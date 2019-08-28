Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO

Компания TeamViewer, которая создает решения для удаленного доступа к рабочему столу на ПК, собирается провести IPO при оценке от 4 млрд до 5 млрд евро. Это самое крупное IPO в сфере ИТ в Германии за последние 20 лет. Владельцы компании собираются продать от 30% до 40% акций.



TeamViewer выходит на IPO

Немецкий разработчик TeamViewer намерен до конца 2019 г. провести первичное публичное предложение (IPO) своих ценных бумаг на Франкфуртской бирже. Об этом компания сообщает на своем сайте. Это будет крупнейшее в Германии IPO технологической компании за последние 20 лет, пишет Bloomberg — со времен выхода на биржу немецкого производителя микросхем Infineon Technologies в 2000 г.

TeamViewer занимается разработкой решений для удаленного доступа к рабочему столу компьютеров и мобильных устройств, а также организации их совместной работы. Разработчик принадлежит холдинговой компании TigerLuxOne, основным владельцем которой в свою очередь является инвестиционная компания Permira.

IPO состоится при оценке TeamViewer от 4 млрд до 5 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Permira, которая купила разработчика пять лет назад за 870 млн евро, намерена продать от 30% до 40% его акций.

Координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, в число букраннеров также входят Bank of America, Merrill Lynch и Barclays.

По словам гендиректора TeamViewer Оливера Стейла (Oliver Steil), проект проделал путь от локального приложения одноразового использования до глобальной платформы для подключения устройств, и сейчас IPO является логическим следующим шагом в развитии бизнеса.

TeamViewer проведет самое крупное IPO в технологической отрасли Германии за 20 лет

Глава Permira в Германии, Австрии и Швейцарии Йорг Роккенхойзер (Jörg Rockenhäuser), подтвердил, что после IPO его компания останется основным акционером TeamViewer, поскольку видит в нем большой потенциал для роста.

Чем занимается TeamViewer

Компания TeamViewer была основана в 2005 г. В настоящий момент она работает в 180 странах. Штаб-квартира находится в Геппингене в южной Германии, офисы и исследовательские центры есть в США, Австралии, Японии, Индии, Китае, Армении и Сингапуре. Штат насчитывает около 800 сотрудников.

С момента своего запуска в 2005 г. TeamViewer, по собственным данным компании, был установлен на 2 млрд устройств, при этом ежегодно он используется на 340 млн устройств, причем на 45 млн из них — одновременно. В 2018 г. разработчик сменил бизнес-модель, перейдя от продаж к подписке, и в настоящий момент у него около 360 тыс. подписчиков. TeamViewer сообщает, что различными ее продуктами пользуются более половины компаний из списка Fortune 500.

По итогам 2018 г. TeamViewer выставила своим клиентам счета на 230 млн евро, что на 25% больше аналогичного показателя за предыдущий год. В первом полугодии 2019 г. показатель продемонстрировал годовой рост на 37% до 142 млн евро. Маржинальность операционной деятельности в этот период выросла на 50%.

Предполагается, что мировой рынок дистанционного управления устройствами будет расти на 24% в год, и его объем составит в 2023 г. 30 млрд евро против 10 млрд евро в 2018 г.