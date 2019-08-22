Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств

После анонса Ice Lake, своих первых 10-нанометровых процессоров, Intel представила 14-нанометровое семейство Comet Lake. Оно относится к тому же десятому поколению, что и Ice Lake, но предназначено для более дешевых устройств.



Новые процессоры

Intel представила мобильные процессоры Comet Lake, выполненные по техпроцессу 14 нм. Они относятся к десятому поколению процессоров Core, как и семейство 10-нанометровых Ice Lake, но выглядят по сравнению с ними менее производительными.

В общей сложности компания показала восемь моделей, по четыре в двух линейках — Comet Lake-U и Comet Lake-Y. Новое семейство примечательно тем, что модель Intel Core i7-10710U стала первым 6-ядерным процессором серии U, отмечает ресурс The Verge. Кроме того, новая линейка U будет поддерживать быструю память LPDDR4x в ноутбуках, что позволит производителям попрощаться с DDR3. Также обе линейки U и Y поддерживают Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6.

Слабостью новых процессоров является то, что в Comet Lake отсутствует новая интегрированная графика Intel Gen11, которая способна поддержать гладкий игровой процесс при разрешении 1080p. Вместо этого была использована более старая интегрированная графика, поэтому для решения сложных задач лучше будет купить устройство с отдельной графикой AMD или Nvidia.

Предполагается, что более производительные 10-нанометровые процессоры будут использоваться в более дорогих устройствах, а Comet Lake найдут применение в более дешевых ультрабуках, ноутбуках два-в-одном и других тонких форм-факторах, включая будущие Surface и MacBook. Первые продукты на базе Comet Lake должны появиться уже к праздничному сезону.

Характеристики Comet Lake-U

Core i3-10110U оснащен двумя ядрами и может работать в четыре потока. Базовая частота составляет 2,1 ГГц, максимальная частота в многоядерном режиме — 3,7 ГГц. Кэш-память достигает 4 МБ.

Core i5-10210U и Core i7-10510U получили по четыре ядра и восемь потоков, но у первого базовая и максимальная частоты составляют 1,6 ГГц и 3,9 ГГц, а у второго — 1,8 ГГц и 4,3 ГГц соответственно. Также у моделей разная кэш-память — 6 МБ и 8 МБ.

Характеристики семейства процессоров Comet Lake

Core i7-10710U получил шесть ядер и 12 потоков при базовой частоте 1,1 ГГц, максимальной частоте в многоядерном режиме 3,9 ГГц и объеме кэш-памяти 12 МБ.

Теплоотвод (TDP) у всех четырех моделей составляет от 15 Вт до 25 Вт в зависимости от конфигурации.

Характеристики Comet Lake-Y

Core i3-10110Y получил два ядра и может работать в четыре потока. Базовая частота равна 1 ГГц, максимальная частота в многоядерном режиме — 3,7 ГГц. Кэш-память составляет 4 МБ.

В Core i5-10210Y, Core i5-10310Y и Core i7-10510Y насчитывается по четыре ядра и восемь потоков. Для первого базовая и максимальная частота составляет 1 ГГц и 2,7 ГГц, для второго — 1,1 ГГц и 2,8 ГГц, для третьего — 1,2 ГГц и 3,2 ГГц соответственно. У Core i5-10210Y и Core i5-10310Y кэш-память находится на уровне 6 МБ, а у Core i7-10510Y достигает 8 МБ.

Максимальное значение TDP для всех моделей составляет 9 Вт при номинальном показателе 7 Вт.

Intel и техпроцесс 10 нм

В начале августа Intel официально представила новое, десятое по счету поколение процессоров Intel Core на базе архитектуры Ice Lake. Процессоры производятся по техпроцессу 10 нм. Впервые о запуске коммерческого производства чипов с нормами 10 нм Intel объявила в мае 2019 г.

Одиннадцать новых чипов представлены продуктовыми линейками Ice Lake-U и Ice Lake-Y. Они ориентированы на использование в составе тонких ноутбуков («ультрабуков» по терминологии Intel), конвертируемых портативных системах два-в-одном и других высокопроизводительных решениях мобильных форм-факторов.

Процессорная архитектура Ice Lake успела приобрести репутацию одного из самых затяжных стартов Intel. Изначально в компании планировали начать выпуск 10-нанометровых чипов в 2015 г. После этого несколько раз сообщалось о переносе, и затем официальная дата выхода нового поколения была перенесена на 2017 г. И только в конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), в то время занимавший пост CEO Intel, объявил о возможности запуска техпроцесса 10 нм не ранее 2019 г.

Помимо новой более экономичной и производительной архитектуры, чипы Ice Lake интересны интегрированной графикой нового поколения, поддержкой расширенных коммуникаций, включая Wi-Fi 6 и Thunderbolt 3, а также возможностью тюнинга под специфические трудоемкие задания, такие как искусственный интеллект, обработка изображений и игры.

Напомним, что самый первый процессор Intel с нормами 10 нм — выполненный на базе архитектуры Cannon Lake и получивший название Core i3-8121U — так и не стал по-настоящему массовым. Так, он стал основой китайской версии ноутбука Lenovo Ideapad 330, представленного в мае 2018 г., но так и не появился на мировом рынке в существенных количествах. В России это же устройство продавалось уже на чипах Intel восьмого поколения и AMD Ryzen, выпущенных по 14-нанометровому техпроцессу.