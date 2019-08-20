Oppo выпустила дешевые смартфоны с мощными аккумуляторами и квадрокамерами. Цена

Oppo выпустила свое видение недорогих смартфонов с современной начинкой. Модели Realme 5 и Realme 5 Pro предназначены для конкуренции с линейкой Redmi от Xiaomi и стоят дешевле $250 в максимальной комплектации. У каждого смартфона есть по четыре основные камеры.

Конкуренты Xiaomi Redmi

Состоялась премьера смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro, оборудованных четырьмя основными фотокамерами. Realme – это дочерний бренд китайской компании Oppo, одного из крупнейших в мире производителей смартфонов. По данным CounterPoint за I квартал 2019 г., Oppo удерживала 8% мирового рынка смартфонов, занимая пятое место (впереди нее только Xiaomi, Apple, Huawei и Samsung). Под Realmi Oppo, как Xiaomi под Redmi и Huawei под Honor, выпускает дешевые, но при этом функциональные устройства.

Смартфоны поступят в продажу 27 августа 2019 г. и первое время после релиза будут доступны исключительно в Китае. Сроки их выхода на международный рынок Oppo не уточнила.

В КНР младшая модель Realme 5 оценена минимум в $140 (9300 руб. по курсу ЦБ на 20 августа 2019 г.) за версию 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Более мощный смартфон Realme 5 Pro в базовой комплектации стоит $195 (13 тыс. руб.).

Стоимость Realme 5 и Realme 5 Pro в Китае

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость, $ Realme 5 3 32 140 Realme 5 4 64 155 Realme 5 4 128 170 Realme 5 Pro 4 64 195 Realme 5 Pro 6 64 210 Realme 5 Pro 8 128 240

Источник: Realme и CNews Analytics

Для каждого из смартфонов предусмотрено по три модификации и два оттенка корпуса: у Realme 5 это синий и пурпурный, а у Realme 5 Pro – синий и зеленый.

Долгоиграющий Realme 5

Комплектации смартфона Realme 5 различаются лишь объемами оперативной и встроенной памяти. Его экран получил небольших размеров вырез под фронтальную 13-мегапиксельную камеру с максимальной диафрагмой f/2,0 и невысокое для второй половины 2019 г. разрешение 1600х720 точек (HD+), хотя его диагональ составила немалых 6,5 дюйма. Соотношение сторон дисплея – 20:9, рамки по периметру есть, но тонкие.

Несмотря на дешевизну, Realme 5 во многом похож на флагманы 2019 г.

Смартфон экипирован аккумулятором 5000 мАч (10-ваттная зарядка по microUSB 2.0, время автономной работы и подзарядки неизвестно), с которым весит 198 граммов. Наличие батареи столь высокой емкости на толщине корпуса практически не отразилось – 9,3 миллиметра.

Задняя панель смартфона вмещает в себя классический сканер отпечатков пальцев и вертикальный модуль камеры, сенсоры которой расположены один под другим. Двойная светодиодная вспышка вынесена за пределы модуля.

Главная матрица камеры – это Sony IMX386 с диафрагмой f/1,8 и невысоким разрешением 12 МП. Сенсор получил фазовый автофокус и электронную (не оптическую) стабилизацию изображения. Оставшиеся три сенсора – 8 МП (широкоугольная оптика, 120 градусов), 2 МП (макрообъектив) и ToF-камера (2 МП, определение глубины сцены).

Аккумулятор - одно из двух основных достоинств Realme 5

Аппаратная платформа смартфона – это процессор Qualcomm Snapdragon 665 с интегрированной видеокартой Adreno 610, контроллером памяти LPDDR4X-3733 и восемью вычислительными ядрами Kryo 260 с частотой до 2 ГГц. Используемый при производстве техпроцесс – 11 нанометров.

Смартфон работает на базе ОС Android 9 Pie с проприетарным интерфейсом Oppo Color OS 6.0. В его стоимость вошли ресиверы GPS/ГЛОНАСС/Beidou, отдельный вход под проводные наушники, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 и слот под накопители microSD. Физические размеры гаджета – 164х76х9,3 мм.

Производительный Realme 5 Pro

Смартфоны Realme 5 и 5 Pro внешне практически идентичны, но Pro-модель оказалась компактнее и легче – 157х74х8,9 мм при весе 154 грамма. Рецепт «диеты» прост: экран с уменьшенной до 6,3 дюйма диагональю (разрешение выше – Full HD+ или 2340х1080 пикселей) и аккумулятор емкостью 4035 мАч. Есть поддержка полноценной быстрой зарядки VOOC мощностью 20 Вт. Вырез под камеру в дисплее присутствует, но сама камера лучше, чем в Realme 5: 16 МП на базе матрицы Sony IMX471 с диафрагмой f/2,0. К тому же, всю лицевую панель от повреждений защищает прочное стекло Gorilla Glass 5, в характеристиках Realme 5 не заявленное.

Отличить Realme 5 Pro от обычного Realme 5 будет непросто

Вместо Qualcomm Snapdragon 665 в данном смартфоне установлен более современный 10-нанометровый процессор Snapdragon 712. В этом чипе установлено два ядра Kryo 360 на 2,3 ГГц и восемь Kryo 360 с частотой 1,7 ГГц, плюс есть видеокарта Adreno 616. Тыльная камера практически идентична используемой в Realme 5 – лишь вместо сенсора на 12 МП установлен 48-мегапиксельный Sony IMX586 с максимальной диафрагмой f/1,79. Сканер отпечатков пальцев тоже находится сзади.

Зеленый цвет доступен только для Realme 5 Pro

Прочие спецификации смартфона включают порт зарядки USB-C, вход 3,5 мм под проводную гарнитуру Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, FM-тюнер и тройной лоток – два слота SIM, отдельный слот microSD. ОС Android 9 Pie дополнена оболочкой Color OS 6.