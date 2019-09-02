LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном

В России начинаются продажи телевизора LG 75SM99 с разрешением 8К и поддержкой технологии NanoCell. Принцип ее работы схож с «квантовыми точками» (QLED) компании Samsung, которая на протяжении длительного времени была единственным в России поставщиком 8К-телевизоров.



8К на большом экране

Компания LG начинает продажи в России ультрасовременный телевизор 75SM99 с поддержкой разрешения 8К. Оно вдвое выше в сравнении с широко распространенным в России и мире 4К-разрешением и в восемь раз выше на фоне Full HD.

Новый телевизор LG 75SM99 представляет собой одну из вариаций модели SM99, презентация которой состоялась в начале января 2019 г. на выставке электроники CES 2019. В данном случае экран располагает диагональю 75 дюймов (190 см) и технологией NanoCell для улучшения качества изображения. Эта технология – аналог «квантовых точек» (QLED) компании Samsung. В качестве основы дисплея используется IPS-панель.

Российская цена LG 75SM99 на момент публикации материала известна не была. В продажу телевизор поступил в нескольких странах мира 30 августа 2019 г., пишет ресурс Pickr. В Австралии он стоит $12 тыс.

Телевизор с искусственным интеллектом

В дополнение к большому экрану с высоким разрешением LG интегрировала в 75SM99 поддержку искусственного интеллекта ThinQ, ответственного в данном случае за улучшение качества изображения и звука и наделенного алгоритмами глубокого машинного обучения. Аналогичные задачи искусственный интеллект решает и в телевизорах Huawei Honor Smart Screen, выпущенных в августе 2019, но поддерживающих лишь разрешение Ultra HD (4K).

Технология NanoCell и искусственный интеллект способны в значительной степени улучшить цветовую насыщенность изображения

«Сердце» телевизора – это процессор Alpha 9 второго поколения. Он выделяется встроенной системой обработки изображения и способностью масштабировать изображение до 8К-разрешения, что в пикселях составляет 7680х4320 пикселей. Процессор также осуществляет настройку звука и акустики в соответствии с типом контента – для игр он один, для музыкальных клипов другой, для фильмов – третий, для ТВ-передач – четвертый. Помимо этого, есть функция направления звукового потока на того, кто смотрит телевизор, и автоматической подстройки яркости подсветки на основе интенсивности внешнего освещения. Возможна ручная регулировка параметров звука, есть поддержка Dolby Atmos.

Для более точной передачи цветов и оттенков в новинке LG используется специальная подсветка FALD, обеспечивающая полноматричное затемнение. Также в 75SM99 реализована поддержка режима HDR.

Дополнительно искусственный интеллект используется для обработки и распознавания естественного языка. Это означает, что он может понимать практически любые запросы и выполнять их – к примеру, телевизор способен осуществлять поиск фильмов по жанрам, режиссерам и т. д. В телевизоре по умолчанию есть поддержка искусственного интеллекта Google Assistant, способного распознавать русскую речь.

Техническое оснащение

LG 75SM99 располагает четырьмя входами HDMI, один из которых – HDMI 2.1. Интерфейс позволяет передавать с источника на экран ТВ контент 8К с частотой до 120 кадров в секунду. Также данный стандарт обеспечивает поддержку вариативной частоты обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал (eARC). Список его возможностей, помимо перечисленного, включает высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR).

Для настольного расположения в LG 75SM99 используется массивная центральная подставка

В 75SM99 реализована 2,2-канальная акустика мощностью 40 Вт в сумме (включая 20-ваттный сабвуфер), есть модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, а также три порта USB и порт Ethernet для подключения к домашней (или офисной) локальной сети.

В комплект поставки входит пульт ДУ Magic Remote. Телевизор управляется операционной системой webOS, которую LG купила у Hewlett Packard в начале 2013 г.

8К-телевизоры других брендов в России

В официальной российской рознице телевизоры с поддержкой разрешения 8К-есть пока что лишь в ассортименте компании Samsung. По состоянию на 2 сентября 2019 г. на сайте вендора были представлены две модели, доступные в версии на 75 дюймов – Q900R за 500 тыс. руб. и Q900R 2019 за 700 тыс. руб. В обеих моделях используется разработанная Samsung технология QLED, аналог LG NanoCell. Дисплеи на ее используют «квантовые точки» для получения красного, зеленого и синего света. Сами по себе «квантовые точки» представляют собой кристаллы, способные светиться при воздействии электрического тока или света. Схожая по принципу действия технология есть и в распоряжении компании Hisense. Она называет ее ULED.

Модель Q900R с ноября 2018 г. Samsung выпускает на территории России. Производство налажено на заводе в Калужской области.