ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

Солидная ИБ-компания не уберегла данные своих клиентов-ветеранов

ПО Безопасность Бизнес
, Текст: Роман Георгиев
Утечка данных из Imperva угрожает пользователям облачного файерволла компании. Фирма очень неохотно делится подробностями о произошедшем. Известно только, что затронуты лишь те клиенты, которые зарегистрировались до осени 2017 г. и что для расследования инцидента привлекли сторонних специалистов.

Утечка в Imperva

Известный мировой поставщик решений по информационной безопасности Imperva сообщил об утечке данных своих клиентов. Пострадала «некоторая часть» пользователей сервиса Cloud WAF — облачного файерволла для веб-приложений, ранее известного как Incapsula.

Об инциденте стало известно 20 августа 2019 г., после того как «третья сторона» проинформировала Imperva об утечке. В открытом доступе оказалась часть базы данных о клиентах, зарегистрированных до 15 сентября 2017 г. В утекший массив данных попали адреса электронной почты, захэшированные пароли, а также API-ключи и клиентские SSL-сертификаты небольшой части клиентов.

Представители Imperva не стали разглашать никаких иных подробностей о самой утечке и не уточнили, кто еще мог получить доступ к этим сведениям, кроме «третьей стороны», проинформировавшей компанию о проблеме.

Для расследования инцидента Imperva наняла сторонних киберкриминалистов и проинформировала как затронутых клиентов, так и представителей регулирующих органов по всему миру.

haker600_1.jpg
Известный разработчик ИБ-решений допустил утечку данных своих клиентов

Кроме того, в официальном блоге компании приводится список рекомендации для клиентов по обеспечению своей защиты: сменить пароли, включить двухфакторную авторизацию и режим Single Sign-On (SSO), а также выпустить новые SSL-сертификаты и произвести сброс API-ключей.

Cloud WAF изначально являлся разработкой компании Incapsula, которую Imperva поглотила в 2014 г. Сама Imperva, в свою очередь, сменила владельцев в начале 2019 г. Ее выкупила инвестфирма Thoma Bravo за $2 млрд.

Комментарий эксперта

«Ключевые вопросы, однако, пока остаются без ответов — говорит Алексей Водясов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Например, неизвестно, был ли это взлом или просто кто-то оставил данные на незащищенном сервере. Подобных ситуаций в последнее время видимо-невидимо».

«С другой стороны, факт найма сторонних киберкриминалистов может указывать именно на атаку, — продолжает эксперт. — Кроме того, возникают подозрения, что утечка могла состояться еще осенью 2017 г. Это, по крайней мере, объяснило бы, почему не затронуты клиенты, зарегистрировавшиеся позже этого срока».

Другие материалы рубрики

Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего

«Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows

Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт

Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

Apple загадочно реанимировала дыру в iOS для взлома iPhone

Дыра в Facebook позволяла удалять чужие юзерпики

Техника

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

5 мифов о неоригинальных картриджах

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе
Показать еще
Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Тема месяца

Обзор: Облачные сервисы 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики услуг IaaS и SaaS

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии