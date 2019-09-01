Смартфоны на российской мобильной ОС получат технологию распознавания лиц

Отечественная технология распознавания лиц «Экспасофт» адаптирована под мобильную ОС «Аврора» (ранее Sailfish Mobile OS RUS). Уже в скором времени смартфоны под ее управлением будут разблокироваться с помощью лица.

«Аврора» узнает в лицо

Технология распознавания лиц российской компании «Экспасофт», специализирующейся на разработках с применением искусственного интеллекта, адаптирована под мобильную операционную систему «Аврора». В «Открытой мобильной платформе», разработчике «Авроры», уже заявили о том, что это позволяет оснастить смартфоны на базе отечественной ОС функцией разблокировки по лицу. Другим преимуществом станет возможность развития функционала существующих и новых приложений. Как отмечается, технология распознавания лиц компании «Экспасофт» включает в себя собственные алгоритмы детектирования и сопровождения лиц в видеопотоке, что расширяет возможности ее применения.

Отечественная технология распознавания лиц «Экспасофт» адаптирована под мобильную ОС «Аврора»

Смартфоны под управлением российской ОС с интегрированной функцией распознавания лиц в первую очередь будут востребованы в целях создания доверенной мобильной инфраструктуры в госорганах. Также потенциальный интерес решение может вызвать в компаниях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

ОМП и «Экспасофт» будут развивать ИИ-проекты

Адаптация технологии распознавания лиц была выполнена с помощью еще одного решения «Экспасофт» — Expasoft Embedded Neural Network Technology (EENNT). Эта разработка дает возможность оптимизировать архитектуру нейронных сетей таким образом, что их оперативность и быстродействие увеличиваются в несколько раз без потери точности. Технология EENNT создавалась с возможностью работы, в том числе, на отечественной элементной базе для мобильных устройств. Ее мировой уровень был неоднократно подтвержден результатами на престижных международных конкурсах.

При этом в компаниях утверждают, что решение подойдет даже бюджетным смартфонам с одинарной фронтальной камерой. Именно на таком устройстве специалистами «Открытой мобильной платформы» и было произведено тестирование, которое доказало заявленное качество распознавания.

В ОМП отметили, что этот проект стал лишь первым этапом сотрудничества с «Экспасофт». В ближайшем будущем можно ожидать адаптации под «Аврору» других решений, в первую очередь — на базе искусственного интеллекта. Среди них выделяются алгоритмы для интегрированной ИИ-камеры.