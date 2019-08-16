ИКТ-услуги станут самым быстрорастущим экспортом из России и достигнут $12,15 млрд в год

Экспорт ПО растет быстрее экспорта авиакосмической техники

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распоряжением № 1797-р утвердил «Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года», а также соответствующий план мероприятий по реализации стратегии до 2025 года (документ есть в распоряжении редакции CNews).

Согласно прогнозу Министерства экономического развития России, изложенному в «Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года», среднегодовые темпы прироста экспорта услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 2018-2025 гг. составит 12,3%, при этом объем зарубежных продаж ИКТ-услуг в 2025 г. достигнет $12,15 млрд.

Основной целью утвержденной стратегии развития экспорта услуг до 2025 г., разработанной в рамках реализации федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», как указано в документе, является «создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объема, превышающего $100 млрд в год».

«Я подписал Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Это тоже очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно. Но через шесть лет объём экспорта услуг должен достичь $100 млрд. В Стратегии определены направления, по которым нужно идти, приоритеты – это не только транспорт или строительство, но и высокотехнологичные услуги, включая медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и целый ряд других направлений» - прокомментировал распоряжение Дмитрий Медведев на заседании Правительства 15 августа 2019 г.

Перспективы развития российского экспорта услуг в сфере ИКТ

На период до 2025 г. сферу экспорта ИКТ-услуг ожидает самый быстрый (и номинальный, и реальный) динамичный рост по сравнению с другими услугами, отмечают составители документа. Ожидается, что к 2025 г. сфера ИКТ-услуг вырастет с 8,1% до 11,1% в общем объеме российского экспорта услуг.

Прогнозируемые среднегодовые темпы прироста экспорта услуг в сфере ИКТ в 2018-2025 гг. составляют 12,3%. Объем зарубежных продаж телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в 2025 г. должен составить $12,15 млрд, из них поставки телеком-услуг – $2,91 млрд, компьютерных услуг – $8,96 млрд, информационных услуг – $0,28 млрд.

Стратегия подразумевает под ИКТ-услугами телекоммуникационные, компьютерные и информационные сервисы.

Список телекоммуникационных сервисов, в частности, охватывает трансляции информационных потоков всеми видами связи, услуги аренды и техобслуживания линий связи и коммуникационных сетей.

К компьютерным услугам авторы документа отнесли создание и внедрение ПО, обработку данных, хранение и обслуживание баз данных; разработку, дизайн и размещение веб-страниц, консультации в сфере ПО и вычислительной техники, и др.

В список информационных услуг включено снабжение СМИ сводками новостей, фотоматериалами и тематическими статьями, использование коммерческих сайтов в интернете и др.

Экспорт российского ПО и услуг по разработке в 2017 г. составил $8,8 млрд

Перспективными странами - импортерами российских услуг в сфере ИКТ составители документа назвали США, Германию, Великобританию, Нидерланды, Ирландию, Кипр, Швейцарию, Францию, Испанию, Чехию, Швецию, Италию, Китай, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

По мнению авторов Стратегии, главной проблемой экспорта российских услуг ИКТ являются регуляторные ограничения. Они нуждаются в либерализации и упрощении норм валютного регулирования и контроля; оптимизации учета и возмещения НДС при экспорте в отношении ИКТ-компаний; упрощении схем отчетности перед ФНС по сделкам об оказании услуг в электронной форме через интернет.

Дополнительно также рекомендуется оказывать поддержку ИКТ-компаниям с использованием механизмов факторинга в сочетании с действующими программами облегчения доступа к экспортным кредитам, а также повышением качества подготовки программистов и в целом кадров для работы в сфере ИКТ.

Развитию экспорта услуг в сфере ИКТ, по мнению составителей Стратегии, будет способствовать реализация нацпроекта «Цифровая экономика», включающего модернизацию ИТ-инфраструктуры, создание конкурентоспособной индустрии хранения и обработки данных на территории России, в том числе для расширения экспорта услуг дата-центров.

Сегодняшние реалии российского экспорта ИКТ-услуг

Экспорт России услуг в сфере ИКТ по итогам 2017 г. составил 4,7 млрд, или 8% от суммарного экспорта услуг. Из них экспорт компьютерных услуг составил рекордные $3,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2001 г. в 35 раз, с 2005 г. почти в 9 раз.

Наиболее перспективным инновационным экспортным кластером составители Стратегии считают российскую индустрию ПО. По оценке «Руссофт», в настоящее время экспортной деятельностью в России занимается не менее 2000 софтверных компаний, или более 60% устойчиво работающих компаний этой отрасли.

Из-за снижения курса рубля доля зарубежных продаж в общем объеме продаж ПО и услуг по его разработке в долларовом исчислении увеличилась с 50% в 2014 г. до 62% в 2017 г.

Экспорт российского ПО и услуг по его разработке в 2017 г. по сравнению с 2006 годом вырос в 6,2 раза, до $8,8 млрд, что заметно больше, чем суммарные продажи авиакосмической техники и судов. Среднегодовые темпы прироста экспорта ПО за последнее десятилетие составили более 18%.

По итогам 2016-2017 гг. экспорт российского ПО достигал 5% от всего несырьевого неэнергетического экспорта России. В данных по экспорту ПО не учитываются валютные доходы отечественных интернет-компаний («Яндекс», Mail.ru и др.), которые также основаны на использовании собственного оригинального софта и коммерциализации решений на его базе. По оценке «Руссофт», экспорт российских интернет-компаний сегодня превышает $1,5 млрд.

Основной объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке приходится на сервисную модель – примерно 50% (разработка ПО отечественными софтверными компаниями), несколько меньше обеспечивает продуктовая модель (реализация продуктов и готовых решений).

ИКТ-услуги в мировом масштабе

По данным авторов документа, в 2017 г. мировой экспорт услуг в сфере ИКТ составил $527 млрд, или 10% от всего глобального экспорта услуг, при этом среднегодовые темпы прироста сектора в 2010-2017 гг. составили 7%, по СНГ – 12%, в Азии – до 9%.

Основная доля в экспорте услуг в сфере ИКТ приходится на компьютерные услуги (72%). В число крупнейших экспортеров услуг ИКТ входят страны ЕС, Индия, США, Китай, Швейцария, Сингапур, Израиль, Канада, ОАЭ, Филиппины. В числе лидеров по статье «компьютерные услуги» также находятся Российская Федерация и Корея. Доля России в мировом экспорте телеком-услуг составляет 1,7%, компьютерных услуг – 0,9%.

По оценке ООН, вклад услуг ИКТ и производства товаров ИКТ в мировой валовый внутренний продукт в настоящее время достигает 6,5%, при этом в секторах услуг ИКТ занято более 100 млн человек.

Глобальные онлайновые платформы, по оценкам специалистов, к 2025 году могут добавить к мировому валовому внутреннему продукту $2,7 трлн и создать 72 млн новых рабочих мест

Существенным внешнеторговым потенциалом обладают услуги хранения и обработки данных. Объем мирового рынка этих услуг также динамично растет и достиг примерно $30 млрд в 2017 г.