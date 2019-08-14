Macbook'и запрещают возить в самолетах: Они горят и взрываются

В США введен запрет на перевозку ноутбуков MacBook Pro, в аккумуляторах которых был обнаружен дефект, приводящий к перегреву и возгоранию. В мире зафиксированы случаи воспламенения таких ноутбуков, повлекшие за собой увечья их владельцев.



Никаких MacBook Pro в самолетах

Власти США запретили пассажирам брать в самолет ноутбуки Apple MacBook Pro. Запрет введен по решению Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Ограничения затрагивают всех пассажиров без исключения, но распространяются не на все модели MacBook Pro. Под запрет попали лишь те модели, которые Apple отозвала для ремонта, и провозить их нельзя ни в багаже, ни в ручной клади. FAA уведомила все американские авиакомпании об ограничениях провоза ноутбуков Apple, но не уточнила, как долго продлится запрет, и положены ли компенсации владельцам запрещенных ноутбуков.

MacBook с «взрывным» характером

Ситуация напрямую связана с 15-дюймыми ноутбуками MacBook Pro с дисплеями Retina, произведенными и проданными в период с сентября 2015 г. по февраль 2017 г. Эти мобильные ПК могут угрожать пожарной безопасности в связи с используемыми в них некачественными аккумуляторами, которые в силу наличия дефекта могут перегреваться и взрываться или воспламеняться. В июне 2019 г. Apple инициировала отзывную кампанию по ремонту этих ноутбуков и замене батарей в них.

Попавшие под запрет ноутбуки Apple придется оставлять дома или в камере хранения в аэропорту

В рамках кампании Apple предложила всем владельцам взрывоопасных лэптопов обратиться в фирменные и авторизованные центры для бесплатной замены АКБ. Общее количество ноутбуков с бракованной батареей Apple уточнять не стала, как и сроки действия отзывной кампании. Несмотря на возможность получить новый качественный аккумулятор взамен старому изношенному и опасному, пользователи при попытке воспользоваться этой услугой столкнутся с определенными неудобствами – в официальном сообщении Apple сказано, что ноутбук придется оставить в сервисе как минимум на одну-две недели. Помимо этого, пользователю рекомендовано во избежание потери личной информации сделать ее резервную копию.

Опасения не напрасны

Запрет FAA на провоз MacBook 15 в самолетах основывается не только на факте проводящегося отзыва этих ноутбуков с целью замены АКБ в них. За три дня до начала действия кампании Apple один из таких ноутбуков взорвался, находившись в спящем режиме. По словам его владельца Стива Ганье (Steve Gagne), разместившего фотографии сгоревшего лэптопа на своей странице в Facebook, во время возгорания ноутбук лежал на столе в закрытом состоянии и при этом не был подключен к зарядному устройству. Другими словами, батарея перегрелась без дополнительных нагрузок и видимых на то причин.

Возгорание ноутбука Стива Ганье к серьезным последствиям не привело

В марте 2017 г. был зафиксирован еще один случай возгорания MacBook Pro, но если у Стива Ганье пострадал только стол, на котором лежал ноутбук, то здесь владелец без травм не остался. Ноутбук MacBook Pro 2015 загорелся буквально в руках у программиста Дэниела Доурвариса (Daniel Dourvaris), несмотря на то, что до этого он пользовался им ежедневно без малейших нареканий.

Однажды вечером, когда Дэниел работал на своем MacBook Pro в интернете, ноутбук внезапно выключился. Буквально через несколько секунд после его повторного включения, по словам программиста, «послышались непонятные шипящие звуки, после чего из корпуса повалил белый дым, и полыхнуло пламя из тыльной части». Дэниэл получил сильные ожоги пальцев рук, но успел бросить ноутбук на пол прежде, чем тот взорвался. После того, как лэптоп удалось починить, выяснилось, что причиной возгорания был аккумулятор – одна из его ячеек была сильно деформирована.

Все, что осталось от MacBook Pro Дэниэла Доурвариса

Добавим, что угрозу жизни представляют и другие гаджеты Apple. К примеру, в 2017 г. планшетный компьютер Apple iPad (модель не установлена) загорелся и привел к пожару в квартире своего владельца Брэдли Айленда (Bradley Ireland), в результате которого он сгорел заживо.

В июле 2015 г. в Гонконге был зафиксирован факт возгорания iPhone 6, подключенного к фирменному зарядному устройству. Серьезных последствий пожар не принес, чего не скажешь о другом случае, произошедшем в Канаде. В мае 2015 г. ожоги третьей степени получил 16-летний подросток из небольшого канадского города Римби. Возгорание произошло, когда его iPhone 6 лежал на прикроватной тумбе, заряжаясь от электросети. Какое зарядное устройство – оригинальное или нет – использовал подросток, неизвестно.

В 2016 г. iPhone 6 загорелся прямо на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines в тот момент, когда он совершал перелет над территорией США из Беллингема (штат Вашингтон) в Гонолулу (Гавайские острова). Тем не менее, несмотря на определенный риск использования планшетов и смартфонов Apple, запрет на ее использование и провоз в самолетах регуляторы не инициируют.

Samsung тоже отличилась

Владельцы гаджетов Samsung тоже столкнулись с определенными запретами. В октябре 2016 г. в США были введены ограничения на перевозку смартфонов Galaxy Note 7 в самолетах. Данная модель, как и MacBook 15 Retina, известна тем, что с завода поставлялась с некачественными аккумуляторами, которые взрывались сами по себе в произвольные моменты времени. К примеру, в сентябре 2016 г. Galaxy Note 7 взорвался в руках шестилетнего ребенка, нанеся ему ожоги различной степени.