Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена

Сверхнадежный смартфон из Европы

Компания Gigaset выпустила смартфон GX290 с одним из самых емких аккумуляторов на рынке. Модель также характеризуется защищенным корпусом, а сама компания Gigaset изначально была дочерним предприятием немецкой Siemens, в начале XXI века входившей в число лидеров в сегменте мобильных телефонов.

Gigaset GX290 поставляется с несъемным литиевым аккумулятором емкостью 6200 мАч. Фактически, это не мировой рекорд, поскольку существуют гаджеты более мощными батареями, преимущественно у китайских производителей из третьего эшелона. К примеру, в модельном ряду компании Oukitel есть смартфон K10000 Pro с батареей на 11000 мАч. Рекорд удерживает смартфон Energizer Power Max P18K Pop с АКБ 18000 мАч, показанный в начале 2019 г. Впрочем, в отличие от новинки Gigaset, в розницу этот аппарат так и не поступил, провалившись на этапе сбора средств на производство. В любом случае, 6200 мАч – это больше, чем у 99% современных смартфонов – даже известный долгожитель Xiaomi Mi Max 3 располагает батареей 5500 мАч.

В Европе стоимость Gigaset GX290 составит 360 евро (26,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 августа 2019 г.), но в течение неопределенного времени со дня релиза его цена будет находиться на уровне 300 евро (22,2 тыс. руб.). О возможности появления смартфона в России и его стоимости на российском рынке на момент публикации материала известно не было.

Дисплей и прочность корпуса

Gigaset GX290 оснащен классическим IPS-экраном с диагональю 6,1 дюйма и разрешающей способностью 1560х720 пикселей (HD+). Дисплей характеризуется повышенной до 520 нит яркостью и базовой контрастностью 1000:1.

Gigaset GX290 - смартфон с очень брутальной внешностью

Всю лицевую панель корпуса здесь закрывает высокопрочное стекло Gorilla Glass третьего поколения (по состоянию на 15 августа 2019 г., компания Gorning, производитель стекла, выпускала шестое его поколение). Сам корпус наделен максимальной для современных мобильных устройств защитой от пыли и воды по стандарту IP68.

В то же время у смартфона нет сертификата соответствия военному стандарту защищенности MIL STD 810G, который на поверку оказался лишь набором рекомендаций. Тем не менее, производитель уверяет, что смартфон все же защищен от ударов и падений, и это выражено в его внешнем виде.

Центральный процессор и память

Gigaset GX290 относится к смартфонам среднего уровня. В его составе отсутствует процессор американской Qualcomm – вместо него используется чип Helio P23 тайваньской компании MediaTek, также известный как MT6763T. Процессор состоит из восьми ядер ARM Cortex A53 и работает на частоте до 2,5 ГГц. В его составе есть двухъядерная видеокарта Mali-G71 MP2 с частотой 770 МГц, модули Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi 80211n, ГЛОНАСС и LTE, а также поддержка оперативной памяти LPDDR3, объем которой в данном смартфоне производитель указывать не стал. Технология производства процессора – 16 нм.

Емкость встроенного накопителя равна 32 гигабайтам. Предусмотрена возможность установки карт пяти microSD.

Фотокамеры, прошивка и быстрота зарядки

В немецком долгоиграющем Gigaset GX290 быстрой зарядки по меркам 2019 г. нет. Смартфон оснащен интерфейсом USB-C поддерживает 15-ваттные зарядные устройства, но при наличии АКБ 6200 мАч они не могут гарантировать действительно быстрое восполнение энергии. По заявлениям разработчиков, смартфон зарядится с 0 до 100% приблизительно за три часа. Для сравнения, в флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note10+ используется зарядка мощностью 45 Вт.

Фотосоставляющая Gigaset GX290 представлена тремя фотокамерами. Основной модуль, расположенный на тыльной панели в непосредственной близости от классического сканера отпечатков пальцев, встраивать который в экран смартфона Gigaset не стала. Камера состоит из двух матриц – 13 МП с апертурой и f/2.0 и автофокусом, а также 2 МП для замера глубины сцены (ToF-камера). В наличии двойная светодиодная вспышка, плюс рядом с камерой находится дополнительный микрофон системы шумоподавления. Селфи-модуль в смартфоне один – его разрешение составляет 8 Мп, и располагается он в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Программное обеспечение смартфона – это операционная система Google Android 9 Pie, которая в данном случае лишена дополнительных интерфейсов. Тот факт, что система располагает базовыми возможностями и стандартной оболочкой Material UI, может дополнительно увеличить время автономной работы.