Samsung готовит ТВ-панели нового типа. Опрос

Экраны будущего

Компания Samsung Display готовится к выпуску новых панелей QD-OLED (Quantum Dot OLED). Об этом сообщил глава компании Ли Донг-Хун (Lee Dong-hoon).

По словам гендиректора Samsung Display (дочернее предприятие Samsung по разработке и производству экранов разного назначения), компания в настоящее время прикладывает все усилия для запуска производства новых панелей. Как пишет издание Korea Herald, Ли Донг-Хун не уточнил, что он подразумевает под этим, однако в ни Samsung Display, ни сама Samsung не сообщали об инвестициях в развитие данного направления. Однако в апреле 2019 г. получила распространение информация о планах компаний вложить в разработку и производство матриц QD-OLED около $8,3 млрд, которую корейский техногигант не стал ни опровергать, ни подтверждать, оставив ее без внимания.

Два в одном

QD-OLED – это своего рода симбиоз технологий OLED и активной продвигаемой самой Samsung QLED. Другими словами, это гибридные экраны, в которых Samsung объединила квантовые точки (QLED) с органическими светодиодами (OLED). Фактически, Samsung хочет наладить выпуск панелей с голубыми OLED-излучателями и нанесенным поверх них слоем квантовых точек. Они займутся преобразованием синего света в красный и зеленый.

Samsung хочет вывести на рынок новый тип матриц, основанный на существующих технологиях

Обе технологии нашли свое применение в современных телевизорах верхнего и премиум-сегментов рынка (QLED-телевизоры продаются и даже производятся на территории России), и обе характеризуются в первую очередь высоким качеством цветопередачи. По заверениям представителей Samsung, их сочетание позволит компании в значительной мере повысить уровень чистоты и глубины цветовых оттенков, а также улучшить показатели яркости и контрастности с одновременным снижением энергопотребления.

О сферах применения QD-OLED Samsung пока ничего не говорит. Известно лишь, что свойства нового формата матрицы будет применимо как к классическим, так и к гибким экранам. Добавим, что в распоряжении Samsung на 20 августа 2019 г. есть лишь один гаджет с гибким дисплеем – смартфон Galaxy Fold, релиз которого был запланирован на весну 2019 г., но после фиаско мирового масштаба, связанного с низким качеством самого дисплея, был отложен на неопределенный срок.

Подготовка к производству и отказ от LCD

По информации Korea Herald, Samsung Display не станет строить новую фабрику для выпуска матриц QD-OLED. Вместо этого она планирует остановить работу одной линии на заводе 8.5G в городе Асан (Южная Корея), где производятся ЖК-панели, и сделает она это до конца августа 2019 г.

Это напрямую связано со стремлением компании сократить производство жидкокристаллических дисплеев на фоне падения прибыльности этого бизнеса, к которому привело перепроизводство (предложение превысило спрос) ЖК-матриц китайскими компаниями. Готовящаяся к остановке линия выпускает приблизительно 90 тыс. панелей, и в сентябре 2019 г. Samsung остановит на той же фабрике второй конвейер, с которого ежемесячно сходило 30 тыс. матриц. В общей сложности на момент публикации материала Samsung выпускала по 250 тыс. ЖК-панелей в Южной Корее ежемесячно.

Отметим, что китайские фирмы-производители ЖК-панелей тоже ощутили на себе последствия перепроизводства и снижения спроса на свою продукцию. В июле 2019 г. CNews сообщал, что средняя цена современных ТВ-панелей, выпускаемых на фабриках в Китае, до конца 2019 г. может опуститься ниже себестоимости.

Сроки, в течение которых Samsung Display переоборудует обе производственные линии для выпуска панелей нового стандарта, а также размеры инвестиций в этот процесс компания не уточняет. Дата производства первых партий новых матриц тоже остается загадкой. Тем не менее, переключение одного из крупнейших производителей экранов в мире на выпуск матриц QD-OLED и постепенный отказ от классических LCD может подстегнуть развитие рынка OLED.