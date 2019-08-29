АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей

АФК «Система», главный акционер МТС, создала СП в сфере индивидуального хранения вещей. Под склады оно будет использовать здания бывших автоматических телефонных станций в Москве. Всего планируется открыть десять складов, первый из них будет запущен до конца 2019 г.



Новый бизнес АФК «Система»

Компания «Бизнес-недвижимость», которая входит в состав АФК «Система», начнет оказывать услуги по хранению личных вещей совместно с сервисом «Кладовкин». С этой целью партнеры создали совместное предприятие (СП), контроль в котором будет принадлежать «Бизнес-недвижимости».

В качестве складов СП собирается использовать здания бывших автоматических телефонных станций (АТС) в Москве. В общей сложности партнеры намерены запустить десять таких складов. Это обеспечит предприятию лидирующее положение на данном рынке как по площади, так и по количеству складов, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Бизнес-недвижимости» Вячеслава Хвана. Три склада, принадлежащие «Кладовкину», в СП переданы не будут.

Первый склад СП будет открыт уже в конце 2019 г. в АТС на улице Беломорской в северной части Москвы. Площадь склада превысит 5 тыс. кв. м, а инвестиции в него достигнут 100 млн руб., сообщил «Ведомостям» Михаил Карпушин, владелец компании «Мини-склад», которая является оператором «Кладовкина». Опрошенные изданием эксперты полагают, что строительство такого склада с нуля потребовало бы около 250 млн руб.

Ситуация на рынке

В настоящий момент в Москве насчитывается свыше 60 складов индивидуального хранения, их общая площадь составляет 160 тыс. кв. м. Также в городе есть порядка 120 площадок для хранения контейнеров. По состоянию на 2018 г. все эти мощности были заполнены в среднем на 90%.

На московском рынке индивидуального хранения присутствует около 20 игроков, причем совокупная доля семи из них достигает 50%. Как правило, у одной компании есть от трех до десяти складов. В пример можно привести «Мобиус» с десятью складами, а также Rentabox, «Ситибокс« и «Инбокс», у которых по пять складов.

АФК «Система» превратит старые московские АТС в склады

По словам экспертов, за услугами индивидуального хранения в Москве обращаются не только физлица, но и представители бизнеса — например, компании из сферы e-commerce. Спрос растет в связи с активным строительством жилья в городе. Есть запрос на склады, так как в Москве относительно немного мест, где их можно было бы построить.

Характеризуя темпы роста бизнеса в этой сфере, сооснователь сервиса «Чердак» Константин Захаров сообщил, что выручка его сервиса растет примерно на 20% в месяц. «Чердак» был запущен около года назад.

Чем еще занимается АФК «Система»

АФК «Система» — российская компания, созданная в 1993 г. Ее акции находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и допущены к торгам на Московской бирже. Основной акционер — Владимир Евтушенков.

Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации (основной актив — МТС), энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа, туризм и прочие. По итогам первого квартала 2019 г. выручка АФК «Система» показала годовой рост на 10,4% до 185,5 млрд руб.