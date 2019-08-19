Nokia возвращается к дизайну смартфонов из своего самого страшного периода истории

Менее чем через месяц состоится премьера смартфона Nokia 7.2, в котором разработчики отказались от фотокамеры в стиле Apple iPhone X. Было решено вернуть модулю классический круглый дизайн, характерный для большинства смартфонов 2007-2016 гг., включая Nokia Lumia 1020.



Возвращение к истокам

Рассекречен дизайн смартфона Nokia 7.2, который холдинг HMD Global, владеющий брендом Nokia, выпустит в первой половине сентября 2019 г. В новом аппарате разработчики переосмыслят дизайн фотокамер – моноблок среднего класса получит основную камеру в духе смартфогов Nokia линейки Lumia, вышедших в тот период, когда Nokia принадлежала Microsoft и находилась в упадке. Расположение фронтального модуля разработчики заимствуют у анонсированного в начале августа 2019 г. топового Samsung Galaxy Note 10.

Внешность смартфона Nokia 7.2 рассекречена ресурсом Nokia Power User, опубликовавшим его пресс-изображения. Гаджет, судя по описанию, окажется заметно тоньше своих предшественников, в том числе модели Nokia 7.1, однако его физические размеры на 19 августа 2019 г. известны не были.

Nokia и Microsoft

Nokia была признанным лидером рынка смартфонов – ее гаджеты под управлением Symbian OS, по данным Statista.com, во II квартале 2007 г. занимали 50,7% мирового рынка умных телефонов, а абсолютный рекорд (доля в размере 50,9%) был достигнут в IV квартале 2007 г. Однако с момента закрепления на рынке первого Apple iPhone, вышедшего летом 2007 г., популярность смартфонов на базе Symbian OS стала неуклонно падать. В октябре 2011 г. Nokia перешла на новую для себя платформу Windows Phone, представляющую собой ответ Microsoft на Apple iOS и Google Android – современную модификацию мобильной ОС Windows Mobile. Первыми смартфонами Nokia на базе Windows Phone стали Lumia 800 и Lumia 710. Переход на новую ОС успеха Nokia не принес.

Nokia 7.2 в темно-синем исполнении

Microsoft стала владельцем мобильного подразделения Nokia осенью 2013 г., заплатив за него $5,44 млрд. Продажи гаджетов Nokia во II квартале 2013 г. снизились до 7,4 млн штук, что составило на тот момент всего лишь 4,3% глобального рынка смартфонов. Связано это было, в том числе, с невысоким интересом у потенциальных покупателей к смартфонам на базе Windows Phone.

Nokia потеряла рынок смартфонов менее чем за десять лет

Весной 2016 г., так и не сумев оживить смартфонный бизнес Nokia, Microsoft продала его компаниям FIH Mobile (дочерняя структура Hon Hai Technology Group) и HMD Global Oy за $350 млн. Возвращение смартфонов Nokia, на этот раз на базе Android, состоялось в феврале 2017 г. а в октябре 2017 г. Microsoft признала смерть Windows Phone.

Основная камера

Модуль основной фотокамеры в Nokia 7.2 получил круглую форму и напоминает камеру в вышедшем в России в 2013 г. Nokia Lumia 1020, хотя в данном случае из корпуса он не выпирает. Подобный дизайн максимально не похож на то, что предлагают десятки клонов Apple iPhone 2018 и сами iPhone, к тому же HMD Global явно отказался от продвижения «револьверного» дизайна камеры, реализованного в флагманском Nokia 9.

Lumia 1020, один из самых известных камерофонов Nokia с сенсором 41 Мп и оптикой Carl Zeiss

Модуль включает три матрицы с различными характеристиками и оптикой. Базовый сенсор получит разрешение 48 Мп и широкоугольную оптику на 120 градусов. Производитель и модель матрицы неизвестны – это может быть Sony IMX586 или Samsung GM1. Второй сенсор можно встретить в том же Xiaomi Redmi Note 7.

Сенсоры дополнены обычной светодиодной вспышкой, хотя в классических камерофонах Nokia использовался ее ксеноновый аналог. Лазерный автофокус в данной модели не предусмотрен.

Смартфоны-близнецы

Точно такой же блок камер, пишет ресурс SlashGear, будет интегрирован и в смартфон Nokia 6.2, который будет показан одновременно с Nokia 7.2. Различия между аппаратами практически отсутствуют – располагая идентичным дизайном, они оба построены на процессоре Qualcomm Snapdragon 660, а диагональ экрана у них обоих составляет 6,3 дюйма.

Для Nokia 7.2 будут доступны и яркие цвета корпуса

Чип Snapdragon 660 включает в себя восемь ядер Kryo 260 с частотой до 2,2 ГГц, LTE-модем Х12, видеоподсистему Adreno 512, а также модули Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц. Он производится по 14-нанометровой технологии, хотя Qualcomm в 2019 г. полностью освоила 7 нм.

Сенсорный экран обоих смартфонов получит небольшое отверстие под фронтальную камеру, расположенное у верхней кромки дисплея, по центру. Подобное решение позволило минимизировать толщину верхней рамки, приравняв к боковым, но нижний «подбородок» у смартфона все же остался.

Прочие особенности и дата премьеры

Nokia 7.2 (и, вероятно, Nokia 6.2) обзаведется сканером отпечатков пальцев на тыльной панели (встраивать его в дисплей HMD Global не стал), портом USB-C для быстрой зарядки, но при этом сохранит отдельный разъем под проводные наушники. От него отказались многие крупные бренды, некогда позиционировавшие его наличие в качестве конкурентного преимущества. Компания Samsung, к примеру, вырезала 3,5-миллиметровый разъем из своего Note10, ничем это не компенсировав, и удалила со всех ресурсов свои рекламные ролики, в котором высмеивала Apple за отсутствие мини-джека в ее iPhone.

Программная платформа смартфона – ОС Android 9 Pie. Google не спешит с выпуском Android 10Q, показанной в мае 2019 г. и может не успеть к премьере новинки Nokia. Добавим, что под этим брендом выпускаются смартфоны с «чистым» Android – в системе установлены лишь базовые приложения Google и нет дополнительных графических оболочек.

Презентация смартфона Nokia 7.2 состоится в рамках международной выставки IFA 2019 в Берлине и пройдет в нулевой день ее работы, так называемый «пресс-день» – 5 сентября 2019 г. Само мероприятие откроется 6 сентября 2019 г. и продлится до 11 сентября 2019 г. включительно.