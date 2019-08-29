Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена

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Дешевый телевизор с огромным экраном

Компания Xiaomi «сорвала покрывало» со своего первого телевизора дочерней линейки Redmi. Новинка получила название Redmi TV (в Китае она также будет известна как Redmi Red RiceTV) и разрешение 4К (Ultra HD), и это прямой конкурент вышедшим в начале августа 2019 г. телевизорам Honor Smart Screen компании Huawei со схожей ценой.

У Redmi TV есть два основных конкурентных преимущества – диагональ экрана и рекомендуемая стоимость. Фактически, как и смартфоны Redmi, данный телевизор стоит значительно дешевле аналогов крупных игроков рынка – LG, Samsung и др. За Redmi TV Xiaomi, по данным ресурса Gizchina, просит ровно $530 (35,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 августа 2019 г., цена актуальна для рынка Китая) при диагонали экрана 70 дюймов или 175 сантиметров, тогда как за эти деньги Samsung может предложить лишь 55-дюймовую (138 см) версию модели RU7100.

Старт продаж Redmi TV на китайском рынке назначен на 10 сентября 2019 г. Сроки его появления в международной рознице производителем не установлены. Вместе с телевизором Xiaomi показала доступные смартфоны Redmi Note 8 и 8 Pro с 48- и 64-мегапиксельной камерами. Их релиз тоже назначен на сентябрь 2019 г.

Возможности дисплея

В Redmi TV Xiaomi задействовала матрицу IPS с разрешением 3840х2160 пикселей и поддержкой HDR. В сравнении с 55-дюймовыми ТВ экран данной модели по своей площади больше на 60%.

Redmi TV, размещенный на стене

По заверениям разработчиков, для максимально комфортного просмотра телепередач, фильмов и сериалов на Redmi TV, с учетом его размеров, нужно находиться на расстоянии не менее 1,9 метра и не более 2,8 метра от него. Это означает, что телевизор подойдет для установки даже в небольших помещениях.

Толщина боковых и верхней рамок экрана в Redmi TV сведена к минимуму, однако Xiaomi не сообщила точное значение этого параметра. Опирается телевизор на две поворотные ножки, плюс предусмотрена возможность его размещения на стене.

IPS-матрица в Redmi TV обладает актуальными возможностями цветопередачи и 178-градусными углами обзора

Добавим, что изначально в линейке телевизоров Redmi присутствовала и 40-дюймовая модель, но во время презентации Xiaomi о ней не упомянула.

Аппаратное обеспечение

В оснащение Redmi TV вошел в первую очередь 64-битный центральный ARM-процессор производства компании Amlogic с четырьмя ядрами Cortex-A53 по 1,5 ГГц каждое. Обработкой видео занимается встроенная в него графика Mali-450 MP3, все три ядра которой функционируют на частоте 750 МГц.

Xiaomi постаралась максимально уменьшить толщину рамок экрана Redmi TV

Для Redmi TV существует одна-единственная конфигурация, включающая в себя 16-гигабайтный накопитель, часть объема которого отдано под операционную систему, и оперативную память на 2 ГБ. О возможности релиза телевизора с большими объемами памяти представители Xiaomi во время анонса не говорили.

У ТВ есть технологии Dolby Audio и DTS-HD для улучшения качества звука, модули Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2, а список имеющихся проводных интерфейсов включает сетевой разъем Ethernet, три HDMI и пару портов USB для подключения периферии. Также в наличии оптический аудио-порт S / PDIF и AV-вход.

Из-за внушительных габаритов телевизора Xiaomi отказалась от центральной подставки в пользу пары ножек с двумя точками опоры

Модуль Bluetooth в Redmi TV может использоваться как для синхронизации со смартфоном и запуска с него медиаконтента, так и для подключения беспроводных устройств ввода – мышки и клавиатуры. Пульт дистанционного управления из комплекта поставки тоже использует данный протокол.

Программное обеспечение

В качестве ПО в Redmi TV используется фирменная прошивка Xiaomi под названием PatchWall, устанавливаемая также на телевизоры известной в России линейки Mi TV.

PatchWall – это сильно модифицированная Android TV, дополненная оптимизированной для работы на телевизорах собственной графической оболочкой. Прошивкой можно управлять при помощи комплектного пульта ДУ или с помощью голосовых команд – в ТВ встроен развитый голосовой ассистент.

Интерфейс Xiaomi PatchWall

PatchWall заметно упрощает доступ к требуемому контенту – в частности, интерфейс позволяет искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Программная часть Redmi TV дополнена алгоритмами Picture Quality Engine шестого поколения для улучшения качества изображения.

Сравнение с Honor Smart Screen

Huawei показала телевизоры Smart Screen и Smart Screen Pro 9 августа 2019 г. и отправила их в китайскую розницу спустя неделю. ТВ стоят $540 (40 тыс. руб.) и $680 (45,3 тыс. руб.) соответственно, то есть дороже Redmi TV, хотя диагональ экрана у них меньше – 55 дюймов.

55-дюймовый Honor Smart Screen

В плане аппаратных характеристик Honor Smart Screen во многом схожи с Redmi TV, разве что можно отметить присутствие в них более производительного 8-ядерного процессора Hongjun 818 и модуля Bluetooth 5.0, а также веб-камеры Full HD в Pro-версии. Что касается ПО, то в этих телевизорах нет ни намека на Android.

Smart Screen и Smart Screen Pro управляются прошивкой Harmony OS, в разное время известной как Kirin OS, Ark OS и даже как HongMeng OS. Прошивка создавалась в качестве ответа американской мобильной ОС, и ее разработка, начавшаяся в 2011 г., в 2019 г. была многократно ускорена после отказа Google от сотрудничества с Huawei и мае 2019 г. и отзыва ее лицензии на Android.