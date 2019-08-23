Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году

К 2025 г. мировой рынок гипермасштабируемых (Hyperscale) центров обработки данных достигнет $65 млрд, притом что по итогам 2018 г. показатель данного сегмента составлял немногим более $20 млрд, среднегодовой темп роста с учетом сложного процента (CAGR) в 2019-2025 годах будет равен 19%. Такие данные в своем новом исследовании приводит Global Market Insights Inc.

Рост стимулируют облака, интернет вещей и «большие данные»

Согласно недавнему отраслевому отчету, опубликованному Global Market Insights Inc., в мире растет количество гипермасштабируемых центров обработки данных и на их развитие выделяется все больше средств. В числе основных причин развития сегмента в глобальном масштабе аналитики называют стремительное увеличение спроса на облачные вычисления, интернет вещей (IoT) и решения для работы с «большими данными». Также подчеркивается, что лавинообразный рост объема бизнес-данных, стимулирует крупных операторов ЦОД вкладывать значительные средства в развитие своих инфраструктур.

Например, в августе 2018 года компания Google объявила о грядущем расширении крупного дата-центра в Сингапуре, а также о планируемых инвестициях в размере $600 млн, которые будут вложены в комплекс ЦОДов на территории Южной Каролины (США). Среди существенных факторов, стимулирующих рынок гипермасштабируемых дата-центров, аналитики называют увеличение числа пользователей смартфонов (ожидается, что к 2025 году их количество по всему миру превысит 6 млрд), что, в свою очередь ведет к росту интернет-трафика, а также структурированных и неструктурированных данных, обработка и хранение которых происходит в дата-центрах. Особенно явно данная тенденция прослеживается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в таких странах как Индия, Китай, Южная Корея, Тайвань и Индонезия.

В целом же, по данным другой аналитической компании – Synergy Research Group, в 2018 году во всем мире насчитывалось 430 гипермасштабируемых центров обработки данных и еще не менее 132 объектов находилось в стадии создания.

Где строят гипермасштабируемые ЦОДы

Наибольшее количество гипермасштабируемых ЦОДов сегодня размещено на территории США, но все больше таких объектов появляется в Китае и ЕС. Так, телекоммуникационная компания China Telecom еще в 2017 году объявила о планах по радикальному увеличению емкости ЦОДов в Гонконге и расширению возможностей точек присутствия (PoP) в Северной Америке: Орегоне, Иллинойсе (США) и Квебеке (Канада). Привлекательны с точки зрения строительства таких объектов и страны Северной Европы, главным образом благодаря относительно дешевой электроэнергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников, налоговым льготам и другим преференциям, которые предоставляются крупным инвесторам. Благодаря такому подходу, многие мировые операторы строят или планируют развивать свои новые гипермасштабируемые ЦОДы в странах Европы. Так, Google рассматривает в этом контексте Нидерланды, Alibaba – Великобританию и ФРГ.

Что касается основных технологических игроков, чьи решения используются в процессе построения гипермасштабируемых дата-центров, то в их числе аналитики Global Market Insights Inc. называют такие компании как Broadcom, Cavium, Cisco, Dell, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Schneider Electric и ряд других.

Как отметил Денис Шарапов, менеджер по развитию бизнеса направления «Модульные ЦОДы» подразделения Secure Power компании Schneider Electric, в проектах гипермасштабируемых ЦОДов предъявляют повышенные требования к надежности, безопасности и эффективности применяемых инженерных решений, ведь потенциальные потери и ущерб в случае инцидента могут стать колоссальными. Это определяет подход к проектированию, выбору оборудования и поставщика. «Обладая крупнейшими ресурсами, экспертизой, опытом и производственными ресурсами по всему миру, Schneider Electric обеспечивает поставки оборудования и их поддержку, помогает заказчикам в реализации проектов и обслуживании инфраструктуры ЦОД любой сложности и масштабов», – подчеркнул Шарапов.