаджета на старте продаж составляла 4600 руб, и к началу осени 2019 г. она не изменилась.

Jinga Pass 3G

В смартфоне есть 5-дюймовый экран, оперативная память объемом 1 ГБ, флеш-накопитель 8 ГБ и аккумулятор 2400 мАч. Допускается установка карт microSD до 32 ГБ и двух SIM-карт в формате nano и micro. Фотокамеры смартфона имеют разрешение 2 Мп для фронтальной и 5+0,3 Мп для основной.