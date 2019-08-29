Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему

4111

Приятный сюрприз для Linux-сообщества

Microsoft опубликовал спецификации на файловую систему exFAT на своем официальном сайте и пообещал поспособствовать добавлению соответствующего драйвера в ядро Linux.

Корпорация планирует добиться включения будущего драйвера exFAT в определение «системы Linux», защищенное консорциумом Open Invention Network (OIN) от возможных патентных претензий, что позволит участникам рынка свободного ПО без опаски применять драйвер для своих нужд.

OIN, основанная в 2005 г. IBM, Novell, Philips, Red Hat, Sony, занимается скупкой патентов на технологии экосистемы Linux и позволяет участникам бесплатно (roalty-free) использовать их в собственных разработках. На сегодняшний день организация насчитывает свыше 2,5 тыс. участников, среди которых Google, присоединившийся к ней в 2007 г., а также Cisco, Facebook, HP и многие другие крупные игроки рынка ИТ.

Microsoft полюбил Linux и Open Source в эпоху Сатьи Наделлы

Microsoft присоединился к консорциуму в октябре 2018 г., передав 60 тыс. собственных патентов в бесплатное пользование ее участникам.

Популярная, но «закрытая» exFAT

exFAT (Extended FAT, «расширенная FAT») – проприетарная файловая система, разработанная Microsoft и предназначенная для SD-карт и USB-накопителей. Максимальный теоретический размер файла в ней по сравнению с предшественницей – FAT32 – был расширен с 4 ГБ до 16 ЭБ (эксабайт). Кроме того, было устранено ограничение на максимальный размер раздела в 32 ГБ.

Впервые exFAT была представлена в ОС Windows Embedded CE 6.0 для встраиваемых устройств, а позднее заработала в настольных версиях Windows (Vista SP 1 и XP SP2).

В 2009 г. Microsoft начал лицензировать exFAT для сторонних компаний. Производители потребительской электроники в зависимости от типа выпускаемого устройства должны были либо выплатить корпорации разовый взнос в размере $300 тыс., либо выплачивать отчисления с каждого проданного устройства, использующего данную файловую систему. Среди компаний, лицензировавших exFAT: Canon, Sandisk, Samsung, Sony, Sanyo и Sharp и многие другие (всего более сотни).

Полноценная официальная поддержка exFAT в Linux не могла быть реализована ввиду проприетарного характера файловой системы. Поэтому пользователям приходилось загружать сторонние драйверы, чтобы иметь возможность подключать флеш-накопители большой емкости к своим ПК.

Драйвер exFAT для Linux существует в виде патча ядра, однако он обеспечивает поддержку данной файловой системы лишь в режиме чтения. Помимо этого, существует реализация драйвера для подсистемы FUSE (позволяет монтировать файловые системы непривилегированным пользователям).

В августе 2013 г. собственную реализацию драйвера под свободной лицензией GPL опубликовала компания Samsung, однако ее код не был включен в состав ядра Linux в связи с опасениями относительно возможных патентных претензий со стороны Microsoft.

Любовь Microsoft к Open Source

В прошлом отношение топ-менеджмента Microsoft к концепции программного обеспечения с открытым исходным кодом было весьма негативным, поскольку оно рассматривалось в качестве прямой угрозы собственной бизнес-модели компании.

Например, прежний глава корпорации Стив Балмер (Steve Ballmer) в интервью Chicago Sun-Times в июне 2001 г. заявил, что «Linux – это раковая опухоль, которая цепляется в качестве интеллектуальных прав ко всему, до чего прикасается».

С приходом к руководству Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) в 2014 г. компания радикально изменила свою позицию по отношению к Linux и открытому ПО. Сегодня «гигант из Редмонда», по признанию действующего CEO, рассматривает модель открытой совместной разработки в качестве главного элемента для создания инноваций, а Linux – скорее в качестве полезного союзника, нежели смертельного врага.

Полюбив свободное ПО и Linux, в ноябре 2016 г. Microsoft объявил о присоединении к консорциуму развития Linux, а позже разместил популярные дистрибутивы ОС с открытым кодом в собственном магазине Windows Store.

В июне 2018 г. корпорация приобрела самое крупное и популярное в мире хранилище программ с открытым кодом Github за $7,5 млрд, а уже в январе 2019 г. Github предоставила пользователям бесплатную возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут храниться «секретные» проекты.

В июле 2019 г. Microsoft подал заявку на присоединение к списку разработчиков Linux, участники которого обсуждают еще не раскрытые уязвимости и способы их устранения. У компании есть несколько продуктов, основанных на открытом коде Linux, например, ОС для устройств интернета вещей Azure Sphere, подсистема Windows для Linux v2, службы Azure HDInsight и Azure Kubernetes Service.