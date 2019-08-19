В России начали продавать iPhone 11 по «космическим» ценам

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Предварительный заказ

Российская компания Caviar продемонстрировала сразу шесть собственных модификаций смартфона Apple iPhone 11 практически за месяц до его официального анонса. Каждый из вариантов доступен для предварительного заказа на сайте Caviar и стоит в несколько раз дороже оригинального гаджета, несмотря на то, что его цена на 19 августа 2019 г. оставалась неизвестной. Самый дорогой представитель серии оценен более чем в 3 млн руб. Сроки начала продаж смартфонов не установлены – на странице оформления предзаказа указано лишь, что менеджеры Caviar позвонят по указанному в форме номеру телефона для согласования всех аспектов.

Смартфоны iPhone 11 за авторством Caviar выполнены в духе всех ее устройств. Компания известна своим пристрастием к выпуску модифицированных телефонов и смартфонов, в особенности iPhone, дополненных драгоценными камнями и металлами. Например, в 2016 г. она выпустила пуленепробиваемый iPhone 7 за 224 тыс. руб. специально для МВД.

Новая серия так или иначе связана с освоением космоса, и самая дорогая модель в коллекции оценена в 3 млн руб. Caviar не раскрыла спецификации iPhone 11 – они станут известны во время анонса, предварительно назначенного на 10 сентября 2019 г.

Представители коллекции

Открывает линейку сверхдорогих российских iPhone 11 модель Apollo 11 стоимостью 259 тыс. руб. за версию с 64 ГБ памяти. Смартфон отличается повышенной прочностью за счет использования в его экстерьере композитных материалов вместе с титаном и кевларом. Отличительная особенность мобильника – смещенный центр тяжести, за счет чего резко снижается вероятность его падения экраном вниз.

iPhone 11 Apollo 11

Apollo 11, по заверениям производителя, надежно защищен не только от ударов и падений, но и от «экстремальных» морозов и огня. Всего будет выпущено 50 таких смартфонов.

iPhone 11 Exporer

За Apollo 11 следует модель Explorer за 299 тыс. руб (64 ГБ встроенной памяти). В оформлении смартфона используются титан и композитный камень, дизайн сделан максимально брутальным и напоминающим интерьер космического корабля из фантастических фильмов. Сверхнадежная защита для данной модели не заявлена, как и количество планируемых к продаже экземпляров.

iPhone 11 Souyz

Третий в списке – смартфон iPhone 11 Soyuz, посвященный советской и российской истории покорения космоса и кораблям «Союз», совершившим свыше 130 пилотируемых полетов. Как и в случае с Explorer, здесь используются титан и композитный камень, а дополняют их акценты из золота 999 пробы и небольшой фрагмент настоящего космического корабля. Стоимость смартфона – 339 тыс. руб. за версию с 64 ГБ памяти.

iPhone 11 Singularity

Смартфон iPhone 11 Singularity посвящен черным дырам, которые, несмотря на весь прогресс в освоении космоса так и не были изучены. В оформлении смартфона присутствует золото 999 пробы, а также есть фрагменты настоящего метеорита. 64-гигабайтный Singularity обойдется по цене 369 тыс. руб.

iPhone 11 Universe

Дизайн модели Universe, оцененной Caviar в 479 тыс. руб., отражает бесконечность вселенной, множество галактик, планет и их орбит. На тыльной панели корпуса изображена солнечная система в вольной стилистической интерпретации дизайнеров Caviar, а также есть циферблат, состоящий из множества вписанных друг в друга окружностей и сфер, и небольшой одноминутный турбийон, совершающий один оборот вокруг своей оси за одну минут. Он расположен на циферблате в положении «6 часов». К слову, это уже не первый смартфон Caviar со встроенным турбийоном – первым стал выпущенный в марте 2019 г. на основе iPhone XS и XS Max Caviar Grand Complications Tourbillon. Всего с конвейера сошло 99 его экземпляров, и стоимость смартфона составила от 499 тыс. руб.

iPhone 11 Universe Diamond. За право владеть им придется выложить как минимум 3 млн руб.

Наконец, самый дорогой iPhone 11 из новой «космической коллекции Caviar – это Universe Diamond. В отличие от «простого» Universe, данный аппарат при схожем дизайне оценивается производителем в 3 млн руб. за 64 ГБ.

Разницу в стоимости объясняет внушительный список используемых материалов. В смартфоне есть вставки их шести бриллиантов, трех рубинов двух топазов и одного коньячного бриллианта. Помимо драгоценных камней, корпус мобильника украшен частицей луны, фрагментом метеорита и даже фрагментом космического корабля, не говоря уже о турбийоне и золотых вставках 999 пробы.

Сроки релиза

Все шесть смартфонов iPhone 11 Caviar поступят в продажу не раньше выхода оригинального iPhone 11, дату которого Apple еще не назначила. Каждый смартфон доступен в модификациях с 64, 256 и 512 ГБ встроенной памяти, но после публикации официальных спецификаций список версий, как и стоимость, может претерпеть изменения. На момент публикации материала модель Universe Diamond с 512-гигабайтным накопителем оценивалась 3,032 млн