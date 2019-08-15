Будущие iPhone полностью рассекречены за месяц до анонса

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Крупномасштабная утечка

В интернете появились подробные спецификации пока не анонсированных смартфонов Apple iPhone 2019. До премьеры гаджетов осталось около месяца – Apple, по давно сложившейся традиции, покажет их ближе к середине сентября 2019 г. К примеру, дебют актуальной линейки состоялся 12 сентября 2018 г.

Всю информацию о новых телефонах Apple предоставил YouTube-канал EverythingApplePro со ссылкой на собственные источники. Сама Apple никак не отреагировала на утечку и не сообщила, насколько эти сведения близки к истине. Новая линейка смартфонов компании, как и в 2018 г. будет состоять из трех устройств – обновятся все вышедшие год назад модели, но других смартфонов, в том числе и наследника 4-дюймового iPhone SE, у Apple пока нет.

Основные спецификации

По информации EverythingApplePro, новые смартфоны Apple будут называться iPhone 11 (преемник iPhone XS), iPhone 11 Pro (замена iPhone XS Max) и iPhone 11R, который будет продаваться вместо текущего iPhone XR. Все три аппарата сохранят вырез в экране, так называемую «монобровь», которая в 2019 г., вопреки информации из предыдущих утечек, не уменьшится в размерах. В ней по-прежнему находятся фронтальная камера и группа сенсоров для работы системы идентификации лиц Face ID, которая в новых смартфонах станет надежнее (первую версию можно было взломать при помощи маски) и научится срабатывать быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Смартфоны iPhone 11 новизной экстерьера похвастаться не смогут

Младший смартфон в серии, iPhone 11R, останется без OLED-экрана – матрицы этого типа в 2019 г. положены исключительно iPhone 11 и 11 Pro, а ему достанется классическая IPS-панель. Ее диагональ составит 6,1 дюйма, а габариты дисплеев iPhone 11 и 11 Pro известны не были, как и разрешающая способность всех трех смартфонов.

Два старших iPhone Apple соберет на базе нового процессора A13 Bionic, спецификации которого будут раскрыты во время анонса. Вместе с ним обоим смартфонам достанется по 4-гигабайтному модулю оперативной памяти. Из смартфонов исчезнет флеш-память объемом 64 ГБ – в базовой версии емкость накопителя составит 128 ГБ, и для приобретения также будут доступны модификации с 256 и 512 ГБ памяти. Судьба смартфонов с накопителем на 1 ТБ на 15 августа 2019 г. решена не была, хотя такие гаджеты есть на рынке: 1 терабайт данных вмещает топовая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, вышедшая весной 2019 г. Не исключено, что iPhone с такой памятью поступит в продажу лишь в 2020 г.

Возможности фотосъемки

iPhone 11 и 11 Pro оснастят квадратным модулем основной камеры, состоящим из трех сенсоров, о чем CNews писал еще в марте 2019 г. Спецификации сенсоров засекречены, но в список возможностей камеры войдет запись 4К-видео на частоте 30 кадров в секунду, а одна из трех матриц получит широкоугольную оптику. Запись звука будет вестись в стереорежиме за счет массива усовершенствованных микрофонов, а также Apple добавит искусственный интеллект, который пригодится, к примеру, при портретной съемке. Алгоритмы смогут делать снимки одновременно на три камеры и объединять их для улучшения качества итогового портрета.

Все спецификации младшего iPhone 11R, за исключением параметров экрана и типа процессора, были засекречены. Емкость аккумуляторов всех трех смартфонов тоже осталась неизвестной. Телефоны получат заднюю панель из матового стекла, а в число вариантов расцветки войдут несколько градиентов, а также темно-зеленый и новый золотистый оттенки.

Никаких инноваций

Смартфоны Apple 2019 модельного года, если попавшая в Сеть информация окажется верной, практически не будут отличаться от своих предшественников. Apple полностью сохранит устаревший дизайн, который эксплуатирует с 2017 г., и который многократно скопировали все китайские производители смартфонов, даже Nokia и Xiaomi, и не привнесет ничего нового в эргономику устройств. С точки зрения технической составляющей ничего по-настоящему инновационного тоже не предвидится: 4 ГБ оперативной памяти давно есть в бюджетных смартфонах на базе Android – в том же «Яндекс.телефоне», который с момента своего релиза в декабре 2018 г. успел неоднократно подешеветь, используется именно такой модуль. Не стоит ждать и увеличения разрешения экранов, равно как и поддержки сотовых сетей пятого поколения. Да, Apple купила модемное подразделение Intel и теперь может сама выпускать нужные ей чипы, но переход iPhone на 5G состоится не раньше 2020 г.