Google не пускает на сайты каждого второго пользователя

Google показывает слишком много информации по поисковому запросу в избранных сниппетах прямо на странице результатов поиска. В результате этого больше половины пользователей так и не переходят ни на один сторонний сайт, связанный с их запросом.



Безрезультатный поиск

Google лишает сайты более половины посетителей — поисковик показывает слишком много информации с различных сайтов прямо в результатах поиска, что избавляет пользователей от необходимости переходить на сами сайты. В результате в 50,33% случаев поиск заканчивается тем, что пользователь не нажимает ни на одну ссылку.

Еще 42% случаев поиска заканчиваются так называемыми органическими кликами — когда пользователи переходят по не-рекламным ссылкам. Наконец, в 4,42% случаев пользователи совершают клик по рекламе. Эти показатели учитывают поиск с мобильных устройств и ПК вместе.

Отдельно для мобильного поиска доля нулевых, органических и рекламных кликов на данный момент составляет 62%, 38% и 11%.

К таким выводам пришел исследователь Рэнд Фишкин (Rand Fishkin), опубликовавший результаты своего анализа на ресурсе SparkToro. В ходе исследования он использовал данные компании JumpStart, дочернего предприятия разработчика антивирусов Avast. Исследование проводилось на американском рынке.

Почему так происходит

Исследователь поясняет, что всему виной так называемые блоки с ответами, они же избранные фрагменты или расширенные сниппеты (featured snippets), которые Google размещает в самом верху органической поисковой выдачи. Избранные сниппеты появились в поисковике Google в январе 2014 г.

Google отбирает посетителей у сторонних сайтов

Сам по себе сниппет — это блок представления сайта в поисковой выдаче. Но избранный сниппет представляет собой прямой ответ на заданный пользователем вопрос, или определение понятия, которое он ищет. Информацию для него поисковая система берет со стороннего сайта, и этой информации зачастую оказывается достаточно, чтобы пользователь не переходил ни на этот, ни на другой сайт по данному запросу.

Динамика показателей

Рэнд Фишкин уже привлекал внимание к этой проблеме в июне — тогда он писал в своем блоге, что пользователи не переходят по ссылкам в 48% случаев поиска. Для мобильного поиска этот показатель составлял 60%.

Исследователь также приводит результаты за январь 2016 г., когда пользователи не посещали сторонние сайты только в 44% случаев поиска. При этом 54% случаев заканчивались органическими кликами, а еще 2% — кликами на рекламе. Если говорить только о мобильном поиске, то здесь доля нулевых, органических и рекламных кликов составляла 51%, 44% и 3% соответственно.

Легко увидеть, что Google отбирает все больше посетителей у сторонних сайтов. Фишкин поясняет, что это результат распространения мобильного поиска, который чаще оканчивается отсутствием кликов. В поиске на ПК соотношение нулевых, органических и рекламных кликов остается примерно одинаковым на протяжении последних трех лет.

Сеть Google

Исследователь отмечает, что около 12% кликов на результатах поиска ведут на сайты, принадлежащие Google, такие как YouTube или Google Maps.

Кроме того, Фишкин оценил долю Google на американском поисковом рынке. Исследовательская компания StatCounter считает, что это доля достигает 88%. Но с учетом Google Images, YouTube и Google Maps она на самом деле составляет 94%, утверждает исследователь.