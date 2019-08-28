Солидная ИБ-компания не уберегла данные своих клиентов-ветеранов

Утечка в Imperva

Известный мировой поставщик решений по информационной безопасности Imperva сообщил об утечке данных своих клиентов. Пострадала «некоторая часть» пользователей сервиса Cloud WAF — облачного файерволла для веб-приложений, ранее известного как Incapsula.

Об инциденте стало известно 20 августа 2019 г., после того как «третья сторона» проинформировала Imperva об утечке. В открытом доступе оказалась часть базы данных о клиентах, зарегистрированных до 15 сентября 2017 г. В утекший массив данных попали адреса электронной почты, захэшированные пароли, а также API-ключи и клиентские SSL-сертификаты небольшой части клиентов.

Представители Imperva не стали разглашать никаких иных подробностей о самой утечке и не уточнили, кто еще мог получить доступ к этим сведениям, кроме «третьей стороны», проинформировавшей компанию о проблеме.

Для расследования инцидента Imperva наняла сторонних киберкриминалистов и проинформировала как затронутых клиентов, так и представителей регулирующих органов по всему миру.

Известный разработчик ИБ-решений допустил утечку данных своих клиентов

Кроме того, в официальном блоге компании приводится список рекомендации для клиентов по обеспечению своей защиты: сменить пароли, включить двухфакторную авторизацию и режим Single Sign-On (SSO), а также выпустить новые SSL-сертификаты и произвести сброс API-ключей.

Cloud WAF изначально являлся разработкой компании Incapsula, которую Imperva поглотила в 2014 г. Сама Imperva, в свою очередь, сменила владельцев в начале 2019 г. Ее выкупила инвестфирма Thoma Bravo за $2 млрд.

Комментарий эксперта

«Ключевые вопросы, однако, пока остаются без ответов — говорит Алексей Водясов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Например, неизвестно, был ли это взлом или просто кто-то оставил данные на незащищенном сервере. Подобных ситуаций в последнее время видимо-невидимо».

«С другой стороны, факт найма сторонних киберкриминалистов может указывать именно на атаку, — продолжает эксперт. — Кроме того, возникают подозрения, что утечка могла состояться еще осенью 2017 г. Это, по крайней мере, объяснило бы, почему не затронуты клиенты, зарегистрировавшиеся позже этого срока».