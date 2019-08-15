В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС

В России введут единую архитектуру для ГИС и создадут Федеральный архитектурный совет при Минкомсвязи. В госорганах появятся ИТ-архитекторы, которые будут контролировать соблюдение требований к архитектуре в процессе создания ГИС. Власти считают, что в конечном счете это положительно скажется на импортозамещении.



Единая архитектура ГИС

В России будут разработаны требования к единой архитектуре информационных систем госорганов (ГИС), а также создан Федеральный архитектурный совет при Минкомсвязи. Это предусмотрено в постановлении правительства, проект которого опубликован на сайте regulation.gov.ru. Документ находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 20 августа.

Как указано в пояснительной записке, на данный момент в российском законодательстве никак не регулируются вопросы, связанные с единой архитектурой ГИС. При текущем законодательстве регулятор отрасли не может установить и реализовать единые требования к ГИС, модели государственных данных и облачным технологиям в госорганах.

Из-за того, что нет единого подхода к регулированию ГИС и облаков, каждая государственная система, облачная платформа и среда разработки подчиняются своему собственному правовому режиму, который определяется отраслевыми регулировками. При этом используемые модели данных архаичны и закрыты от регулятора, гласит записка.

Цели и задачи

Как поясняют авторы документа, создание единых требований к ИТ-архитектуре даст возможность проводить единую государственную политику в этой сфере. Также можно будет создать условия для интеграции различных ГИС и эффективного использования государственных данных. Наконец, единые требования к архитектуре должны сократить затраты на создание и эксплуатацию ПО.

Правительство намерено провести все российские ГИС к единой архитектуре

Среди последствий унификации архитектуры в пояснительной записке упоминается создание основ устойчивой и безопасной ИКТ-инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки ‎и хранения больших объемов данных, которая будет доступна для всех организаций ‎и домохозяйств. Также создание единой архитектуры должно привести к использованию преимущественно отечественного ПО в госорганах, сообщается в записке.

Изменения в информатизации

Новое постановление вносит изменения в положение о координации мероприятий по использованию ИКТ в работе госорганов. Положение было утверждено постановлением правительства от 24 мая 2010 г.

Согласно этим изменениям, вводится дополнительный критерий оценки мероприятий по информатизации. Теперь эти мероприятия должны соответствовать требованиям к единой архитектуре ГИС, взаимосвязей между ними и других ИТ-объектов, утвержденных Федеральным архитектурным советом при Минкомсвязи.

В оценке планов информатизации также появился новый критерий. Они тоже должны соответствовать требованиям к единой архитектуре ГИС, в частности, должно присутствовать согласованное ИТ-архитектором госоргана архитектурное описание или положительное заключение Центра компетенции, определенного Минкомсвязи.

В рамках осуществления координации мероприятий по информатизации госорганы должны назначить каждый у себя главного ИТ-архитектора, который будет заниматься осуществлением мероприятий во исполнение решений Федерального архитектурного совета.

В свою очередь, Минкомсвязи в рамках координации мероприятий по информатизации должно будет создать Федеральный архитектурный совет, а также утвердить его состав и положение о нем. Оно же утвердит форму архитектурного описания ГИС, взаимосвязей между ними и других объектов. Кроме того, министерство должно будет определить Центр компетенции и утвердить положение о нем.

Новый порядок создания систем

Ряд поправок вносится также в требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации. Требования были утверждены постановлением правительства от 6 июля 2015 г.

В порядке создания системы были изменены два этапа: теперь надо будет разрабатывать не только документацию на систему, но и ее архитектурное описание, а при разработке рабочей документации архитектурное описание системы и ее частей нужно будет уточнять. При этом документация на систему и ее части должна соответствовать требованиям, утверждаемым Федеральным архитектурным советом.

Главный ИТ-архитектор госоргана будет надзирать за соблюдением требований к единой архитектуре ГИС и других объектов в ходе их создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации, а также дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации.