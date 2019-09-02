1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг

Техническая возможность подать через портал госуслуг извещение о ДТП в рамках оформления европротокола появится у водителей 1 ноября 2019 г. Соответствующие поправки в закон об ОСАГО начали действовать с 1 сентября, но для запуска сервиса не хватает еще некоторых нормативно-правовых актов.



Европротокол онлайн

С 1 сентября 2019 г. в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым у водителей появилась возможность оформлять европротокол через портал госуслуг. Напомним, европротокол подразумевает оформление извещения о дорожно-транспортном происшествии самими водителями, без участия сотрудников полиции.

Однако реальная возможность оформить европротокол онлайн откроется для водителей только 1 ноября — именно на эту дату запланирован запуск сервиса в пилотном режиме с базовым функционалом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центробанка. Дата фигурирует в плане работ, который был одобрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Центробанк работает над новым сервисом в сотрудничестве с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Минкомсвязи. Представитель РСА подтвердил в беседе с информагентством, что запуск мобильного приложения для оформления европротокола, с помощью которого можно будет подать электронное извещение о ДТП через портал госуслуг, запланирован на 1 ноября.

Со своей стороны Минкомсвязи подтвердило, что по состоянию на 1 сентября оформление европротокола онлайн технически еще не доступно. Конкретной даты запуска сервиса министерство не называет, указывая, что он начнет работать до конца 2019 г.

Нормативно-правовые акты

РСА отмечает, что в настоящий момент приняты еще не все нормативно-правовые акты, которые нужны для запуска сервиса. Эти документы должны быть приняты органами власти, и они пока что не готовы.

Центробанк уточняет, что ключевым недостающим документом является распоряжение правительства о внесении изменений в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением правительства №865-Р.

С 1 ноября российские водители смогут подать извещение о ДТП через портал госуслуг

До этого Центробанк разработал новые правила ОСАГО, согласно которым водители не отвечают за процесс отправки электронного извещения о ДТП страховщику, поскольку соответствующее ПО делает это автоматически. Вместе с появлением опции подачи европротокола онлайн возможность оформить его на бумаге упразднена не будет.

В каких случаях можно оформить европротокол

Напомним, самостоятельно оформить европротокол водители могут в том случае, если в ДТП участвовали всего два автомобиля, и ущерб был причинен только им. При этом пострадавших быть не должно, а у обоих водителей должна быть страховка ОСАГО.

Максимальная выплата по европротоколу достигает 100 тыс. руб., при этом водители не обязательно должны придерживаться единого мнения, кто виноват в ДТП. В Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области эта сумма может быть увеличена до 400 тыс. руб., если ДТП было зафиксировано техническими средствами и водители пришли к единому мнению, кто был его виновником.

Запуск суперсервисов

«Оформление европротокола онлайн» входит в число 25 так называемых суперсервисов, которые планируются к запуску в России. Суперсервисом называется комплекс связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю по жизненной ситуации. Все 25 приоритетных жизненных ситуаций были определены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г.

До конца 2019 г. на портале госуслуг должны появиться прототипы всех суперсервисов. Они запускаются с целью выяснить у будущих пользователей, достаточно ли удобны сервисы, и чего в них не хватает. В июле 2019 г. на портале были представлены первые пять прототипов — это были сервисы «Рождение ребенка», «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство».

В конце августа раздел с прототипами суперсервисов на портале пополнился еще пятью позициями — там появились сервисы «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».