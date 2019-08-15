Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel

Кто еще не спрятался

В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.

Несмотря на стартовавшие в начале августа коммерческие поставки десятого поколения мобильных процессоров Intel Core на базе архитектуры Ice Lake с нормами техпроцесса 10 нм, тайваньские ODM-производители по-прежнему предсказывают неутешительные объемы поставок своей продукции во втором полугодии 2019 г. Основной причиной консервативных прогнозов, по данным индустриальных источников, является скепсис по поводу того, что дефицит процессоров удастся ликвидировать до начала 2018 г.

Помимо этого – на фоне продолжающейся торговой войны межу США и Китаем с перспективой ввода новых таможенных пошлин со стороны США, многие тайваньские компании всерьез рассматривают возможность вывода части собственного производства с территории Китая.

Процессоров на всех не хватит?

Наиболее консервативный прогноз на ближайшие полгода выдал известный тайваньский ODM-производительно ноутбуков Compal Electronics. В компании считают, что неутешительные итоги продаж во второй половине 2019 года будут вызваны продолжающейся нехваткой процессоров Intel, которая будет ликвидирована полностью лишь в I кв. 2020 г.

Согласно информации источников The Digitimes, некоторые тайваньские ODM-производители полагают, что в III кв. 2019 г. произойдет снижение продаж ноутбуков. Оживление рынка, по их словам, наступит только в IV кв 2019 г.

Ранее CNews сообщал о том, что в рамках презентации одиннадцати новых мобильных процессоров Core 10 поколения с нормами 10 нм, представители Intel пообещали, что первые портативные новинки на этих чипах появятся в рознице до сезона рождественских продаж. Некоторые из них уже демонстрировались в рамках июньской выставки Computex 2019 на Тайване, в том числе, Acer Swift 5, Dell XPS 13-inch 2-in 1, HP Envy 13 и Lenovo S940.

В конце августа Intel также планирует расширить линейку Ice Lake-U и Ice Lake-Y новыми «многопоточными решениями для высокопроизводительного и коммерческого сегментов», и до конца года довести список 10-нм процессоров до 35 наименований.

Помимо этого, в Intel также не спешат списывать со счетов предыдущую архитектуру Skylake с нормами 14 нм, и намерены сократить дефицит процессоров за счет мобильных чипов нового 10 поколения «подретушированной» архитектуры Comet Lake на базе доработанного техпроцесса 14 нм (или «14 нм+++»).

Дефицит мобильных процессоров Intel продолжается как минимум уже второй год. После неоднократного переноса сроков выпуска процессоров с нормами техпроцесса 10 нм – сначала на 2017 г., затем на второе полугодие 2018 г., и, наконец, на второе полугодие 2019 г., Intel смогла представить в начале осени 2018 г. только мобильные процессоры восьмого поколения с улучшенными нормами техпроцесса 14 нм: экономичные чипы Core U с кодовым названием Whiskey Lake и сверхэкономичные Core Y с кодовым названием Amber Lake.

Еще начале сентября 2018 г. Digitimes рассказала об обеспокоенности производителей ноутбуков в связи с очередной задержкой 10-нанометровых чипов и нехваткой представленных на тот момент 14-нанометровых процессоров Intel Whiskey Lake и Amber Lake.

Из-за дефицита новых мобильных чипов многие крупные производители потребительской электроники были вынуждены пересмотреть свои прогнозы по поставкам в сторону ухудшения.

15" ноутбук Acer Swift 5 (менее 1 кг) на Intel Core 10 поколения

По этой причине производители ноутбуков были вынуждены сфокусироваться на производстве «обновленных» моделей со старыми процессорами и дополнительной функциональностью, или даже просто с бонусными пакетами программного обеспечения. Некоторые производители ноутбуков также сосредоточили свое внимание на продвижении игровых портативных ПК и бизнес-моделей.

Весной 2019 г. компания AMD несколько смягчила ситуацию, представив ряд мобильных процессоров AMD Ryzen Pro и AMD Athlon Pro второго поколения с нормами с 14 нм на 12 нм.

Первые коммерческие партии ноутбуков на мобильных процессорах AMD нового поколения от HP, Lenovo и других производителей пошли в серию в конце II кв. 2019 г. На фоне нехватки процессоров Intel, ряд производителей начал активнее использовать чипы AMD, однако до конца вопрос дефицита это не решило.

Производство в Китае становится «токсичным»

По данным The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) во вторник приняла неожиданное решение об отмене новых таможенных тарифов на ряд китайских товаров и моратории на новые тарифы по ряду высокотехнологичных китайских товаров – включая смартфоны, ноутбуки и игрушки.

Список товаров, на которые полностью отменяется введение новых тарифов, включает 25 типов продукции, важных «для здоровья, безопасности и с учетом других факторов», в том числе, автомобильные сиденья, транспортные контейнеры, краны, некоторые виды рыбной продукции, а также Библии и другую религиозную литературу.

Мораторий на введение пошлин на ноутбуки и гаджеты продлится до 15 декабря, когда стартует сезон рождественских распродаж. Решение принято на волне растущего давления со стороны предприятий и потребительских ассоциаций США в связи с ущербом, который нанесло торговле страны противостояние с Китаем. Таким образом администрация Трампа также намерена удержать цены на гаджеты, которые неминуемо подскочили бы перед самым мощным сезоном продаж в году.

На Тайване, в свою очередь, отмечают, что отложенный на несколько месяцев ввод новых 10-процентных тарифов отнюдь не способствует снятию напряженности в индустрии и той неопределенности ИТ-индустрии, которая возникла в результате торгового противостояния между США и Китаем.

Многие тайваньские компании – как производители готовых устройств, так и изготовители комплектующих из цепочки поставок, давно планируют перенос части своих производственных мощностей за пределы Китая чтобы уберечь свою продукцию от дополнительных пошлин при продаже в США. Перспектива ввода новых таможенных пошлин – даже с отсрочкой, лишь укрепила их решимость, отмечают источники The Digitimes.