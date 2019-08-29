МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград»

МТС купила у АФК «Система» компанию «Объединенные русские киностудии», принимавшую участие в создании таких фильмов как «Сталинград», «Утомленные солнцем», «Родина», «Василиса» и «Елки». Стоимость сделки составила 2 млрд руб. В будущем МТС планирует производить собственный видеоконтент.



Новая покупка МТС

Мобильный оператор МТС купил у АФК «Система» — своего контролирующего акционера — компанию «Объединенные русские киностудии», которая работает под брендом «Кинополис». За 100% ее акций оператор заплатил 2 млрд руб. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на документацию оператора.

До этого все 100% «Кинополиса» принадлежали компании «Бизнес-недвижимость», входящей в состав АФК «Система». Продажу «Кинополиса» компания объясняет реализацией стратегии по продаже непрофильных активов.

Зачем это МТС

МТС объясняют покупку необходимостью развивать сегмент Entertainment в своей продуктовой экосистеме. Оператор предпринимает и другие шаги по направлению к этой цели, такие как выход на рынок билетных сервисов, запуск киберспортивной стриминговой платформы, развитие музыкальных и ТВ-сервисов.

После заключения сделки управлять «Кинополисом» будет подразделение «МТС медиа», созданное с целью объединения всех ТВ-активов оператора. Сюда входят такие направления как спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ. «МТС медиа» впервые появилось в обновленной структуре МТС, представленной 20 августа 2019 г., подразделением управляет свой вице-президент. В планах у МТС производство контента — сначала по партнерской схеме, а затем, возможно, и самостоятельное производство.

Сотовый оператор МТС купил киностудию, где создавались «Елки» и «Сталинград»

В беседе с ТАСС представители МТС пояснили, что монетизировать собственный контент оператор собирается за счет увеличения числа подписок и подключений к своим ТВ-продуктам. С целью создания контента до конца года МТС собирается запустить «принципиально новую» ТВ-платформу. Экономическую выгоду от покупки киностудии оператор оправдывает двузначным ростом мирового и российского рынка производства видеоконтента, ростом числа онлайн-кинотеатров и т. д.

Чем занимается «Кинополис»

«Объединенные русские киностудии» были созданы в 2008 г. и с тех пор успели принять участие в производстве примерно 300 фильмов и сериалов, включая «Сталинград», «Утомленные солнцем», «Родина», «Василиса», «Елки», сериалов для «Первого» канала и канала «Россия». Студия находится в Санкт-Петербурге и считается первой киностудией мирового уровня в этом городе. Здесь у нее есть шесть павильонов: четыре площадью по 750 кв. м каждый и два по 350 кв. м.

Студия оказывает полный цикл киносъемочный услуг. В павильонах есть хромакей, бассейн, студия Post Production с ателье перезаписи Dolby Premier, свой автопарк и технопарк со съемочным и осветительным оборудованием, а также студия декораций.

Что такое АФК «Система»

АФК «Система» — российская компания, созданная в 1993 г. Ее акции находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и допущены к торгам на Московской бирже. Основной акционер — Владимир Евтушенков.



Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации (основной актив — МТС), энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа, туризм и прочие. По итогам первого квартала 2019 г. выручка АФК «Система» показала годовой рост на 10,4% до 185,5 млрд руб.

МТС нередко выкупает у АФК «Система» различные активы. В 2010 г. таким образом был выкуплен оператор фиксированной связи «Комстар-ОТС». В феврале 2019 г. МТС завершил выкуп у АФК «Система» МТС Банка. Гораздо реже МТС продает что-нибудь своим владельцам, но есть и такие случаи: в феврале МТС продала АФК «Система» 18,7% акций интернет-магазина «Озон» за 7,9 млрд руб.