На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство

На портал госуслуг были добавлены еще пять прототипов суперсервисов. С их помощью можно удаленно подать заявление в суд или правоохранительные органы, обжаловать штраф за ДТП, проконтролировать состояние пенсионных накоплений, удаленно оформить свидетельство о смерти и получить наследство.



Новые суперсервисы

Раздел с прототипами так называемых суперсервисов на портале госуслуг пополнился еще пятью позициями — там появились сервисы «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».

«Обжалование штрафов онлайн» даст пользователю возможность своевременно получать уведомления о штрафах в электронном виде, с чем на портале зачастую возникают проблемы. Таким образом у пользователя будет достаточно времени, чтобы оплатить штраф со скидкой и даже дистанционно его обжаловать. Через этот же суперсервис можно будет ознакомиться с фотоматериалами, которые имеются по дорожному происшествию.

Жалобу можно будет подать в электронном виде за 10 минут, личный визит в госорганы для этого не требуется, сообщается на портале. Статус жалобы можно отслеживать онлайн. Если пользователь сначала заплатил штраф, а потом удачно его обжаловал, деньги вернутся автоматически, бумажное заявление для этого не нужно.

«Правосудие онлайн»

Сервис «Правосудие онлайн» автоматически определяет соответствующий суд для подачи иска, чтобы заявление можно было успешно подать с первого раза. В сервисе предусмотрен интерактивный помощник, который поможет пользователю с составлением требований по иску и заполнением заявления. Само заявление можно будет подать удаленно через портал госуслуг.

Также сервис сможет автоматически рассчитать пошлину, исходя из требований иска, указанных в заявлении. Оплатить ее можно на портале. По ходу судебного разбирательства пользователь сможет отправлять в суды и участникам процесса документы и уведомления в электронном виде, а также знакомиться с материалами дела онлайн. Удаленное участие в процессе обеспечивается благодаря биометрической идентификации.

«Подача заявлений в правоохранительные органы»

Сервис «Подача заявлений в правоохранительные органы» даст возможность составить и удаленно подать заявление о любом происшествии, а также получить в электронном виде ответ от полиции или другого ведомства. На подачу заявления понадобится всего десять минут, сообщается на портале. В процессе составления документов пользователю будет помогать интерактивный помощник.

На портале госуслуг появились еще пять прототипов суперсервисов

Гражданам не придется лично нести в госорганы какие-то документы — ведомства смогут запрашивать данные из цифрового профиля и обмениваться ими между собой. Статус своего обращения заявитель сможет отслеживать онлайн.

«Пенсия онлайн»

Сервис «Пенсия онлайн» позволит отслеживать размер будущей пенсии — ее предварительный размер известен с 45 лет. Счет можно проверить с любого устройства, управлять накоплениями можно онлайн. Сервис пришлет уведомление пользователю, когда у него появляется право на пенсию. После этого достаточно подать электронное заявление, чтобы начать получать деньги.

Сервис также позволит удаленно увеличить стаж — неучтенные периоды работы будут добавлены в него без личного визита гражданина в госорганы. Пенсия пересчитывается автоматически. Документы для назначения пенсии можно будет подать удаленно, без визита в Пенсионный фонд или МФЦ.

«Утрата близкого человека»

Сервис «Утрата близкого человека» позволит зарегистрировать смерть человека без сбора справок и обращения в ЗАГС. В сервисе можно будет выбрать агентство ритуальных услуг и узнать, что и в каком порядке следует делать для захоронения.

Чтобы получить пособия и выплаты, нужно будет просто указать реквизиты своего счета, деньги поступят на банковскую карту. Также здесь можно будет записаться онлайн на прием к нотариусу по вопросам получения наследства и получить его на банковскую карту.

Первая волна прототипов

Таким образом, общее количество прототипов суперсервисов на портале госуслуг сейчас доведено до десяти. Напомним, в июле 2019 г. на портале были представлены первые пять прототипов — это были сервисы «Рождение ребенка», «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство».

Суперсервисом называется комплекс связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю по жизненной ситуации. В общей сложности в России планируется запустить 25 таких сервисов, их прототипы должны появиться на портале госуслуг до конца 2019 г.

Прототипы суперсервисов запускаются с целью выяснить у будущих пользователей, достаточно ли они удобны, и чего не хватает. По первым пяти прототипам уже поступило 2,5 тыс. отзывов. Большинство граждан оценили их положительно, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Правительства.

Запуск суперсервисов проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Все 25 приоритетных жизненных ситуаций были определены Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г.