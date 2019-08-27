Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация
Инновации в облаках
По данным iKS-Consulting, российский рынок публичных облачных
сервисов за год вырос на 25%, его объем составляет 68,4 млрд руб.
Вближайшие годы он будет увеличиваться в среднем на 23% в год. Темпы роста
российского рынка
чуть выше мирового, который, по данным Gartner, составил 19% за год,
достигнув
$182,4 млрд.
Крупнейшим сегментом рынка остается SaaS. Россия постепенно становится экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., всегменте SaaS. В выручке сегмента IaaS на зарубежных заказчиков приходится 2,2%, или 380 млн руб.
Что движет российскими поставщиками облачных услуг, и что ограничивает рост рынка? Какие инновационные разработки повлияют на расширение спектра облачных услуг, и какие направления будут активно расти в ближайшие годы? Об этом эксперты рынка облачных сервисов расскажут на конференции.
Основные темы для обсуждения
Рынок облачных услуг в России
Российский рынок облачных услуг: когда ожидать консолидации и кто займет ключевые позиции
Экспорт облачных услуг: как продавать IaaS на Запад
Как повышение доверия к облакам меняет требования заказчиков
Облачные услуги как драйвер цифровизации
Технологии
Гиперконвергенция как способ сокращения затрат
Облака для разработчиков: что умеет контейнерная виртуализация
Чтоновоговоблаке: Sensor as a Service, Data as a Service идр.
Как повторить Amazon: кто из российских провайдеров сможет предоставить полный комплекс облачных сервисов
Как обеспечить отказоустойчивость критически важных систем в облаке
Облачные системы интернета вещей: будущее уже здесь
Государство и облака
Почему госзаказчики все еще выбирают частное облако
Какова роль государства в развитии облачного рынка
Опыт: как госструктуры мигрируют в облака
Безопасность и непрерывность: как реализовать ключевые требования к сервисам госуслуг
Инвестиции и прибыль
Скорость важнее стоимости: как облачные сервисы сокращают время вывода новых продуктов на рынок
Малый бизнес в облаках: драйвер или балласт?
Опыт: сокращение затрат на ИТ с переходом на облачные решения
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».
Докладчики и участники дискуссии
- Алексей Москвин, первый заместитель министра — начальник управления ИТ-проектов министерства ИТ и связи Нижегородской области
- Денис Богданов, директор по ИТ, «Газпромбанк лизинг»
- Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по ИТ, «Ресурстранс»
- Николай Галкин, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella Россия
- Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»
- Николай Апасов, директор по инфраструктуре, «Альфастрахование»
- Антон Тарасенко, руководитель бизнес-линии по развитию малого бизнеса, Тинькофф банк
- Всеволод Вайнер, руководитель направления Cloud, G-Core Labs
- Геннадий Бородин, консультант по решениям, Hitachi Vantara
- Сергей Зинкевич, продакт-менеджер, «Крок облачные сервисы»
А также представители компаний «Сберклауд», OCS, «Корпсофт24».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса и поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 тыс. руб. Для представителей ИТ-отделов компаний различных секторов бизнеса участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36, доб. 400, 401, 402, 403, 404 , e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.