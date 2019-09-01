Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира

Российские ИТ-шники выиграли три золотых медали на первом для них домашнем чемпионате по рабочим профессиям WorldSkills. Больше всего ИТ-медалей досталось команде Китая. Отдельные экспериментальные соревнования проходили по продуктам «1С».

ИТ-соревнования в рамках WorldSkills

В Казани завершился мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills, впервые проходивший в России. В соревнованиях приняли участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям.

В числе прочего соревнования прошли по семи компетенциям из блока «Информационные и коммуникационные технологии» (ИКТ). В компетенции «Информационная безопасность» золото взяли россияне Виктор Легостаев и Дмитрий Титов. На втором месте оказались Цзытун Сяо и Чжутянь Фэн из Китая. Бронзу поделили между командой Бразилии (Раиса Маркон и Жан Карлуг) и командой Сингапура (Девеш Логэньджан и Чань Хун Кох).

Соревнования WorldSkills позволяют делить медаль за какое-либо место между представителями нескольких стран. В то же время в некоторых компетенциях не было серебряных и бронзовых медалей.

Так, в компетенции «Печатные технологии в прессе» (с широким использованием ИТ) золото поделили россиянка Елизавета Степанова и Кристоф Бабингер. Бронза досталась Дарио Колучии из Швейцарии.

Владислав Тетюшкин, российский участник соревнований по системному администрированию

Компетенция «Информационные кабельные сети» предполагала спайку кабелей для телефонии и интернета – медных и опто-волоконных. В этих соревнованиях серебро поделили россиянин Ислам Нигматуллин и Гофа Фэй из Китая. Победителем стал Юра Симидзу из Японии.

В остальных компетенциях из ИКТ-блока россияне оказались вне медального зачета. В веб-технологиях задания состояли в создании веб-приложений для виртуальной реальности и бизнес-задач. Первое место в этой компетенции занял кореец Юнхо Ли, серебро поделили Пранав Удайярк Нуталапати из Индии, Николя Эттлин из Швейцария и И Чжи Линь из Тайваня, который в соревнованиях был обозначен как Китайский Тайбэй.

В компетенции «Облачные вычисления» задача состояла в поиске неисправностей в облачной инфраструктуре, предназначенной для промышленного применения. У каждого участника на Amazon Web Services было развернуто собственное облако с дополнительными инструменты, прчем в облако были осознанно внесены три неисправности.

Первое место по итогам соревнований досталось Оливье Баль Петре из Ирландии. Серебро оказалось у Леандру Морейра из Бразилии, бронза – у Томохиро Хамасаки.

«1С» продемонстрировала возможность соревноваться на ее продуктах

В компетенции «Программные решения для бизнеса» нужно было разработать настольные и мобильные приложения для Android для корпоративного применения. В качестве инструментов использовались java и C#. Золото досталось Цзя Хэ Ту из Тайваня, серебро – Хенки Санджая из Индонезии, бронза – Махьяру Джабари из Ирана.

Собственную экспериментальную компетенцию по разработке корпоративного ПО в рамках соревнований провела компания «1С». В ней участвовали конкурсанты из 9 стран. При этом участники из России и Казахстана использовали платформу «1C:Предприятие». Конкурсанты из стран дальнего зарубежья работали на платформах C# и Android Studio.

Победителем стал семнадцатилетний школьник из Ставрополья Кирилл Павкин. Главный эксперт по данной компетенции Джои Манансала (Joey C. Manansala, Филиппины) отметил, что целью эксперимента была оценка «1C:Предприятия» наряду с другими платформами разработки для принятия решения о включении системы в инфраструктурный лист компетенции на будущих соревнованиях WorldSkills, который в 2021 г пройдут в Шанхае (Китай).

Соревнования сисадминов

В компетенции «Сетевое и системное администрирование» необходимо было провести пусконаладочные работы для трех разных инфраструктур: Microsoft, Linux и сети передачи данных и голоса на базе оборудования Cisco. Далее необходимо было произвести поиск неисправностей на топологии, объединяющей решения Microsoft, Linux и сетевые устройства.

Инфраструктура Microsoft и Linux была полностью виртуальной. Инфраструктура сетевых устройств – физической с виртуальным расширением: на стенде находился компьютер с гипервизором и еще одной виртуальной машины и виртуальными маршрутизаторами. Победителем стал Исоп Ким из Кореи. Второе место поделили Ризки Мухаммад из Индонезии и Парса Юсефи из Ирана.

Соревнования по роботехнике и электронике

В другом блоке соревнований, «Производство и инженерные технологии», также были ряд компетенций, связанных с ИТ. Наиболее зрелищными были соревнования по компетенции «Мобильная робототехника», связанной с обслуживанием роботов в промышленности.

В соответствующих соревнованиях бронза досталась россиянам Оскару Арсланову и Эмилю Мифтахову. Победителями стали китайцы Гэнцзюнь Ху и Циюань Чжен, серебряными призерами – корейцы Дончан Чжон и Хюнву Ан.

Соревнования по электронике

Большой интерес со стороны посетителей также вызвала компетенция «Электроника». Конкурсантам необходимо было создать контроллер для парковки, управляющий электронными ключами. Сначала необходимо было создать плату по электрической схеме.

Потом из платы убирались часть компонентов, которые необходимо было восстановить. Далее следовала задача программирования двухразрядного контроллера. Золото на этих соревнованиях поделили Пань Лян из Китая и швейцарец Флориан Баумгартнер. Бронза досталась японцу Юма Китамото и Линь Чан из Тайваня.

ИТ на производстве

Компетенция «Изготовление прототипов» предполагает создание прототипов, которые дают возможность инженерам и проектировщикам испытывать, оценивать и модифицировать изделие непосредственно в процессе разработки. Победителем в этих соревнованиях стал россиянин Айдар Минеев. Второе место занял кореец Минсук Ким, третье – Миуму Мацудзоэ из Японии.

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» необходимо было сначала создать трехмерную модель на основе чертежа, а затем решить задачу обратного инжиниринга - на основе 3D-модели создать бумажную модель. Использовалось ПО Autodesk Inventor.

Победителем стал бразилец Леонарду Соуса. Второе место занял кореец Сынбин Им, третье – Дженифер Кардона Гевара из Колумбии.

В компетенции «Мехатроника» конкурсантам предоставлялось оборудование, из которого можно собирать автоматизированные станции. Необходимо было эмулировать реальные производственные процессы: выдачу заготовок из магазина, захват и сортировка товара, контроль качества с помощью машинного обучения и т.д.

Участники могли принести собственные PLK (программируемый логический контролер). Использовались контролеры от Siemens, Schneider Electric, Alan Bradley и др.

Победителями стали По Ян Тэ и Чэн Сюнь Сун из Тайваня. Второе место заняли Чэнхао Инь и Ху Се из Китая. Бронзу поделили три команды: Хироки Мацумото и Рета Моримото из Японии, Итало Гонсалвиш и Эдмилсон Соуса Нету из Бразилии и швейцарцы Жозиа Лангхарт и Рафаэль Фуррер.

Компетенция «Полимеханика и автоматизация» предполагает изготовление и установку деталей, гидравлических и механических устрйоств для производственного оборудования и станков. Победителями в соревнованиях стали австриец Стефан Истван Эреш и Юйхуэй Чжен из Китая. Бронза досталась Тзу Ян Чену из Тайваня.

В компетенции «Промышленная автоматика», предполагающей установку, ремонт и обслуживание автоматизированных и электрических производственных систем, победителем стал кореец Сумин Ян. Второе место занял швейцарец Томас Мартин, бронза досталась Цзянтао Хэ из Китая.

В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» (числовое программное управление) победил Сяочэн Хуан из Китая. Второе место поделили швейцарец Лукас Альберт Мут, бразилец Леонарду Эскола и Михо Кумон из Японии.

Компетенции «Фрезерные работы на станках ЧПУ» предполагает обработку металла и других твердых материалов с помощью управляемого компьютером фрезерного станка. В соответствующих соревнованиях победил Чжэньцзи Тянь из Китая. Второе место поделили Сонмин Ким из Кореи, Юто Кикути из Японии и Тъе Зиеу Чыонг из Вьетнама. Бронза досталась Патчарапол Сугкног из Таиланда.

3D-модели игр

В блоке «Творчество и дизайн» также было две компетенции, связанных с ИТ. В компетенции «3D Моделирование для компьютерных игр» конкурсанты проходили весь путь разработки игрового дизайна: создание концепции, моделирование, наложение текстур, анимация и выбор движка для игры.

На каждом этапе использовалось разное ПО. Концепция дизайна игры создавалась в Adobe Photoshop. Далее конкурсант мог по выбору использовать 3DS Max или Maya. На следующем этапе применялись ПО Substance или Magmas. Наконец, в роли движка можно было использовать Unity или Unreal Engine.

По итогам соответствующих россиянин Алексей Артемасов занял третье место. Золото досталось Ин Ин Тань из Сингапура, серебро – Динцзюнь Хэ из Китая.

В компетенции «Графический дизайн» необходимо было создать дизайн печатной продукции, но также были задания, связанные с разработкой баннеров для социальных сетей Facebook, Instagram и Youtube. Победителем стал И Тин Ляо из Тайваня. Второе место поделили австриец Мартин Йозеф Штрайф и Корентен Эшивар из Франции. Бронза досталась Швете Ратанпура из Индии.

Неофициальный командный зачет среди ИТ-шников

Командный зачет по отдельным блокам и компетенциям не подводился. По подсчетам CNews, в компетенциях из ИКТ-блока российская команда получила три медали и поделила первое место с командой Кореи. У команд Тайваня, Китая, Индонезии и Ирана по две медали.

Если расширительно учесть все связанные с ИТ компетенции то на первое место выйдет команда Китая с восемью медалями. Российская команда находится на второй позиции с шестью медалями. У сборных Кореи и Тайваня по пять наград, у Швейцарии и Японии по четыре.

В общем командном зачете по всем компетенциям WorldSkills Россия заняла второе место, собрав 22 медали (14 золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых). Лучшим игроком чемпионата стала россиянка Анастасия Камнева, выигравшая соревнования в компетенции «Лабораторный химический анализ» - она была удостоена награды в честь основателя движения WorldSkills Альберта Видаля. Первое место в командном зачете заняла сборная Китая, третья – сборная Кореи.

Соревнования среди юниоров

Параллельно с основным WorldSkills проводились юниорские соревнования. Данный формат пока не очень развит: в нем приняли участие представители 13 стран, но преимущественно из России. Соответственно, практически все золотые медали также достались представителям России.

Из компетенций, связанных с ИТ, россияне победили в графическом дизайне (золото взял Павел Рыхлов), мобильная роботехника (Артем Хасровян и Роман Сулейманов), полимеханика и автоматика (Никита Ларшин), эксплуатация беспилотных авиационных систем (Мирослав Кидлов), веб-технологии (Умар Гетагазов), сетевое и системное администрирование (Андрей Шмайхель и Андрей Мешков), и промышленные роботехника (Алин Яруллин).

Также в рамках WorldSkills были проведены соревнования по промышленному контролю. В ходе них конкурсанты выполняют задачи по механическому монтажу, коммутации, проектированию, программирование и поиску неисправностей. Целью является создать автоматизированную установку, запрограммировать ее и настроить работать по определенному алгоритму.

В соревновании участвовало пять человек: четверо из Россия и один из Тайваня. Победителем стал россиянин Автандил Сапаров. Старший эксперт по соответствующей компетенции Анастасия Андропова надеется, что российский опыт проведения данных соревнований привлечет к этому направлению и другие страны.

Новацией, которые Россия принесла в WorldSkills, стали соревнования по компетенциям для цифровой экономики FutureSkills. В соответствующую программу было включено 25 компетенций. Большинство участников этих соревнований были из России, командного зачета в них не проводились.

Движение WorldSkills и «кризис либеральной идеологии потребительского общества»

Мировое движение WorldSkills появилось 1950-х годах, но СССР и Россия долгое время в нем не участвовали. В 2013 г. Президент России Владимир Путин, поручил провести соревнования в России. После этого было создано российское движение WorldSkills, и начали проводиться национальные чемпионаты по рабочим профессиям, включая отдельные чемпионаты по ИТ-компетенциям.

Оргкомитет по подготовке к проведению игр WorldSkills-2019 в Казани возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Сумма затрат, которые государство направило на проведение соревнований, Голикова не раскрыла, но отметила, что компании – потенциальные работодатели потратили на поддержку игр 2,5 млрд руб.

«В нашей стране WorldSkills стали важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономике, - заявил на церемонии закрытия игр WorldSkills, Владимир Путин. - Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной, непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчиво развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей».

«Развитие всегда идет по спирали, - напомнил спецпредставитель Президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. - В потребительском обществе была низкая популярность рабочих профессий - это связано с тем, что все хотели «идти в в офисы». Но весь мир сейчас ищет пути выхода из кризиса, в который его завела прямая и чисто либеральная идеология потребительского общества. Популярность WorldSkills связана, в том числе, с поиском модели ухода от этой ситуации».