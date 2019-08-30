Российскую аналитическую ИИ-платформу интегрировали с датской системой управления фермами

Искусственный интеллект на службе фермеров

Датский разработчик решений по управлению микроклиматом и фермерским хозяйством SKOV A/S интегрировал аналитическую платформу Episcope, созданную российской командой разработчиков компании Waveaccess, в свою систему управления фермами Farmonline Explorer (FOX). По данным SKOV A/S, сегодня системой FOX пользуется 20 тыс. хозяйств из числа клиентов компании.

Как рассказали CNews в Waveaccess, работа над платформой Episcope ведется почти 1,5 года. Со стороны компании в проекте задействовано свыше десятка специалистов.



Episcope позволяет отслеживать и анализировать параметры эффективности фермы, а также прогнозировать производственные показатели на основе накопленных массивов данных. Сравнительный анализ ключевых метрик, информация об отклонении показателей и прогнозирование веса, как отмечают разработчики, помогают фермерам принимать более осознанные и обоснованные управленческие решения: контролировать условия, оптимальные для выращивания животных и управлять ресурсами.

В составе аналитической платформы три сервиса: бенчмаркинг, оповещение об отклонении параметров от нормы, а также предсказание оптимального веса животных с помощью технологий искусственного интеллекта (машинного обучения). Технологической платформой решения является облако Microsoft Azure.

Как работают Episcope и FOX

При помощи интернета вещей бенчмаркинг-приложение Episcope позволяет животноводческим хозяйствам анонимно сравнивать свои показатели с другими фермами по всему миру. Датчики, установленные в помещениях фермы, фиксируют производственные показатели, данные по потреблению корма и климату (включая температуру, влажность, давление) и другие индикаторы.

Аналитическая платформа Episcope поможет фермерам принимать более взвешенные решения

После того как контроллер собрал и накопил полученные параметры, система FOX передает их в облако Microsoft Azure, где они предварительно рассчитываются, агрегируются и фильтруются.

Объединяя и структурируя полученные данные, Episcope предоставляет их фермерам в удобном и интерактивном виде. Для каждого типа параметров предусмотрена отдельная форма, каждый индикатор можно изучить подробно и проанализировать на временной шкале.

Бенчмаркинг-приложение Episcope на базе программной платформы .NET доступно онлайн на любом устройстве на восьми языках.

Несколько слов о Waveaccess

Waveaccess – международная ИТ-компания, которая создает технически сложное, высоконагруженное и отказоустойчивое программное обеспечение.

Российская штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге. Также у компании есть центры разработки в ряде российских городов и в Восточной Европе, действуют представительства в США, Дании, Германии.

Среди ключевых компетенций Waveaccess: создание программных приложений и кроссплатформенных мобильных приложений, создание и интеграция модулей машинного обучения, разработка проектов в сфере интернета вещей, разработка и интеграция CRM-систем, системная интеграция и оптимизация, разработка и внедрение наукоемкого ПО, разработка проектов на базе блокчейна, автоматизация документооборота и бизнес-процессов.

В структуре Waveaccess выделено подразделение Wavepoint, которое специализируется на разработке решений для автоматизации бизнес-процессов и ИТ-консалтинге в данном направлении.