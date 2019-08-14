С помощью «секретного» протокола можно захватить любой ПК на современной Windows. Видео

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«Секретный» протокол

Малоизвестный протокол CTF, используемый во всех версиях операционной системы Microsoft Windows начиная с XP, небезопасен и может быть использован злоумышленником для проведения целевой атаки. Об этом сообщил ресурс ZDNet со ссылкой на исследователя в сфере безопасности из команды Google Project Zero Тэвиса Орманди (Tavis Ormandy), обнаружившего проблему.

По словам эксперта, уязвимый протокол позволяет хакерам захватить любое приложение, в том числе запущенное с полномочиями администратора или даже всю ОС целиком.

Как именно расшифровывается аббревиатура CTF на данный момент неизвестно – Орманди не удалось отыскать информацию об этом в документации Microsoft. Однако известно, что CTF является частью Windows Text Services Framework (TSF) – системы, которая отвечает за вывод текста в Windows и приложениях для нее.

Когда пользователь запускает приложение, Windows также стартует CTF-клиент для этого приложения. CTF-клиент в дальнейшем получает сведения о системном языке ОС и методе ввода с клавиатуры. CTF-сервер ведет непрерывный мониторинг данных параметров, и в случае их изменения, отдает команду CTF-клиенту, чтобы тот в режиме реального времени «подстроился» под них.

Одна уязвимость, чтобы управлять всем

Орманди выяснил, что процесс взаимодействие между CTF-клиентом и его сервером никак не защищен, то есть любое приложение, пользователь или даже изолированный процесс может элементарно подключиться к сессии CTF.

«Хотя CTF-сервер и требует от своего клиента идентификаторы потока, процесса и окна (HWND), однако из-за отсутствия какого-либо механизма аутентификации ничто не мешает передать поддельные данные», – отмечает эксперт.

Таким образом, установив контроль над CTF-сессией приложения, злоумышленник может отправлять команды в адрес этих приложений, маскируясь под CTF-сервер. С помощью данной техники хакеры получают возможность красть данные из запущенных программ, либо управлять ими. Если же программа запущена с повышенными привилегиями, ничто не помешает атакующему захватить полный контроль над компьютером жертвы.

По словам Орманди, захвачено может быть любое приложение или процесс Windows, отображающие текст в пользовательском интерфейсе. В подтверждение своих слов эксперт записал видео, в котором успешно захватил CTF-сессию экрана входа в систему Windows 10.

Исправление есть, но поможет ли?

ZDNet сообщает, что Microsoft выпустила исправление (CVE-2019-1162), которое решает описанную Орманди проблему в части повышения привилегий. Однако, как отмечают журналисты издания, сам протокол CTF нуждается в модернизации, поскольку уязвим в силу своей архитектуры.

Орманди выложил на Github инструмент, который позволит исследователям самостоятельно протестировать протокол на наличие других проблемы безопасности, а также опубликовал в блоге Google Project Zero более детальное описание проблемы.

Другие проблемы безопасности Windows

Специалисты по безопасности регулярно находят баги и уязвимости в операционных системах Microsoft.

Так, в октябре 2018 г. CNews сообщал о том, что японский исследователь безопасности из Fujitsu Соя Аояма (Soya Aoyama) обнаружил уязвимость в Windows 10, которая позволяет обойти встроенную в систему защиту от троянов-вымогателей Controlled folder access (CFA, «контролируемый доступ к папкам») путем осуществления инъекции вредоносной динамической библиотеки (DLL) в доверенное приложение «Проводник».

В ноябре 2018 г. стало известно, что некорректная интерпретация пути к определенным папкам в Windows позволяет обходить защитные механизмы и фильтры наименований, так что у потенциального злоумышленника появляется возможность производить локальный захват DLL.

В конце декабря 2018 г. в Windows 10 был обнаружен баг, получивший название Angrypolarbear или Angrypolarbearbug («Разъяренный полярный медведь»). Его нашла скандально известная исследовательница кибербезопасности SandboxEscaper. Уязвимость позволяет перезаписывать любой файл в системе произвольными данными. При этом пользователю достаточно иметь самые базовые привилегии. В январе 2019 г. компания Acros Security выпустила промежуточный микропатч для этой проблемы.

В марте 2019 г. Тэвис Орманди нашел уязвимость, которая давала возможность хакеру вывести из строя целый парк устройств под управлением Windows без особенных затруднений.

В апреле 2019 г. эксперт по безопасности компании Dimension Data Набил Ахмед (Nabeel Ahmed) обнаружил ошибку в обработке жестких ссылок Windows, которая позволяла захватить полный контроль над файлом hosts из-под аккаунта обычного пользователя, не имеющего административных разрешений в системе.